En hån mot kvinnene

Regelen om at kvinner må spille i bikini møter krass kritikk. Foto: Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell

Internasjonal idrett har langt igjen før vi kan snakke om likestilling og like muligheter. Det er uakseptabelt.

I 2021 trues det med bøter dersom kvinnelige håndballspillere stiller i noe mer dekkende enn bikini når det skal spilles i sand.

Regelverket er helt spesifikt på at “«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene.»

Det er nesten så man skulle tro at det hele var en spøk, men dessverre er det helt sant - og en hån mot kvinnene.

Flere ganger tidligere er det blitt protestert mot reglene, uten at de så langt er blitt endret.

Selvsagt burde det være opp til idrettsutøverne hva de er komfortable med å spille i, men her er det regelmakernes premisser som råder.

Det kan være vi får slutt på bikinitvangen snart, da det er satt i gang et arbeid for å se på reglene. Men at det i det hele tatt ble oppfunnet en slik regel sier noe om et kvinnesyn som ledelsen i internasjonal håndball ikke kan være bekjent av.

Det er altså ikke slik at herrene også må spille i minimalt med tekstiler, regelen gjelder kun kvinner. Også i andre idrettsgrener har bekledningsregler for kvinner vært et tema.

En rekke andre eksempler, som kvinnenes kamp for å få hoppe i de største bakkene, viser hvor vanskelig det er å bli behandlet likeverdig, uavhengig av kjønn.

Ingen kan si noe sikkert om hvorfor det er blitt slik, men det er en kjensgjerning at både håndball og de fleste andre store idrettsgrener er svært mannstunge i toppen.

Ingen kvinner har vært president i det internasjonale håndballforbundet.

Bare menn har ledet Den internasjonale olympiske komité.

Da den norske skipresidenten - som er mann - fikk plass i styret i Det internasjonale skiforbundet, var samtlige valgte styremedlemmer av samme kjønn som ham. Slik kunne vi fortsatt i gren etter gren, i en verden der veien er lang for kvinnene til maktens bord.

Etter all sannsynlighet hadde vi ikke fått så mange rare utslag av kritikkverdig behandling av kvinner dersom det hadde fantes en sunn balanse i styre og stell.

Slik det er bygget opp i dag, er idrettsledelse i for stor grad noe som foregår på menns premisser.

Her hjemme har vi heldigvis sett en kraftig reaksjon fra håndballforbundet på bikinitvangen, og det foregår et bevisst arbeid for å få en bedre kjønnsbalanse i hele norsk idrett. Men selv om vi ikke har slike absurde eksempler som vi ser i europeisk sandhåndball, er det langt igjen før jentene og kvinnene har en sidestilt plass her hjemme.

Det må jobbes bevisst med å utjevne forskjeller, og la kvinnene få den plassen de fortjener.

Og heller ikke norske idrettslederseminarer hadde hatt vondt av litt mer kø på kvinnetoalettene i pausene...