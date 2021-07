Leder

Kampen tar aldri slutt

Tegning: Roar Hagen

Vi må aldri slutte å kjempe mot ekstreme og menneskefiendtlige ideologier. Og vi må aldri slutte å snakke om det som er vanskelig. Heller ikke når det gjør vondt.

I dag er det ti år siden Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. Åtte ble frarøvet livet i regjeringskvartalet, og 69 ble skutt og drept på Utøya. Mange flere ble skadet for livet, fysisk og psykisk.

Bomben i regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011 er det verste angrepet på Norge etter krigen. Det var et politisk angrep, rettet mot Ap og AUF. Veloverveid og nøye planlagt.

Rettsstaten besto prøven

Breivik visste hva han gjorde. Og han visste at det var galt, sett med alle andres øyne enn hans egne.

Rettsoppgjøret ett år senere sørget for å plassere ansvaret for handlingene der det hørte hjemme – hos Breivik selv. Han var tilregnelig, og han var ansvarlig.

Rettsstaten besto prøven den ble satt på. Som samfunn måtte vi forholde oss til at angrepet var politisk, at det sprang ut av en ideologisk overbevisning, og at det ikke kunne bortforklares med psykiatriske diagnoser.

Nå, etter ti år, har vi en god anledning til å gjøre opp status. Til å gå inn i hvordan vi har tatt vare på dem som ble rammet. Alle de som mistet sine, og alle dem som hver dag lever med følgene av det som skjedde. Til å rette opp feil, og til å gjøre bedre det som ikke har vært bra nok.

Mange vegrer seg

Og like viktig; å gjøre alt vi kan for å hindre at det blir flere selvradikaliserte terrorister som Breivik i fremtiden. Vi må snakke mer om hvordan vi kan bekjempe politisk ekstremisme, og sørge for at den ikke får feste seg i samfunnet vårt.

For det har vi ikke snakket nok om. Vi må gjøre det mer – og vi må gjøre det bedre enn vi har gjort så langt.

Mye av dette handler om å se hverandre, og å snakke sant om det vi ser. Våge å møte hverandre, lytte og forsøke å forstå.

Særlig i opphetede debatter i sosiale medier snakker mange forbi hverandre, og er mer opptatt av å få heiarop fra sine egne meningsfeller enn av å overbevise sine motstandere. Resultatet blir et hardt debattklima, der mange vegrer seg for å delta.

Dermed kan samfunnet vårt fremstå mer splittet enn det faktisk er. For samholdet er fortsatt her. Målinger og undersøkelser viser at nordmenn år for år har blitt mer åpne og tolerante, og at både rasisme og fordommer er på vikende front.

Benjamin Hermansen

Nordmenn ser på sine landsmenn med et langt åpnere blikk enn for noen år siden, uavhengig av bakgrunn, legning og religion.

Det betyr ikke at det ikke finnes ekstremisme, rasisme og kvinnehat i det norske samfunnet. For det vet så altfor godt at det gjør.

Selv om 22. juli 2011 var det i særklasse mest brutale høyreekstreme angrepet i nyere norsk historie, så har det vært mange slike angrep i Norge. At minnesmerke over Benjamin Hermansen ble vandalisert denne uken, få dager før vi minnes terroren for ti år siden, taler sitt vonde og tydelige språk.

Kampen mot disse kreftene er ikke over. Den kampen tar aldri slutt.

«Oss» og «dem»

Mange har etterlyst det politiske oppgjøret etter 22. juli. Andre har spurt hvordan et slikt oppgjør skal se ut. Finnes det en begynnelse – og en slutt? Kan vi ta det – og deretter si oss ferdige med det?

Selvsagt ikke. Kampen mot ekstremisme må kjempes overalt, til alle tider. Historien burde ha lært oss det. Verdenshistorien er full av folkemord og massedrap, begrunnet i ekstreme og menneskefiendtlige ideologier.

Hatet kommer i ulike drakter og forkledninger. Men kjernen er alltid den samme: Et skille mellom «oss» og «dem». Og forakt for «de andre».

Tonje Brenna var AUFs generalsekretær i 2011. Hun sier det godt i boken «22. juli – og alle dagene etterpå». Kampen mot ekstremisme må skje gjennom den daglige politikken. Hun skriver:

«For meg er det dette det politiske oppgjøret etter 22. juli koker ned til: konkret, nær og hverdagslig politikk som løser folks problemer, som tar folk på alvor og som kan justeres underveis hvis det ikke slår riktig ut.»

Meningsbrytninger og tøffe debatter

I det pågående oppgjøret trenger vi tydelighet og åpenhet. Det må være stort rom for ulike meninger, også om vanskelige temaer. Som innvandring og integrering, religion og identitetspolitikk.

Meningsbrytninger er en naturlig del av demokratiet. Vi skal ikke skygge unna tøffe debatter.

Men vi skal vite at det finnes mørke krefter, også i vårt samfunn. Krefter som må bekjempes. Hver dag.

Den kampen tar aldri slutt. Den må føres innenfor demokratiets rammer. Det er et felles ansvar, for alle som slutter opp om vårt demokrati. Og om vår samfunnsmodell.

Folk flest, med andre ord. Av alle slag, fra alle lag av folket.