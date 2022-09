Kommentar

De glemte kvinnene

Kvinner i burka på et marked i Kandahar 4. august. Taliban har gjeninnført strenge kleskoder for kvinner.

Å bekjempe kvinners rettigheter har alltid stått øverst på Talibans agenda. Det siste året har Taliban effektivt radert ut 20 års fremskritt. De har lykkes i å gjøre Afghanistan til verdens mest kvinnefiendtlige land.

Taliban har gjort den siste dagen i august til en nasjonal helligdag i Afghanistan. Regimets menn feirer med fyrverkeri at de siste amerikanske soldatene forlot landet for ett år siden.

Afghanske kvinner har i dag ingenting å feire. Tenåringsjenter nektes skolegang. Kvinner har svært få muligheter til å finne arbeid utenfor hjemmet. De er utestengt fra alle politiske organer.

Afghanske jenter leser Koranen i Noor-moskeen utenfor Kabul 3. august. På grunn av stengte skoler øker antallet som kommer til moskeen for å lese.

USA og allierte forsikret gjennom 20 år afghanske kvinner om at det var en høyt prioritert oppgave å forbedre deres situasjon og sikkerhet. Tidligere utenriksminister Hillary Clinton lovet i 2010 at USA aldri ville forlate dem, men alltid stå ved deres side.

Hun var en av mange.

I dag er afghanske kvinner langt på vei glemt. Ingen muslimske land i regionen fordømmer i klare ordelag forfølgelsen av kvinner. I internasjonale fora uttrykkes det riktignok iblant bekymring for afghanske kvinner situasjon, men i virkeligheten står de ganske alene.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier jenter og kvinner langt på vei er fjernet fra det offentlige liv av Taliban. Det er et understatement.

Interne fordrevne afghanske kvinner venter i kø i Kabul for å motta nødhjelp.

Kvinner må følges av et mannlig familiemedlem hvis de skal reise. De må dekke til ansiktet i det offentlige rom. De kan ikke drive sport. Mange utsettes for tvangsekteskap, noen mens de ennå er barn.

De utallige kvinnene som utsettes for vold i hjemmet har ingen som kan bistå dem.

Taliban har oppløst Kvinnedepartementet og den uavhengige menneskerettighetskommisjonen. Regimet driver en nidkjær kamp for å tvinge kvinner til å etterleve verdens strengeste regler.

På den globale kvinner, fred og sikkerhet-indeksen (WPS) måles kvinners samfunnsdeltagelse, rettssikkerhet og trygghet i 170 land. Afghanistan kommer aller sist, på 170. plass. Indeksen er utarbeidet av fredsforskningsinstituttet PRIO og Georgetown-universitetet.

Taliban skyter i luften for å spre kvinnelige demonstranter i Kabul 13. august.

Da jeg ved flere anledninger besøkte Afghanistan etter Talibans fall høsten 2001 så jeg glade jenter i klasserom og møtte dyktige kvinner i ledende posisjoner. Jeg husker deres sterke engasjement for reformer og utvikling.

Situasjonen ble noe bedre i løpet av to tiår. Ifølge UNESCO var det bare 5000 jenter som fikk gå på ungdomsskole i 2001. I 2018 var det om lag 90 000. I 2020 var 27 prosent av representantene i det afghanske parlamentet kvinner.

Deres stemmer var viktige i det politiske liv, inntil Taliban vendte tilbake.

I 2009 innførte Afghanistan en lov som skulle beskytte kvinner mot vold. Men i svært få tilfeller ble loven anvendt. Mørketallene var overveldende. Undersøkelser anslo at nesten ni av ti afghanske kvinner blir utsatt for vold i løpet av livet. Kvinner som anmeldte vold risikerte å bli utsatt for trakassering og nye overgrep.

Nå er terskelen blitt uoverstigelig høy. Kvinnene er i praksis blitt fratatt alle rettigheter.

12 dager før de siste vestlige styrkene forlot Kabul holdt Taliban en pressekonferanse. De hadde marsjert inn i hovedstaden et par dager tidligere uten å møte motstand.

Talibans talsmann Zabiullah Mujahid sa Taliban ville tillate kvinner å studere og arbeide “innenfor rammene av islam”. Ikke uventet viser det seg at slik Taliban definerer rammene er det ikke rom for kvinner.

Som FNs kvinneorganisasjon påpeker har Taliban systematisk ekskludert jenter og kvinner fra det offentlige liv. Det er ingen kvinner i den nye regjeringen. Jenter forbys skolegang etter 6. klasse. Taliban instruerer kvinner i å holde seg hjemme, så langt det er mulig.

Taliban-talsmenn Zabihullah Mujahid snakker til journalister på flyplassen i Kabul, 31. august 2021.

Afghanske kvinner er overlatt til seg selv. De gir ikke opp. Noen organiserer hemmelig undervisning. Andre deltar i demonstrasjoner i forsvar for grunnleggende menneskerettigheter. Disse modige kvinnene er de eneste som våger å stå opp mot regimet, selv om den innebærer en stor risiko.

Regimet har slått hardt ned på alle protester. Demonstrasjonene er blitt færre. Men Taliban klarer ikke å forandre holdninger som ble formet den gang da det fortsatt var håp om større frihet og flere muligheter.

Situasjonen var, om mulig, enda verre for afghanske kvinner forrige gang Taliban satt ved makten. Kvinner kan fortsatt arbeide i helse- og utdanningssektoren, dog med de restriksjoner Taliban praktiserer.

Det hevdes at det er intern uenighet i Taliban når det gjelder jenters utdanning og yrkesmuligheter. At noen ønsker å åpne litt opp, for å blidgjøre utenlandske givere, mens andre er av den gamle og kvinnefiendtlige skole. Så langt har de sistnevnte vunnet frem.

Afghanistan er et av verdens fattigste og minst utviklede land, utarmet etter flere tiår med krig. Ved å ekskludere kvinnene mister Afghanistan sitt potensial for fremskritt. Taliban vil ha total kontroll over kvinners liv. Alle talenter og ressurser som virkelig kunne skapt utvikling går da tapt.