Leder

Feilsignal!

«Det går alltid et tog» var det en gang noe som het. Nå er det alltid et tog som står.

Publisert: Nå nettopp

Om operatørselskapet heter VY, SJ eller Go-Ahead synes å spille liten rolle. Togene går hverken oftere eller raskere eller billigere om konduktøren har rødt eller grønt slips.

Signalfeil. Strømproblemer. Jordfeil. Feil med sporveksler. Nedrevet kjøreledning.

Forklaringene er mange. Følgene er de samme. Folk kommer seg ikke på jobb. Folk kommer seg ikke fra jobb. Folk kommer seg ikke hjem. Noen blir gretne og oppgitt. Mange blir eitrende forbannet. Forståelig nok. For dette er ikke første gang.

Det blir helt sikkert ikke siste heller. Men omfanget av kanselleringer og forsinkelser må ha nådd en smertetopp nå. Det er et uholdbart feilsignal at passasjerene ikke kan regne med at togene går. At de må sikre seg med alternative reserveløsninger for ikke å gå glipp av en avtale.

Å kunne stole på toget handler om mer enn å rekke flyet. I bunn og grunn snakker vi om et viktig premiss i den videre samfunnsutviklingen

Norsk samferdselspolitikk, miljøpolitikk, boligpolitikk og den lokale utviklingspolitikken rundt tettsteder, bygdebyer og sentrale strøk, har nemlig én fellesnevner: Kollektivtrafikken.

Den må fungere! Et velorganisert buss-, bane- og togtilbud er et kronargument for den organiserte utbyggingen av boliger og serviceinstitusjoner ved det som kalles kollektivknutepunkter.

Når kollektivtrafikken slutter å virke, er det ikke bare infrastrukturen i seg selv som rammes. Det gjør også de mange tusen logistiske operasjoner som får hverdagsliv, familieliv og arbeidsliv til å fungere noenlunde sømløst.

Fortsatt skrangler det mye tilårskomment materiell rundt på norske togskinner. At det oppstår tekniske problemer som fører til forsinkelser og følgefeil er uunngåelig bare av den grunn.

Den viktigste faktoren til problemene er likevel standarden på jernbanenettet. I Bane NORs Infrastatus-rapport fremkommer det at 26 prosent av det eksisterende nettet er i en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de kommende tolv årene. Kostnadsanslaget ligger på 434 milliarder kr.

Det er uhyggelig mye penger, men enda et bevis, dessverre, på konsekvensen av politiske unnlatelsessynder når vedlikehold utsettes.

Det er vanskelig å se for seg at det offentlige skal ta hele denne regningen. Samtidig vet vi at det må til for å oppfylle nødvendige miljømålsettinger.

Løsningen må være et flerparts-samarbeid mellom offentlige og private utbyggere, grunneiere og de som skal føre frem kollektivtrafikken.

Dette bør være en fremtidig vinn-vinn-modell for alle som drar nytte av et godt kollektivtilbud.