Veiprosjekter på vent

FARLIG SKOLEVEI: Flere utbedringer i Nasjonal transportplan blir satt på vent når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett neste uke.

Flere samferdselsutbygginger henger i en tynn tråd når Støre-regjeringen neste uke legger frem sitt forslag til statsbudsjett.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har siden i vår signalisert at det vil komme endringer på Norsk transportplan (NTP) på grunn av utviklingen i samfunnsøkonomien.

Til TV2 tirsdag uttaler statsråden at det ikke er realistisk å følge opp alt som ligger inne i forrige regjerings transportplan.

I fjor vår la daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) frem tidenes mest ambisiøse utbyggingsplan for transportsektoren i Norge.

Nå er det andre toner. Vi har forståelse for at det vil oppleves skuffende, til og med urettferdig, å få planlagte prosjekter lagt på is.

Riktig nok understreker Nygård at det foreløpig er kun snakk om å utsette. Ikke skrinlegge.

Samtidig lover han å sikre drift og vedlikehold av riksveiene som Statens vegvesen har overoppsyn med. På samme vis vil han skjerme midler til de veier som Nye Veier og OPS-selskaper (Offentlig-privat samarbeid) har ansvar for.

Dessuten vil regjeringen, ifølge TV2, videreføre bevilgningene til utbedringstiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Dette gjelder særlig tunneler. Dette er en riktig prioritering.

Allerede i april kom det et forvarsel fra SSB om ekstrem kostnadsøkning for veianlegg; en prisvekst opp mot 30,5 prosent.

I mai antydet Jon-Ivar Nygård overfor NRK at økonomiske følger av Ukraina-krigen – på toppen av en historisk høy kostnadsvekst for bygg- og anleggssektoren – kunne innebære en nedprioritering av enkelte veiprosjekter.

Måneden etter varslet samferdselsdepartementet at en ny transportplan ville komme ett år tidligere enn planlagt. For å «legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument.»

Underforstått: Regjeringen vil ha en plan tilpasset en annen økonomisk virkelighet enn den Solberg-regjeringen opererte innenfor.

Dette er en realisme vi, dessverre, må ta inn over oss. Mye har skjedd siden mars i fjor. Handlingsrommet i dag og i morgen er et annet enn i går.

Det er en realisme som nok også vil bety at noen av de planer som regjeringen nå setter på vent, ikke kommer til å bli realisert. Ikke med det første, kanskje aldri.

Frps prestisjeprosjekt, Stad skipstunnel til en antatt prislapp på 3,5 milliarder kroner, kan dermed ligge tynt an. Det er rimelig at det stanses, sett i lys av at det er et uhyre kostbart enkelttiltak med omdiskutert nytteverdi.

Langt viktigere er rassikring av vestlandsveier og E6, vedlikehold av tunneler – som regjeringen ønsker å skjerme – samt fortsatt prioritering av fysisk adskilte veibaner.

Annet som kan bli berørt er Hordfast, fergefri E39 mellom Stord og Os, og enkelte motorveitraseer.

For regjeringen blir det en knallhard vurdering opp mot kostnader som også vil påløpe ved å utsette eller kutte allerede prosjekterte utbygginger. Det er likevel hevet over tvil at det er nødvendig å kutte ogå innen denne sektoren.