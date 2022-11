KRITISK: Når elever ikke har det trygt og godt på skolen er det brudd på deres rettigheter i opplæringsloven, uansett årsak, skriver Sofie Haug Changezi.

Gjelder mer enn russetid

Ingen arbeidsgivere ville stått og sett på at ansatte ble ekskludert fra kantinen - eller unngikk fellesarealene på kontoret. Hvorfor er det greit når elever i videregående opplever det samme?

SOFIE HAUG CHANGEZI, Elev- og lærlingombudet i Oslo

Rektor og elevrådsleder ved Ullern videregående skole gjør et svært klokt valg i VG 9. november: De setter ord på en kultur de ikke vil være bekjent med. Ledere som tør å adressere uholdbare forhold i elevmiljøet, er en av de viktigste faktorene for å endre dem.

Hvorfor gjør ikke flere skoler det samme?

Beskrivelsene fra Ullern er ikke unike, og opplevelsene kan heller ikke settes i bås som et særegent russefenomen.

Utestengelseskultur er et utrygghetsfenomen.

Når elever ikke har det trygt og godt på skolen er det brudd på deres rettigheter i opplæringsloven, uansett årsak.

Problemet blir ekstra synlig blant annet i forbindelse med russetid, men også fadderleker, skolerevyer og andre sosiale aktiviteter på videregående.

Ungdommenes klikkdannelser er symptomer på kampen om plassen i det sosiale hierarkiet, og forsterkes av at voksne bagatelliserer, ser en annen vei, eller ikke anser seg selv som en del av løsningen.

Elevombudet ser dessverre mange eksempler på at elever slutter å fortelle om det som skjer til de voksne fordi de opplever at det uansett ikke hjelper. Manglende tillit til voksne forsterker dermed utryggheten ytterligere.

Når elever ikke tør å være til stede i kantina eller andre fellesområder på skolen, bryter skolen loven.

Jeg håper flere skoleledere følger Ullerns eksempel, og at Utdanningsetaten i langt større grad følger opp de videregående skolenes lovfestede plikt til å iverksette tiltak.

Pandemigenerasjonen har allerede opplevd mye vanskelig.

Vi skylder dem å gi dem en skikkelig avslutning på skoleløpet, i et trygt og godt fellesskap, under ledere som erkjenner at de ikke er i mål før alle har det bra.