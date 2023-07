KLIMAPOLITIKK: – Å ligge i solsenga og kjenne på varmen er behageleg. Men no må pausen i den politiske solsenga ta slutt. Hetebølga tar ikkje ferie, skriv Venstres Alfred Bjørlo. Biletet er frå Sicilia tidlegare i juli.

Hetebølga tar ikkje ferie – klimahandling no!

Fornybarsamfunnet må skapast no. Då treng vi meir utålmodige politikarar ved regjeringsmakta, meir forpliktande samarbeid med EU og eit langt høgare tempo i norsk klimapolitikk.

ALFRED BJØRLO, stortingsrepresentant (V)

I fjor døydde over 60.000 menneske av hetebølga i Europa. Hetebølga sommaren 2023 ser ut til å bli langt verre. Klimaendringane held på å kome ut av kontroll.

Samtidig ser den norske regjeringa ut til å ta klimapause i solsenga. Den pausen må ta slutt. No må tempoet opp i klimapolitikken.

Juni 2023 er den varmaste månaden nokonsinne registrert, både på landjorda og i havet. I kjølige Noreg kan vi isolert sett oppleve det som komfortabelt, men hetebølga i Europa blir verre dess lenger sør vi kjem.

Alle som i sommar har vore på ferie i land som Italia, Spania eller Hellas, har opplevd det på kroppen. Klimaendringane påverkar oss alle. Ansvaret for å kutte utslepp, må alle vere med å ta.

Mens varmen allereie har utløyst tørke og død mange stader i verda, går det treigt med norske klimakutt.

Ap/Sp-regjeringa har gått bort frå Solberg-regjeringa sin klimaplan, klager over at EU går for fort fram i gjennomføringa av felles europeisk grøn omstilling og viser liten vilje til rask oppfølging av Miljødirektoratet sine 85 konkrete forslag til nye norske klimatiltak, lagt fram rett før sommaren.

I et intervju med VG uttaler klimaforskar Kari Alterskjær i CICERO sterk uro for utviklinga. Ikkje berre fordi vi no i sommar kjem opp i temperaturar mange stader i Europa som verken plantar, dyr eller menneske tåler, men fordi endringane vi no ser berre er starten på noko som vil bli langt verre.

Samtidig som ekspertar verda over stadig understrekar at det hastar å kutte utslipp, seier det også at det ikkje er umulig. Vi KAN få opp tempoet, og det VIL hjelpe. Det bør få regjeringa opp frå solsenga.

Noreg har påtatt seg internasjonale forpliktingar til å kutte klimautslepp kraftig og raskt, både overfor FN og EU. Det handlar sjølvsagt om store enkeltprosjekt som kuttar utslepp frå petroleumssektoren og industrien, men det handlar også om å gjere det enklare for folk flest å kutte klimautslepp i kvardagen.

BRENNER: – Det er framleis mogeleg å unngå dei verste følgjene av klimaendringane, men då kan vi ikkje sitje stille i båten, skriv kronikkforfattaren.

For å ta nokre døme: Halde trykket oppe i elbil-politikken, stimulere til omlegging av kosthald gjennom billigare frukt og grønt, kutte prisane på å reise kollektivt og gjere det meir lønsamt å spare energi i husa våre.

Sjølv på desse enkle, og i all hovudsak heilt ukontroversielle tiltaka, sviktar regjeringa. Klimakutt-tempoet i Noreg må kort sagt opp både i stort og smått: Vi treng utsleppskutt overalt i samfunnet dersom vi skal klare å kutte 55 prosent av våre utslepp innan 2030 og bli eit nullutsleppssamfunn seinast i 2050.

Det er framleis mogeleg å unngå dei verste følgjene av klimaendringane, men då kan vi ikkje sitje stille i båten og vente på at nye løysingar skal dukke opp som «manna frå himmelen» ein gong etter 2030.

Vi må handle no. Fornybarsamfunnet må skapast no.

Då treng vi meir utålmodige politikarar ved makta, meir forpliktande samarbeid med EU og eit langt høgare tempo i norsk klimapolitikk.

Å ligge i solsenga og kjenne på varmen er behageleg. Men no må pausen i den politiske solsenga ta slutt. Hetebølga tar ikkje ferie.

Det kan ingen ansvarlege politikarar tillate seg heller i 2023.