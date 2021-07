REAGERER: Når Fabian Stang fikk kvelden på tiårsmarkeringen for 22. juli til å handle om seg selv, var det ikke bare som følge av en særdeles dårlig dømmekraft. Det var også et bevis for hvor viktig det er å ta debattene AUF krever av oss. Foto: Jil Yngland

Debatt

Fabian Stangs kort kan legges bort. En terrorhandling er der for alltid

Det var Fabian Stang som trakk et kort i går. Et kort han kan legge vekk igjen fordi det blir så mye «bråk». Men de som opplevde terroren, må bære minnet. Og stadig minnes på at de ikke må gå for langt i sitt krav om at omgivelsene stiller opp for dem.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SNORRE VALEN, ansvarlig redaktør i Trønderdebatt og forfatter av boka «Utøyakortet»

Under tiårsmarkeringen for 22. juli i går var det titusener som fulgte den nye twitterkontoen @aldriglemme, som med grusom enkelhet gjenga terrorangrepet slik det skjedde. De Utøya-overlevende Vegard Grønlie Wennesland og Torunn Husvik samt tidligere Ap-politiker Marthe Scharning Lund har lagt ned et omfattende arbeid i dokumentasjonsprosjektet.

Det første som slo meg da jeg fikk med meg prosjektet, var beundring. Det er litt av et arbeid. Det andre som slo meg var at de måtte gjøre det selv. Det var ikke Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket eller noen kunstinstitusjon som gjorde dette arbeidet. Det gjorde tre berørte selv.

les også Fabian Stang: – I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22. juli til partipolitikk

Mens storsamfunnet har sørget for at tiårsdagen for 22. juli ble markert i går, er det i stor grad de som ble rammet som har stått for essensen i markeringen: De sanne historiene som måtte fortelles. Påminnelsene om hva de faktisk måtte oppleve.

Pårørende som har vist en uforståelig styrke, og delt sin sorg og sin fortelling med resten av landet. Båtfolket som fortalte om de heltemodige redningsaksjonene. Politimannen fra Delta som gjennom sin fortelling ga et innblikk i hvordan ungdommene på Utøya faktisk må ha opplevd terroren. Og så videre.

På samme vis har også @aldriglemme historisk verdi. Prosjektet går dypere enn selv gårsdagens vakreste taler og seremonier kunne, fordi det minner oss om brutaliteten og nekter oss å sminke på, eller legge vekk, det som skjedde.

Uansett hvor mange ganger en i går leste navnene på de drepte, var det en rystende opplevelse å bli oppdatert i sanntid på hvordan den verste av dager faktisk forløp. Nådeløst tro til det som virkelig hendte, tikket melding etter melding inn:

Nøyaktig samtidig med at denne serien med rystende oppdateringer ble lagt ut, ble en annen tekst om 22. juli delt flittig i sosiale medier.

Det var Fabian Stangs utskjelling av Jonas Gahr Støre, der han anklaget Støre for å utnytte 22. juli-markeringen politisk.

les også Solberg om Stang-innlegg: – Jeg er ikke enig

les også Listhaug: – Tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener

Bakgrunnen var gårsdagens debatt i Dagsnytt Atten mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg, der Solberg nærmest virket snurt over at Støre krevde en tydeligere innsats fra høyresiden i å trekke opp klare grenser mot radikalisering på ytre høyre.

Hun mente hun ble «slått i hartkorn» med ekstremister, fordi Støre ganske enkelt påpekte at høyresiden har bedre mulighet for å trekke opp grenser opp mot høyreekstreme, slik venstresiden har opp mot venstreekstreme.

Støres poeng er egentlig helt banalt logisk, men det blir fortsatt oppfattet som ufint av mange i den borgerlige leiren.

Til Solbergs «unnsetning», en hjelp hun nok kunne betakke seg for, kom altså Fabian Stang.

