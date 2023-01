Leder

Nei til strømming av umyndige

Norsk idrett bør revurdere planen om en storstilt strømming av breddeidrett med mindreårige utøvere i aksjon.

Det er mye godt bak tanken om et organisert strømmetilbud av idrettsarrangementer for bredden.

Familiemedlemmer i andre deler av landet vil kunne få med seg kamper, mange vil garantert ha glede av tilbudet og filmingen kan ha sportslig verdi i analyseøyemed.

Dessuten har strømmeselskapet MyGame og Norges idrettsforbund rett i at det er et problem i dag at det forekommer uregulert filming. Men har man funnet rett medisin for dette?

Av flere årsaker er vi skeptiske til om opplegget rundt MyGame er rett vei å gå for norsk idrett.

Det er problematisk at mindreårige personer aktivt må reservere seg om de ikke ønsker at kampene skal filmes. Faren for gruppepress er åpenbar.

Vi har dessverre allerede fått eksempler på hendelser som tyder på at sikkerheten rundt systemene ikke er god nok.

Det er også grunn til å undres over hvorfor vi ikke har sett en bred debatt i norsk idrett- og samfunnsliv før det velges å gå for en så kontroversiell satsing som dette. Skepsisen forsterkes av at en kommersiell aktør skal få 80 prosent av abonnementsinntektene fra breddeidrett.

Det kan umulig være overraskende for MyGame at strømming av idrett i så stort omfang, med så unge utøvere, ville komme til å skape reaksjoner.

Nå står vi i en situasjon der flere store kommuner enten er skeptiske - eller har valgt å si nei - til filming av personer under 18 år. Det skaper uvisshet rundt prosjektets videre skjebne.

Noen idrettsanlegg eies av det offentlige, andre er private og vi kan fremover få forskjellige regler for strømming ut fra hvor i landet idretten utøves.

Det er i tilfelle uheldig.

Enda vanskeligere blir problemstillingen av at det er valgt kamerateknologi fra en kontroversiell kinesisk produsent. Det er stilt kritiske spørsmål rundt både sikkerhet og etikk. Flere aktører har valgt å stenge selskapet ute.

I USA regnes produsenten som en sikkerhetsrisiko, mens selskapets kameraer er svartelistet i offentlige bygg i England.

I sum gjør dette at det ikke er gitt at fordelene ved en strømmetjeneste i bredden virkelig er større enn fordelene.

Fremover er det nødvendig å vurdere flere forhold.

Det er tekniske og sikkerhetsmessige spørsmål vi trenger bedre svar på, men uansett er det vanskelig å se at det finnes gode nok grunner til å tillate strømming av mindreårige.

Å innføre en 18-årsgrense er det første grepet som bør tas.

Men det er også grunn til å vurdere om det i det hele tatt er ønskelig med filming av breddeidrett i dette omfanget.