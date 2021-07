CORONAKROPPEN: - Når alle unnskyldningene kommer snikende, må vi minne oss selv på alle helsegevinstene og frihetene økt aktivitet gir oss, skriver Mee Eline Eriksson, leder i Virke Trening. FOTO: NTB

Debatt

Coronakroppen – hva er det?

Den 6. juli 2021 skriver Astrid Meland kommentaren «Nå skal coronakroppen ut i hetebølgen». Hun påstår at nordmenn har blitt dorskere og tykkere under pandemien.

MEE ELINE ERIKSSON, leder Virke Trening

Ja, det stemmer at gjennomsnittet av nordmenn har vært mindre aktive og lagt på seg noen kilo under pandemien. Men høstens kontortilværelse vil ikke være løsningen, magien vil skje på treningssentre over hele landet.

Før pandemien slo inn og samfunnet ble stengt var det godt over 700 000 personer som trente regelmessig på et treningssenter over det langstrakte land. Alle gruppetimene og styrkeløftene reduserte risikoen drastisk for å bli alvorlig syk av corona. Jeg mener det derfor er legitimt å påstå at den samfunnsøkonomiske gevinstrealiseringen tilknyttet befolkningens investeringer i form av treningstimer er enorme.

Siden mars 2020 har treningssentrene våre vært helt eller delvis stengt over hele landet. Vi mistet treningstilbudet og jeg innrømmer at jeg var en av de mange som ble mer inaktiv for en periode. Hverdagen var vilt fremmed, og det var samtidig vanskelig å finne ut hva jeg skulle erstatte etablerte treningsrutiner med.

Mee Eline Eriksson FOTO: Privat

Forandringer krever mye av oss, særlig når det kommer til treningsrutiner. Det krever selvdisiplin, planlegging – aktive valg hver eneste dag, noe som er slitsomt.

I sommerferien oppfordrer jeg derfor alle til å gjøre det samme som meg – jeg skal psyke meg selv opp for å ta tak i den nye treningshverdagen. Jeg visualiserer meg selv på treningssenteret og i hodet hører jeg gruppetreneren sier – «dette kan du klare!»

Når alle unnskyldningene kommer snikende, må vi minne oss selv på alle helsegevinstene og frihetene økt aktivitet gir oss. Et liv av den beste kvaliteten fortjener vi alle.

Ja, det er rett og slett på tide at vi alle tar en ny treningshverdag tilbake – at vi re-investere i vår egen helse fordi vi er glade i oss selv. Kjenne på gleden som ligger i å trene sammen på gruppetimer, bli latterlig støl når vi, steg for steg, gjenoppbygger muskelmassen og føler oss mentalt bedre enn det vi ellers ville gjort uten treningssentret vårt.

Om seks måneder kan ingen påstå at vi er dorske – og «coronakroppen» hva er det?