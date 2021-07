VARMT: Hetebølgen i British Columbia har tatt livet av flere hundre mennesker de siste ukene. Foto: Jennifer Gauthier

Debatt

Helsefarlig hete

Mens vi i Norge er heldige og kan nyte sommervarmen, er hetebølger i andre områder dødelig alvor. Den ekstreme varmen over Canada og nordvestlige deler av USA er ingen isolert hendelse. Det er en påminnelse om hvordan hete allerede påvirker store deler av verdens befolkning, og en forsmak på hva som kan forventes i årene som kommer.

KNUT MORK SKAGEN, styreleder, Legenes klimaaksjon

GUNNAR KVÅLE, medlem, Legenes klimaaksjon



Hva skjer med kroppen i varmen? Den forsøker først å kjøle seg ned ved å svette og ved å utvide blodårene. Dette fører til uttørking, salttap og blodtrykksfall, som i seg selv kan være skadelig for eldre, små barn, og de med kroniske sykdommer. Fortsetter kroppstemperaturen likevel å stige, bryter grunnleggende funksjoner sammen. Man utvikler hodepine, redusert bevissthet, i noen tilfeller kramper. Tilstanden kalles da heteslag, og kan i verste fall medføre døden.

Hete påvirker ikke bare den enkelte; den rammer naturen og samfunnet rundt. I ekstrem hete stopper alt utendørsarbeid opp. Varmen tørker ut avlinger og utløser skog- og gressbrann. Den tærer på infrastruktur, og kan forstyrre tilgang til vann, strøm og helsetjenester. Ved strømbrudd som slår ut nedkjølings- og ventilasjonsanlegg stiger helsefaren betraktelig.

Knut Mork Skagen og Gunnar Kvåle FOTO: Privat

Klimaforsker Tom Matthews har skrevet en forklaring på hva som skjer når varmen overskrider en grense bestemt av temperatur og luftluftighet, en såkalt «våtkuletemperatur» på over 35 ˙ C.

Over denne grensen vil luften være så mettet av vanndamp at svette ikke lenger fordamper. Et kort opphold under slike forhold uten tilgang til nedkjøling vil være dødelig. Våtkuletemperaturer over 35 ˙ C er rett og slett hinsides menneskekroppens tåleevne.

Klimamodeller har spådd de første våtkuletemperaturene over 35 grader midtveis i det 21. århundre, men målinger tyder på at enkeltepisoder allerede forekommer i Sørøst-Asia. Nyere forskning viser at noen av de tettest befolkede områdene på jorden kan passere denne terskelen innen slutten av århundret dersom økningen i klimagassutslipp ikke begrenses til 1,5 ˙ C.

FNs klimapanel har satt 1,5 graders oppvarming som en grense som ikke bør overskrides hvis svært alvorlige klimaskader skal kunne unngås. Ifølge Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) er det nå 40 % sjanse for at denne grense vil brytes i ett av de nærmeste 5 år.

Det er beregnet at ved en oppvarming på 1,5 grader vil rundt 14 prosent av verdens befolkning oppleve alvorlige hetebølger minst en gang hvert femte år. Ved to grader vil dette gjelde ytterligere 1,7 milliarder mennesker.

Derfor er det viktig at klimagassutslippene kuttes dramatisk i de nærmeste årene. Den største muligheten Norge har til å påvirke globale klimagassutslipp er å stanse utlysing av nye letelisenser og begynne en planlagt nedtrapping av olje- og gassvirksomheten.

Selv Det internasjonale energibyrået (IEA) støtter nå hva ledende norske klimaforskere og mange andre lenge har krevd: all oljeleting må stoppes!