Et rop fra kommentatorboksen

Denne høsten har det vært vanskelig å skille mellom politiske kommentatorer og Høyre-politikere.

WEGARD HARSVIK, statssekretær ved Statsministerens kontor (Ap)

Høyres nestleder Henrik Asheims innlegg i VG 14. oktober føyer seg inn i rekken av utspill fra sistnevnte, som kommenterer, analyserer og vurderer regjeringens politikk, men som i svært liten grad presenterer alternativer og andre løsninger. Og det er det god grunn til.

De konkrete politiske løsningene Høyre står for ble avvist ved valget i fjor høst – og er trolig ikke mer populære nå.

Det er nemlig lite som tyder på at det er et rop etter mer av den høyrepolitikken folk hadde fått nok av etter åtte år. Massive skattekutt til landets rikeste, usosiale kutt for de som trenger hjelp fra fellesskapet, dårligere trygghet for folk i arbeidslivet, mer sentralisering og privatisering av velferdstjenestene er ikke noe folkekrav. Tvert imot.

Vi er inne i en krevende tid nasjonalt og internasjonalt. Arbeiderparti/Senterparti-regjeringens viktigste jobb er å beskytte folk fra økende rente og prisvekst, og å bygge en vei gjennom en mer urolig tid.

Da må vi holde igjen pengebruken og stramme til for å ikke sende renta oppover. Det gjør at gode satsinger må vente fordi vi ikke nå kan bruke penger på alt vi kunne ønske oss.

I budsjettet for neste år prioriterer vi derfor det aller viktigste: Trygghet for folks økonomi, gode velferdstjenester, arbeid til alle og en god beredskap for hele landet.

Krigen i Ukraina gjør at gapet mellom fastlandsinntekter og utgifter vokser fort. Vi må betale for strømstøtte, sterkere forsvar, flyktninger fra Ukraina og at vi blir flere eldre.

Da kan vi ikke sende regninga til de som sitter med minst. Det er mer rettferdig at de med store overskudd og utbytte tar en større del av regninga, slik vi foreslår.

Regjeringen er åpne for å jobbe med alle partier for å få til det, men sannheten er at Høyre gir oss lite drahjelp. Høyre har startet debatten om statsbudsjettet med å så tvil om at Norge har store ekstraordinært nye utgifter.

I stedet for å søke samarbeid har de gått til felts mot selve den dype kriseforståelsen vi trenger for å løse utfordringer som kommer til å kreve noe av oss alle.

Vi er i en krevende tid med krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst. Samtidig som norsk økonomi går for fullt, blir det dyrere å leve for folk.

Hovedmålet med dette budsjettet er å bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne de sosiale og geografiske forskjellene.

Vi må gjøre de tøffe valgene nå, for å sikre at vi kommer trygt ut på andre siden, uten at forskjellene vokser og sånn at folk får beholde jobben og har råd til å betale regningene sine.

Høyres svar er foreløpig å avvise regjeringens omfordelende forslag. De viser til lett parodiske kuttlister som knapt ville skaffet inn en brøkdel av de milliardene som trengs.

Det har ikke akkurat vært en offentlig invitasjon til diskusjoner om krisegrep. Men Høyre som vi kjenner det fra de siste månedene. Som en kommentator som kritiserer andres politikk uten vise fram sin egen.

Det ser ut som om partiet er rådville i møtet med kriser som ikke kan løses med å kaste penger etter dem.

Erna Solbergs høyrekoalisjon var godt satt opp til å bruke mer penger. Ulike ønskemål fra partiene som stod bak åtte statsbudsjett ble ofte løst ved å legge sammen prioriteringene. I dagens situasjon er en slik metode spektakulært uegnet. På noen målinger har høyrepartiene KrF/H/V/Frp til sammen flertall.

Mange venter i spenning på de alternative statsbudsjettene som kommer utover høsten. Skal vi dømme etter revidert nasjonalbudsjett har de som tar mål av seg til å være alternativet til dagens regjering gjerne helt motsatte tilnærminger.

Frp finansierer for eksempel sine massive påplussinger til en utvidet strømstøtte med å kutte i det Sylvi Listhaug kaller «sløsefest for klima og bistand». KrF og Venstre vil ha kraftige satsinger på nettopp disse feltene – Venstre ville forøvrig kutte i strømstøtten til vanlige folk, KrF vil øke den kraftig.

Konturene av den felles høyrepolitikken kan likevel skimtes, i varslede kutt av vår felles velferd slik de holdt på i åtte år.

Ingen løsning er helt perfekt. Utover høsten må Høyre og de andre partiene faktisk vise fram sine egne kort og si oss hva som er alternativet til dagens kurs, ikke slippe unna med å kun kommentere andres løsninger.

Å være politiker krever at du står for noe, ikke bare kommentere andre partiers politikk.