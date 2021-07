-Jeg ønsker meg en mer offensiv helseminister som ikke nøyer seg med å sette ned et utvalg, men også sørger for en reell pasientsikkerhetssatsning i psykisk helsevern, skriver psykolog Jørgen Flor. FOTO: Hanna Kristin Hjardar

Skadelige samtaler

VGs avsløringer om overgrep i terapirommet tidligere i sommer er rystende lesning. Terapi skal være trygt, og du skal kunne stole på autorisert helsepersonell. Derfor er det på overtid med en reell satsning på pasientsikkerhet i psykisk helse.

JØRGEN FLOR, psykolog

Det finnes råtne epler i alle bransjer. I terapibransjen kan konsekvensene bli svært store ved krenkelser, overgrep og grenseoverskridelser fordi overgriperen kan manipulere offeret til å ikke søke hjelp eller til å selv ta på seg skylden for det som skjer.

Det finnes personer som søker seg mot terapeutrollen for å utøve makt mot andre. Disse burde vært stoppet allerede på utdanningen av universitetenes skikkethetsnemnder, av veiledere eller av kolleger underveis. Selvfølgelig skal de fratas retten til å ta syke mennesker i kur, slik Sylvi Listhaug uttaler.

Men noen vil alltid kunne komme seg unna enhver kontrollinstans, og risikoen for å miste autorisasjonen vil neppe skremme disse menneskene. De kan jo uansett fortsette i det fullstendig uregulerte alternativmarkedet, som «terapeut» uten autorisasjon.

I boken «Skadelige samtaler», som handler om nettopp alt som kan gå galt i et terapirom, viser jeg og professor Leif Edward Ottesen Kennair til en norsk undersøkelse fra 1990-tallet hvor nesten hver tredje psykolog opplyste at de hadde hatt pasienter som fortalte om overgrep fra tidligere behandlere. I USA noen år tidligere oppgav 10 % av mannlige psykologer at de hadde hatt seksuell kontakt med klientene sine.

Undersøkelsene er tredve år gamle og vi kan ikke legge disse tallene til grunn i dag. Et hovedproblem er derfor at vi vet for lite om pasienters opplevelse av overgrep og krenkelser i terapi.

Terapirommet er et lukket rom, på godt og vondt. Desto viktigere er det at helsemyndighetene har et årvåkent blikk på hva som foregår. Pasientene trenger kunnskap og informasjon om hva som kjennetegner trygg terapi, hva som skal foregå og hva som ikke skal foregå i et terapirom.

Ikke minst trenger de å vite hvor de kan søke hjelp, råd og veiledning dersom noe ugreit skjer. Hva med noe så enkelt som en brosjyre til pasienter på landets terapikontorer? Eller en nettside? Dette er enkle tiltak som burde vært på plass.

Slik informasjon er spesielt viktig i psykologisk behandling fordi mange pasienter lett tar på seg skylden for det som går galt i livet deres, de tenker at de ikke er verdt noe eller på annet vis har vansker med selvhevdelse og det å si ifra om urett. I tillegg er det slik at også god terapi ofte inneholder sterke følelser, vil være ubehagelig og noen ganger oppleves dramatisk.

Helseminister Bent Høie uttaler at han ikke ønsker en sjablongregel hvor helsepersonell som har forgrepet seg på pasienter fratas autorisasjonen. Det er fornuftig at politikere ikke nå lager nye regler og systemer basert på de ekstreme sakene i VGs avsløringer. Samtidig ønsker jeg meg en mer offensiv helseminister som ikke nøyer seg med å sette ned et utvalg, men også sørger for en reell pasientsikkerhetssatsning i psykisk helsevern.

Pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge hender» er Helsedirektoratets arbeid med å motvirke pasientskader. Psykologisk behandling glimrer her med sitt fravær.

Kanskje skyldes det at man ikke har tilstrekkelig kompetanse på temaet? Kanskje skyldes det at pasientskader som er konkrete og fysiske er lettere å identifisere og snakke om enn psykologiske skader? Ser vi på statistikken til Norsk pasientskadeerstatning kan mye tyde på det siste.

Av 22 600 klagesaker i perioden 2001–2009 var kun 3 % av disse som handlet om psykisk helse. Tidligere hadde ikke pasienter i psykisk helsevern engang mulighet til å klage. Dette forteller noe om hvilken status psykisk helse har hatt i myndighetenes pasientsikkerhetsarbeid.

Psykologisk behandling er fryktelig komplisert. Men det betyr ikke at vi skal unnlate å arbeide med pasientsikkerhet. Myndighetene behøver ikke engang å finne opp kruttet på nytt.

Allerede inneholder «I trygge hender» mange gode aspekter som kan bidra til å forebygge feilbehandling, dårlig behandling og krenkelser i landets terapirom.

Det handler om en kultur hvor man er opptatt av å lære av egne feil, snakker høyt om det man ikke får til og hvor man trener og øver på ferdigheter som er viktige i pasientbehandlingen. Dette krever imidlertid at myndigheter legger til rette for at helsepersonell, ledere og helseforetak har tid og penger til å skape trygge og effektive tjenester.

Det koster nemlig hvis terapeuter skal se hverandre på video og reflektere i team. I dag sitter mange psykologer og psykiatere veldig alene med pasientene sine. Det kan, som vi har sett i VGs avsløringer, få fatale konsekvenser.

Til slutt er det viktig for meg å understreke at finnes mye god hjelp. Risikoen er større ved å unnlate å oppsøke psykolog eller psykiater, enn risikoen er ved å la være.