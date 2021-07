VARSLER: Bildet viser flommen i Erftstadt, Tyskland, tidligere i sommer. Norge er ikke forberedt på ekstremværet som kommer, skriver artikkelforfatteren. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Debatt

Norge må rustes mot værkatastrofer

Ekstremvær og flom har gjort tusenvis husløse og de offisielle dødstallene stiger raskt i Mellom-Europa, og varsler om hva vi har i vente- også i Norge. Klimaendringer krever at vi forbereder og tilpasser oss bedre værendringene.

LIV KARI SKUDAHL HANSTEEN, Adm. dir. Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Scenene er grufulle. De vitner om hvilke tragedier og ødeleggelser vi vil stå foran om vi ikke forbereder oss på mer klimaendringene.

Mens redningsarbeidere har jobbet på spreng for å redde menneskeliv og verdier fra de voldsomme vannmassenes ødeleggelser i Mellom-Europa, ulmer en tikkende bombe her hjemme i Norge. For selv om mange av oss har nytt solfylte dager hjemme i Norge, må vi ikke lulle oss inn i den tro at dette ikke angår oss.

Liv Kari Skudahl Hansteen FOTO: Nicolas Tourrenc

Antallet kraftige flommer og skred i Norge øker. Det siste tiåret har det vært dobbelt så mange store naturskadehendelser som de foregående ti årene. De største naturskadene er storm, stormflo, skred og flom.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har selv konservativt anslått behovet for midler til forebyggende flom- og skredsikring til rundt 4 milliarder. Med dagens bevilgningstempo vil det det ta minst 12 år å hente inn dette etterslepet.

Konsekvensene av klimaendringene stiller samfunnet overfor formidable utfordringer. Det å redusere utslippene av klimagasser er avgjørende viktig. Men samtidig trengs det langt større oppmerksomhet om klimatilpasning.

Hvor store konsekvenser klimaendringene vil få, er nemlig ikke kun et resultat at hvor mye klimaet endrer seg. Det er også avhengig av samfunnets evne og vilje til å forebygge og tilpasse seg klimaendringene.

Større og mer intense nedbørsmengder stiller større krav til overvannshåndtering i byene, hvor og hvordan vi bygger og hvilke materialer vi bruker.

Vi må sikre at bygninger, veier, jernbane og annen infrastruktur tåler mer ekstremvær. Mer intens nedbør og økt sannsynlighet for flom gjør også at det haster å bygge opp både den forebyggende flomberedskapen og kriseberedskapen.

Det store bildet er dystert. Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) helsesjekk av Norges fysiske tilstand, rapporten «State of the Nation – Norges tilstand 2021», dokumenterer dette. Vedlikehold av offentlige veier, jernbane, vannrør, og bygg forsømmes.

Det store vedlikeholdsetterslepet gjør Norge ekstra sårbar for klimaendringene. Ingenting blir raskere og mer ødelagt av ekstremvær enn det som allerede er dårlig vedlikeholdt.

RIF- rapporten kan dokumentere at oppgraderingsbehovet har økt med over 600 milliarder kroner, til formidable 3200 milliarder kroner de seks siste årene. Ikke all økning skyldes vedlikeholdsetterslepet.

Økningen skyldes også et prekært behov for fornyelse for å kunne bedre ivareta sikkerhet, helse, miljø, og for å kunne tåle klimaendringene.

For å bygge motstandsdyktighet mot klimaendringene, vedtok EU-kommisjonen nylig en ny strategi for tilpasning til klimaendringer. Denne er et av flere initiativer innen rammen av EUs European Green Deal, og starter arbeidet med å forberede konsekvensene av klimaendringene som uansett kommer. Den nye strategien har som mål å skifte fokus fra å forstå problemet til å utvikle og iverksette løsninger nå.

I Norge må vi helt tilbake til 2013 for å finne den siste stortingsmeldingen om klimatilpasning. I regjeringens Klimaplan for 2021-2031 er ikke klimatilpasning tema. Nylig la regjeringen frem en utviklingspolitisk klimatilpasningsstrategi, men denne sier lite om norsk beredskap og hvordan vi skal tilpasse oss uunngåelige klimaendringer her hjemme.

Partiene som danner regjering etter valget, må ikke bare få fart på arbeidet med å kutte Norges klimagassutslipp. Tempoet i arbeidet med klimatilpasning må opp – og det må gjennomsyre alle politikkområder. I motsetning til vår generasjon, vil ikke dagens unge kunne velge å ignorere problemet. Klimaendringer og mer ekstremvær krever handling. Og det haster.

Uten ekstraordinære tiltak og mer systematisk satsing på klimatilpassing vil arven etter oss være at vi sendte en tikkende bombe til kommende generasjoner. Og det kommer på toppen av de gamle, uløste problemene, som vann- og avløpsrør som lekker, muggsopp og fuktskader på skoler og barnehager samt alt for mange dårlige og rasutsatte veiforbindelser i distrikt- Norge.