Kommentar

Gratulerer, storasyrran!

DU GAMLA, DU FRIA: Gratulerer med dagen, Sverige!

I dag fyller Sverige at det er 500 år siden råtassen Gustav Vasa ble valgt til konge på riksmøtet i Strängnäs domkirke – en hendelse og en dato som senere ble opphavet til den svenske nasjonaldagen, kjent som Svenska flaggans dag.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Og nei, Svenska flaggans dag er kanskje ikke rare greiene sammenlignet med vår stadig mer bugnende 17. mai-feiring.

Men såpass offisiell og etter hvert viktig har dagen blitt, at vi alle bør gratulere vår nærmest tilgjengelige svenske med dagen.

Selv er jeg litt svak for svenskenes avdempede feiring av seg selv. Det er noe lavskuldret over dagen; noe ubesværet og rolig (både i ordets norske og svenske forstand).

Ikke at det er noe galt med 17. mai, altså, tvert imot. Man vil jo ikke legge seg ut med sin egen nasjon. Men Sverige er i seg selv såpass prangende at man kanskje ikke føler på behovet for et årlig folkevårslipp for å markere storhet og samhold?

Skjønt – Norges storesøster/søte bror er ikke lenger den suverene og nesten arrogant selvbevisste maskinen hen en gang var. For det som en gang, med rette, ble oppfattet som verdens mest moderne land, begynte en eller annen gang for noen årtier siden å dilte etter.

Som om tiden hadde løpt fra dem, svenskene.

KUNGEN: Her under fjorårets nasjonaldagsfeiring på Skansen i Stockholm.

Den gangen undertegnede trådte sine barnesko, på 70- og 80-tallet, var Sverige det forjettede land. De lå langt foran oss, som et slags svensk-sosialdemokratisk USA i vår umiddelbare nærhet.

Kjøpesentrene var enorme (Obs!, Ikea), musikken deres herjet på de internasjonale listene, idrettsstjernene var überkule, godteriet så enormt mycket bättre enn det vi var vant til – ja, alt var liksom større og mer snasent der på andre siden av riksgränsen.

For ikke å glemme filmene, litteraturen, kunsten. Sverige var en stormakt, der vi ennå var lett provinsielle. Sverige var fremtidens land, mens Norge stadig somlet og fomlet.

En eller annen gang tok vi igjen dem, iallfall nesten, og forholdet ble mer jevnbyrdig. Problemene i det svenske «folkhemmet» åpenbarte seg for våre øyne, og noen av dem tar nesten pusten fra oss.

Men fortsatt – mange olje- og gass-fantasillioner senere – er vi liksom ikke helt på samme nivå som dem likevel.

For Sverige er og blir den verdensvante og litt gåtefulle storesøsteren, storasyrran, vår. Enten vi vil innrømme det eller ikke.

«Det beste med Sverige er at det er nabolandet til Norge», sier min sidemann her på jobben i muntert toneleie, og noe er det jo i det, selvsagt. Men raskt går praten over til alt det Sverige har å by på, og det er som alle vet ikke lite.

Les også 6 nye – og 6 gamle – gode grunner til å besøke Göteborg I år feirer Göteborg 400-årsjubileum, og den første helgen i juni blir det folkefest og gratiskonserter med en rekke…

Så i anledning dagen – som en æresbevisning til Sverige og svenskene på den (litt) store dagen – her er denne kommentatorens liste over det kanskje aller ypperste som vårt fine naboland har frembrakt og som de kan tilby oss norrbaggar og alle andre som dras mot det svenske lyset, de svenske skogene og den svenske synden.

By: Stockholm (og min barndoms Sundsvall)

Landsdel: Bohuslän

Øy: Gotland

Feriemål: Hjo i Västergötland

Reise: Ferge fra Stockholm til finske Åbo/Turku, via Åland

Bok: «Nedstörtad ängel»

Idrettshelt: Björn Borg

Fotballspiller: Zlatan Ibrahimović

Musiker: Joakim Thåström

Sang: Monica Zetterlund «Sakta vi gå genom stan»

Humorist: Mia Skäringer

Ikon: Pippi Långstrump

TV-program: «Jills veranda»

TV-serie: «Torka aldrig tårar utan handskar»

Film: «Sånger från andra våningen»

Filmstjerne: Alicia Vikander

Dokumentarfilm: «Armbryterskan från Ensamheten»

Dialekt: Norrländsk

MGP-låt: Salem Al Fakir «Keep on Walking»

Brus: Trocadero

Ord: Fjäril

Bil: SAAB 900 Turbo

Mat: Limpa med leverpastej och inlagd gurka

Fortsatt til lykke med flaggans dag og 500-årsjubileet, svensker! I dag er dagen drapert i gult og blått, også her borte i grannelandet, der vi av og til morer oss med å more oss over dere, rare som dere er (både i ordets norske og svenske forstand).

Og forhåpentligvis er vi snart til og med allierte i Nato!

Verden endres raskt, også i Norden.

