Leder

Hennes dager var talte

Liz Truss skriver seg inn i britisk historie som landets kortest sittende statsminister. Hennes avgang etter bare 44 dager var uunngåelig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Helt siden daværende finansminister, Kwasi Kwarteng, la frem regjeringens såkalte mini-budsjett, har hennes dager vært talte.

Budsjettfremlegget inneholdt forslag om store skattekutt til landets rikeste, samt kostbare energistøttetiltak. Bortfallet av skatteinntekter og økte utgifter for å kompensere løpske energiregninger i husholdningene, hadde ingen inndekning på budsjettet. Hver penny skulle lånefinansieres

I en situasjon der Storbritannia har økt låneopptakene kraftig, mye på grunn av covid, og i dag har en statsgjeld tilsvarende 99 prosent av landets brutto nasjonalprodukt, svarte markedene med uro. Finansmarkedet ville ikke ha hennes økonomiske eksperiment.

Pundet falt. Lånerenten på utenlandsgjelden steg. Sentralbanken måtte iverksette massive støtteoppkjøp av statsobligasjoner for å redde britiske pensjonsfond.

Velgerne likte heller ikke det de fikk servert. Ikke engang de velgere som i sommer stemte henne frem som ny partileder.

Oppslutningen falt til det laveste nivå som noen meningsmåling har vært i stand til å registrere. Statsministeren tok Toryenes renomme som et ansvarlig styringsparti med seg i fallet.

Ifølge de siste målinger er Labour med 52 prosent oppslutning mer enn dobbelt så stort.

Uroen spredte seg til det konservative partiets parlamentsgruppe. Videre til regjeringen. Først sparket hun finansministeren, som hadde lagt frem hennes budsjett. Onsdag gikk innenriksministeren av.

Senere samme kveld fulgte en kaotisk avstemning i Underhuset.

Her forlangte Liz Truss at et forslag fra Labour om å forby en omstridt utvinningsmåte av skiferolje, skulle være et tillitsvotum for henne. Det innebar at regjeringspartiets parlamentsgruppe ble underlagt absolutt partipisk, med obligatorisk oppmøte og stemmegivning i tråd med statsministerens ordre.

36 Tory-representanter møtte ikke opp, eller avsto fra å stemme. Blant dem to tidligere statsministre, Boris Johnson og Theresa May, samt den sparkede finansminister Kwasi Kwarteng.

Ved morgengry torsdag var det klart at Liz Truss hadde mistet kontrollen over partiet. I den grad hun noen gang hadde den. Stadig flere parlamentarikere sa offentlig at hun måtte gå.

Som nyvalgt leder ville hun i henhold til partireglementet vært fredet for indre mistillit et helt år.

Men da lederen for komiteen som avgjør akkurat det, sir Graham Brady, torsdag hadde sitt andre møte med Truss på bare få dager, lå det i kortene at hun ville få samme «tilbud» som forgjengerne Margaret Thatcher, Theresa May og Boris Johnson: Av hensyn til partiet er det best du avgår frivillig.

For mange, også i det konservative Tory-partiet, har Liz Truss vært regnet som en overgangsfigur. Men knapt noen hadde sett for seg at hennes etappe som partileder og statsminister skulle bli så kort.

For å gjenreise velgernes tillit til politikerne, og til politikken, ville det eneste riktige nå være å skrive ut nyvalg. Men den ydmykelsen tør regjeringspartiet neppe utsette seg for.