Stangs tekst, en oppvisning i den dulgte mistenkeliggjøringen av Arbeiderpartiet som har preget så mye av vår bearbeidelse av 22. juli, viste oss at det midt i norsk offentlighet finnes et helt annet 22. juli, i tillegg til og på siden av det 22. juli som ble opplevd, og som vi med alt vi har må hindre at skjer igjen.

Fabian Stangs 22. juli er en minnedato som fordrer full enighet. En med klare regler for hva du kan si og ikke, og der den eneste følelsen som er tillatt er den felles sorgfølelsen vi alle kjente umiddelbart etterpå.

En dato som kommer og går, og der en vil ha seg frabedt at Jonas Gahr Støre forstyrrer middagsselskapet med sitt stygge, ekle 22. juli: Det vonde 22. juli som kommer i veien. Det 22. juli som blir påtvunget oss fordi ofrene for terroren utnytter dagen politisk. Det 22. juli der unge Arbeiderparti-medlemmer uhørt nok krever å bli lyttet til fordi de ble skutt på.

les også Solberg: – Vi har ikke gjort nok

Dette 22. juli vi ikke har øvd oss på i fellesskap, der vi ikke bare skal betrakte de som ble rammet, føle med dem, se skuddskadene deres, tenne et lys i medfølelse og stå sammen - men i tillegg akseptere at jo: En slik erfaring gir deg retten til å si ifra. Retten til å kreve noe av alle oss andre, vi som ikke var der.

Når Fabian Stang fikk kvelden på tiårsmarkeringen for 22. juli til å handle om seg selv, var det ikke bare som følge av en særdeles dårlig dømmekraft. Det var også et bevis for hvor viktig det er å ta debattene AUF krever av oss.

Hvordan skal vi kunne stå sammen i kampen mot høyreekstremisme, når så mange mener det er ufint å påpeke at alle må bidra med sitt beste for å bekjempe den? Stang er ikke alene om å anklage Arbeiderpartiet for å spille på 22. juli. Han er langt fra alene om å mene at Støre i går «dro det kortet».

Solberg rykket riktignok raskt ut: «Jeg er ikke enig». Enda raskere fra tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som pekte på det sterkt problematiske i å anklage Jonas Gahr Støre for å drive «valgkamp» på markeringen av 22. juli, med en forståelse av hva dette dreier seg om som i langt sterkere grad vises av Høyres unge rekker, enn de godt voksne.

les også Mer konflikt etter 22. juli

Men i løpet av 20 minutter hadde likevel Stangs angrep rukket å få over åtte hundre «likes» på Facebook, og var delt mer enn hundre ganger. Det bør ikke overraske. C-REX la tidligere i sommer frem tall som viser at så mange som 44 prosent av Høyres velgere mener at «Ap har slått politisk mynt på 22. juli».

Her finner vi mye av svaret på den tilbakeholdenheten Erna Solberg viser i disse debattene. I bråket rundt Sylvi Listhaugs angrep på Arbeiderpartiet, i opptakten til årets 22. juli-markering, og selv i går, da hun understreket at hun ikke var enig med Stang, men ikke akkurat hentet frem de store ord for å ta Ap og AUF i forsvar.

Høyres omland er delt i forståelsen av 22. juli. Om vi skal komme videre i denne debatten, må Høyres ledelse selv erkjenne det, og bestemme seg for hva de mener om akkurat det.

Under den nasjonale minneseremonien i går sa kong Harald at vi må «erkjenne at vi som samfunn ikke har gjort på langt nær nok for å se, for å hjelpe, for å bære byrden sammen – og for å motarbeide de mørke kreftene. Dette er jeg lei meg for».

Selv om han synes det er ubehagelig, må Fabian Stang - og alle som i går viste sin enighet med ham - også være med og bære byrden. Stang kan velge bort sitt ufølsomme innlegg på sosiale medier når det blir for mye bråk, men de som ble rammet kan aldri velge bort 22. juli. Da har ikke vi andre den retten heller.

Red. anm. Innleggsforfatteren kjenner Torunn Husvik, som er en av personene bak @aldriglemme.