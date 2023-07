Kommentar

Stakkars rike nordmenn

Vi bor i et av verdens aller rikeste land, vi har gratis skole og helsevesen, frisk luft, vakker natur og god plass. Samtidig stuper vi på verdens lykkeindeks.

Mange av oss kjenner ikke akkurat rikdommen på kroppen for tiden, med økende renter, høye priser og lav kronekurs. Men som nasjon er vi styrtrike.

Og for noen utvalgte vokser pengebingen.

I 2022 fikk Norge 4000 flere dollarmillionærer. I resten av verden falt antallet med 3,3 prosent. De 1 prosent rikeste i Norge disponerer rundt 10 eller 20 prosent av inntektene i landet (avhengig av hva du inkluderer i beregningen). Og de aller rikeste i Norge betaler minst skatt, ifølge SSB-forsker Rolf Aaberge.

Det er altså forskjell på folk.

De siste 40 årene har inntektsulikheten i Norge økt jevnt og trutt.

IKKE FORNØYDE: Nordmenn stuper på verdens lykkeindeks.

Og det trenger ikke være misunnelse som gjør at ulikhet påvirker lykkefølelsen vår:

Ulikhet knyttes blant mye annet til lavere grad av tillit til andre og mindre følelse av rettferdighet. Det påvirker også helsen vår, kriminaliteten og vår opplevelse av trygghet. Alt dette har betydning for hvordan vi har det.

Norge scorer helt øverst på objektive mål som velstand og kjøpekraft.

Likevel synker vår opplevelse av tilfredshet. Og det som trekker mest ned er ikke at vi ønsker flere og finere ting, billigere øl og flere sydenturer.

Det er at vi bryr oss så lite om hverandre.

– En veldig interessant ting med årets rapport er at vi for andre år på rad ser hvordan forskjellige former for omtanke og godhet i hverdagen betyr mye. Å være snill mot andre har vist seg både å stamme fra, og fører til større grad av lykke, sier professor Lara B. Aknin ved Simon Fraser University.

MONEY, MONEY, MONEY: Men inntektsulikheten i Norge har økt jevnt og trutt.

Da jeg var i Ukraina i april i fjor, var det mye vondt å se. Det mest overraskende var at det også var så mye fint.

Folk viste en rørende omsorg for hverandre, selv om de var fremmede. Mange strakte seg svært langt for å hjelpe, enten det var frivillige som laget kamuflasjetrekk til soldatene, eller folk som delte den lille maten de hadde.

De tok vare på hverandre på en måte vi bare kan misunne dem.

– Vi har hverken strøm eller gass, så vi må finne ved og tenne på her ute, fortalte Inna Bohun, da VG besøkte Butsja i Ukraina i april 2022. Ødeleggelsene etter russiske angrep var enorme.

Krigen har selvsagt ført til at Ukraina har sunket på årets lykkeindeks. Men langt mindre enn i 2014 da Russland annekterte Krim.

– At de ikke faller mer skyldes delvis den store økningen i fellesskapsfølelse krigen har skapt, at de hjelper sine medmennesker på forskjellige vis, sier professor Jan-Emmanuel De Neve, University of Oxford.

I 2017 var Norge verdens lykkeligste land. Nå er vi slått, ikke bare av finnene på topp, men også dansker, islendinger og svensker er mer tilfredse med tilværelsen enn oss.

Psykolog Ragnhild Bang Nes.

– Utfordringer i Norge er synkende livskvalitet, særlig blant unge, og økende ulikhet, sa lykkeforsker i Folkehelseinstituttet, Ragnhild Bang Nes til NTB tidligere i år.

Så hva har skjedd med oss, stakkars rike nordmenn?

Porschene fyker forbi, hytter går for tosifret millionbeløp og bruken av privatfly går til himmels.

Men vi klarer altså ikke være særlig greie med hverandre.

Kanskje får vi som fortjent.

I global sammenheng er vi alle en riking som er mest opptatt av oss selv. Vi behandler hverandre i økende grad på måter som var utenkelig for noen år siden.

TIL HIMMELS: Bruken av privatfly har skutt i været. London, Paris og Nice er de mest populære destinasjonene i Europa.

Kommer vi til en trafikkulykke, filmer vi før vi hjelper.

Vi synes det er helt greit å gå forbi hjemløse i vinterkulden uten å sjekke om de lever eller spørre om vi skal kjøpe en kaffe til dem.

Vi er sjeleglade for å få håndvasket bilen både inni og utenpå for 400 kroner, og uten å skjenke en tanke til hvordan de som gjør jobben får betalt og har det.

BOR PÅ GATEN: Rundt 580.000 mennesker var hjemløse i USA i 2022. David Cooper i Portland, Oregon er en av dem.

En fersk rapport om byggebransjen i Oslo viser at hos alle 29 aktørene som ble kontrollert, ble det avdekket forhold som var under enhver kritikk. De ansatte er som oftest EØS-borgere fra Øst-Europa som har søkt lykken i Norge.

Ifølge rapporten bor de i ulovlige boliger uten brannsikring, har ikke tilgang på toalett og varmt vann og får ikke utbetalt lønnen de har krav på. Rapporten omtaler noen av funnene som rent slavearbeid.

Det faller oss visst ganske vanskelig å vise omsorg for hverandre.

Så når de rikeste i Norge stikker til Sveits for å slippe å bidra til fellesskapet, er det lett å bli forarget. Men et kritisk blikk på eget navlelo vil muligens avsløre at vi ikke er så mye bedre selv.

Kanskje kan vi bli både snillere og gladere om vi klarer å gjøre noe med det.