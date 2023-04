Sølvrevens språksurr

NRKs tidligere nyhetsanker Christian Borchs (78) dialektangrep på NRKs liflige reporter Lars Os er mye mindre elegant enn veteranens ennå staselige sølvmanke.

Noen ganger må vi gni oss litt ekstra i øynene, og spørre: Men hva i all verden, da?

Christian Borch er ute med ny bok – den ikke helt beskjedent betitlede «Bak kulissene – minner fra et liv i journalistikkens skarpe ende».

Der rettes noe av skytset mot Lars Os, den snart avtroppende USA-korrespondenten med den trivelige østerdalsdialekta.

Borch er ikke snau: «Lokaldialekter forstyrrer og distraherer den generelle forståelsen av det som blir formidlet; de er som sand på skøytebanen og hindrer fri flyt.»

Friske metaforer der, altså, men først og fremst frekt som fy (og hva er en «lokaldialekt»?).

Å omtale en ung og dyktig kollega på denne måten er ualminnelig uelegant, nesten nedrig. Sølvreven Borch, som mange trolig fortsatt betrakter som en såkalt «gentleman», burde holdt seg for god til slikt.

Én ting er å mene det, noe annet er å skrive det, spesielt i en erindringsbok der det trolig ikke holdes helt igjen på egne små og mellomstore bedrifter i journalistikkens tjeneste. Ukollegialt, med utropstegn.

Det er noe gammelmannsvammelt over utspillet. Før var alt så meget bedre, tydeligvis. Den gangen alle i kringkastningen snakket på trygg Oslo vest-sosiolekt, med unntak for dem som holdt seg til et strengt og stringent nynorsk.

Os fra Os, derimot, han snakker slik folk snakker. For i Norge er det slutt på kravet om å legge vekk dialekten når man ankommer storbyen, slik regelen var i Oslo den gangen nordlendinger ble rangert som skumle, udannede vesener som måtte oppdras i takt og tone.

Det gjaldt oss trøndere også, forresten. Og folk født i Bergen, som Christian Borch.

Men Borch lengter tydeligvis tilbake til de trygge tidene, lenge før normoppløsningen i NRK, nærmere bestemt det store dialektsyndefallet i selveste Dagsrevyen.

Den gangen nasjonen samlet seg om den daglige nyhetsopplesningen, der distinkte røster formidlet alvoret ut til det norske folk, helt fritt for dialektale misforståelser og ord som skikkelige Oslo-folk ikke skjønte bæret av.

Ah, tenker Borch fra Ris, for en tid! Og nå: For et forfall! Fy fabian!

Os kommenterer angrepet slik: «Jeg synes det er litt synd at han mener at det å bruke dialekt er en egotripp.»

For det er også en av veteranens vettløse vendinger: «Os er på en egotripp!»

Som om han snakker osing for å fremheve seg selv, i forakt for den almene Dagsrevyen-seer, iallfall ham som bivåner det daglige nyhetsflaggskipet i villastrøkene innenfor.

Os velger å være overbærende, og i stedet for å svare med samme sølvmynt, tyr han til respektfull ros:

«Borch er jo tross alt en ekstremt erfaren og veldig god journalist som har hatt en lang og erfaringsrik karriere, så ja, det er litt synd å få dette.»

«Litt synd.» Elegant underspilt, Os!

Så kan det sikkert anføres at også Os og andre dialektbrukere undertiden overdriver, spesielt når man går «live» og må improvisere langt bortenfor manusets trygge favn.

Det viktigste er at alle forstår hva som sies – og en del dialekter i Norge er selv for undertegnede dialektbruker noen ganger ikke helt enkle å begripe, og det gjelder i høyeste grad også lett diksjonsløse dialekter på Oslo Vest.

Også folk med diverse former for innvandrerbakgrunn sliter med dialekter, etter det vi har hørt og lest.

Slikt skal ikke automatisk avfeies i en fei.

Men klarspråk handler ikke om dia- og/eller sosiolekter. Klarspråk handler om å snakke tydelig. Det kan man selvsagt gjøre både som sogning, namdaling, Bodø-væring og som bosatt i det som en gang het Oslo 2 og 3.

Ingerid Stenvold fra Målselv, for eksempel, snakker aksentuert og forståelig. Det samme gjør nordtrønderen Eline Buvarp Aardal. På dialekt.

Lars Os også, og du verden hvor mange artige østerdølsord og -vendinger vi har lært oss gjennom hans ustanselige reisevirksomhet og rapportering fra de forskjelligste kriker og kroker i USA.

«Hekken, kessen, kesst og keffer», ironiserer Borch, som om resten av Norge er et språklig (sproglig) ødeland, helt uforståelig for alle propre flanører av Borchs storbyøstlandske kaliber.

Det er komisk, og mest bare det. Og klossete, for ikke å si plumpt. Iallfall fra en nestor fra samme mediebedrift, som tilsynelatende har gått på en liten humørknekk på sine aldrende dager.

Mens hæinn Os tjener på veteranens vulgære villfarelse.

PS! Mot slutten av Borchs bok skriver veteranen at han ikke har sett norske fjernsynsnyheter siden dagen han vandret ut og vekk fra NRKs gamle klyngetun på Marienlyst for å nyte sitt otium. «Ikke så mye som fem sekunder til sammen.»

De fem sekundene har han tydeligvis brukt på Lars Os, og det må ha gjort inntrykk på Christian Borch. Et dypt inntrykk.