ROSER MEDIENE: – Frie medier er en helt nødvendig forutsetning for at vårt demokrati og vår rettsstat fungerer. Mediene fortjener ikke kjeft, men skryt, for dekningen av Moxnes-saken, skriver Yngve Brox.

Medienes dekning av Moxnes-saken var god

Selvsagt var det tøft for Rødts partileder Bjørnar Moxnes å stå i mediestormen da den var på sitt verste. Men de ville ikke gjort jobben sin om de ikke dekket denne saken grundig.

YNGVE BROX, tidligere ordførerkandidat for Høyre i Trondheim

Da Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen, vakte det naturlig nok betydelig oppsikt.

Alle de store mediene dekket saken. Den rullet og gikk en god stund, blant annet fordi Moxnes’ forklaring endret seg litt etter litt.

Til slutt publiserte VG en video av det som skjedde på Gardermoen.

Da skjedde det noe: I de sosiale medier flommet det plutselig over av kommentarer fra folk som mente at mediene gikk for langt i sin dekning av saken.

Men mediene trampet ikke over i sin dekning av Moxnes-saken. Tvert imot, de gjorde jobben sin. De redaktørstyrte mediene er grundige og seriøse. Det ville sviktet sitt samfunnsoppdrag de ikke dekket denne saken grundig.

En av medienes viktigste oppgaver er å se folk med makt i kortene. Uavhengige medier, med full frihet til å skrive det de vil, er en av de viktigste forutsetningene for at makt ikke kan misbrukes.

Bjørnar Moxnes har mye makt. Han leder et av Stortingets partier. Han er med på å vedta lover, regler og påbud som har betydning for oss alle. Med dette følger det stort ansvar.

Mennesker med så mye makt, må forvente at det blir mye oppmerksomhet dersom de gjør noe galt. Da daværende statsminister Erna Solberg fikk bot for å ha brutt coronarestriksjonene ble hennes straff ble høyere enn det vanlige folk ville fått.

For hun, av alle, skulle visst bedre.

Bjørnar Moxnes sa den gang til NTB:

«Dette skulle bare mangle. Det må være likhet for loven, og altfor sjelden stilles maktpersoner til ansvar.»

Mediedekningen av Solbergs brudd med reglene var omfattende. Det var helt fortjent. Akkurat som den har vært ved andre anledninger hvor politikere har gjort noe galt.

Når Moxnes må betale en bot for å ha stjålet et par solbriller med forsett (som er juristspråk for at han gjorde det med viten og vilje, ikke et uhell) – da er det noe mediene både skal, og må, skrive om.

Selvsagt var det tøft for ham å stå i mediestormen da den var på sitt verste. Men de ville ikke gjort jobben sin om de ikke dekket denne saken grundig.

Journalister skal ikke godta den første forklaringen, men undersøke om alle fakta er kommet frem.

Frie medier er en helt nødvendig forutsetning for at vårt demokrati og vår rettsstat fungerer.

Mediene fortjener ikke kjeft, men skryt, for at de gjør en viktig jobb på vegne av oss alle.