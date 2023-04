BOKMÅLSBARBIE: – Jeg husker at jeg mange ganger vurderte å bytte til «oshlosk», som var den dialekten jeg så langt bare hadde brukt når jeg lekte med Barbie. Men jeg er jo ikke Barbie, skriver Hilde Susan Jægtnes.

Jeg er ikke Barbie!

Bør dialektbruk tillates i norske nyhetssendinger? Mitt korte svar er ja.

HILDE SUSAN JÆGTNES, riksmålsforfatter med vinglete dialekt

Norge er et lite, men dialektalt mangfoldig land. Dialektene gir lokal tilknytning og identitet.

Dersom vi ikke skal gi oss til å renskrubbe landet for dialekter, bør dette mangfoldet også gjenspeiles blant nyhetsankre.

Dette vil eksponere innbyggerne for dialektene, slik at de blir vant til å høre dem og blir mindre paffe/ertelystne når de møter andre som praktiserer dialekt.

Dessuten vil det gi nyhetsankrene privilegiet å kunne uttrykke seg i en måldrakt de føler seg komfortabel i, slik at de kan konsentrere seg mer om å skape en emosjonell tilknytning til budskapet de formidler og mindre om å etterligne en normert målform.

Som dialektbruker gjør jeg tilpasninger daglig og automatisk avhengig av hvem jeg henvender meg til. Dette burde kanskje de aktuelle nyhetsankrene gjøre i større grad for å unngå å fremmedgjøre visse lyttere.

Helt siden jeg flyttet til Østlandet som 10-åring med en stavangerdialekt jeg tilegnet meg da jeg lærte norsk i Stavanger, har jeg praktisert en dialekt som med tiden har gått over i en fluid, ustabil målform.

Til gjengjeld skriver jeg konsekvent på et konservativt bokmål, kanskje for å distansere meg fra det mer kaotiske talemålet.

Dialekten min svinger mellom nesten-stavangersk (når jeg snakker med andre fra samme trakter) og nesten-bokmål (når jeg snakker med folk som ikke har norsk som morsmål, herunder folk fra andre land i Norden).

Mellom disse ytterpunktene veksler jeg mellom å si «eg», «e», «æ», «je» og «jeg» for å benevne meg selv, noe jeg som selvsentrert kunstner gjør i overkant ofte.

Da jeg flyttet til Nesøya i 1984, ble jeg kjendis på skolen fordi jeg var den eneste som snakket dialekt. Mange tullet med dialekten min, mens noen få ertet eller mobbet meg.

Da jeg kranglet med en gutt på Landøya ungdomsskole om hvorvidt det var mer barnslig å skrive navnet på yndlingshesten min Herman på tavlen i et hjerte enn å skrive «The Cure» på dongeribukselåret hans med nagler, gikk gutten på et tidspunkt tom for argumenter og begynte i stedet å harselere med dialekten min.

Jeg husker at jeg mange ganger vurderte å bytte til «oshlosk», som var den dialekten jeg så langt bare hadde brukt når jeg lekte med Barbie og gjenskapte Dynastiet-scenarioer med mord, bilulykker, kidnappinger og romantiske redningsaksjoner rundt hver sving.

De evig smilende Barbie-dukkene med milelange, glinsende solbrune lår virket for perfekte til å lage lyder jeg hadde skjønt var stygge, spesielt den intense skarringen, sløyfingen av konsonanter («Ke-u» i stedet for «Ka e klokkå» eller «Hva er nu klokken blitt, De?») og visse vokallyder.

DYKTIG, MEN: – Som ung advokatsekretær på et fornemt advokatbyrå i Oslo fikk jeg ros for å være rask, dyktig, nøyaktig, språkmektig og datakyndig. «Du er så flink, Hilde ... men så er det den dialekten din», sukket en av partnerne.

Jeg strevde med å bruke r-lyden på bokmål – ikke fordi jeg ikke klarte å rulle på r-en, men fordi østlendingene brukte en forkortet eller transformert versjon av r-en midt i ord som hørtes mer ut som noe mellom en «l», en «n» og en «d», nesten som en indisk lyd.

Denne lyden klarte jeg ikke å gjenskape i samtaler uten å høres ut som jeg kom fra en annen planet. Når jeg kjøpte bussbillett til hovedstaden, prøvde jeg et par ganger henslengt å si «Oschlo» (fordi bussjåførene ikke kjente min sanne identitet), men lyden fikk meg bare til å fnise. Hvem prøvde jeg å lure?

Som ung advokatsekretær på et fornemt advokatbyrå i Oslo fikk jeg ros for å være rask, dyktig, nøyaktig, språkmektig og datakyndig. Det eneste problemet var at jeg også bemannet resepsjonen og telefonen noen timer hver morgen.

«Du er så flink, Hilde ... men så er det den dialekten din», sukket en av partnerne.

Han ba meg om å gjøre en nyinnspilling av firmaets telefonsvarer – på østlandsk og på engelsk. Etter mange nervøse forsøk fant jeg endelig tonen. Partneren var strålende fornøyd med firmaets telefoniske vindu utad.

Men hvem prøvde jeg å lure?

DIALEKTKRITIKER: Tidligere Dagsrevy-anker Christian Borch er kritisk til dialektbruk i NRKs nyhetssendinger.

Så hvorfor har jeg holdt på denne besværlige dialekten? Som tiåring kunne jeg sikkert klart å legge om, slik flere andre innflyttere i klassen.

Det ville ha gjort alt så mye enklere. Men å gi etter for et estetisk konformitetskrav kjentes som å frivillig ikle seg en tvangstrøye. Det ville vært et forræderi mot min identitet.

Ikke fordi jeg hadde noen patriotiske følelser for Stavanger, som var mitt første bosted i Norge etter jeg flyttet inn fra USA.

Dialektmobbingen jeg opplevde på Østlandet gjorde det heller ikke enkelt å føle tilhørighet der. Kanskje det er derfor jeg har endt opp som internasjonalist, fordi jeg ikke er i stand til å føle lojalitet overfor et enkelt sted, en region, et land.

Ideen om patriotisme er for meg blitt like uspiselig som å herme etter Barbie når jeg kjøper bussbillett til «Oschlo» (heldigvis har Ruter en strålende app så man slipper slikt!).

Den urene stavangerdialekten er det jeg har. Den er ikke alt jeg er, men den er måten jeg er blitt vant til å uttrykke meg på muntlig norsk, inkludert inkonsekvensen.

Så får jeg heller leve med at en nær slektning kommenterte «Du hørtes kunstig ut da du prøvde å snakke bokmål» etter en litterær samtale der jeg fokuserte på å gjøre meg forstått for en samtaleleder som ikke hadde norsk som morsmål.

Hvem prøvde jeg å lure?

Je ne suis pas Barbie.