Michelle Eibakk Ogunde mener bind og tamponger bør være gratis og tilgjengelig på alle skoler.

Hvor mange flere må blø gjennom?

En gang på ungdomsskolen hadde jeg glemt å ta med bind og tampong i sekken. Heller ingen av klassekameratene mine hadde det, og helsesøsteren var ikke på skolen den dagen. Hva gjør man da?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MICHELLE EIBAKK OGUNDE (18), elev på Ski videregående skole og butikkmedarbeider i KIWI

I Skottland, New Zealand og Frankrike er bind og tamponger gratis og tilgjengelig for alle elever og studenter. Det er på tide at Norge, et av verdens rikeste og mest likestilte land, følger etter.

For et år siden startet aksjonen Skolekravet, et initiativ Kiwi har satt i gang for å innføre gratis bind og tamponger på offentlige skoler og læresteder.

I følge en undersøkelse de har gjort har hele 77 prosent av jenter mellom 16-24 år opplevd ubehagelige situasjoner fordi de ikke har hatt tilgang på bind og tamponger på skolen eller studiestedet sitt.

Blant de 3600 historiene som ble sendt inn til aksjonen var 12 år gamle Bea som skriver:

“Jeg var den første som fikk mensen i klassen og turte ikke spørre noen om bind. Tullet trusa mi inn i papir og gikk med det hele dagen.”

Les også Slik sender du leserinnlegg til VGs unge meninger-redaksjon Kronikk, leserinnlegg eller video? Slik sender du meningen din og leserinnlegg til VGs «unge meninger»

Mensen kan komme både uregelmessig og uforventet. Jeg sjekker alltid stolen når jeg reiser meg, og spør om vennene mine kan sjekke om jeg har blødd gjennom.

Dette er det nok flere jenter som kjenner seg igjen i.

"Følelsen av å sitte i timen og kjenne at man har fått mensen, og ikke vite hva man skal gjøre er forferdelig" skriver en anonym person.

Bør bind og tamponger være gratis på skoler? Ja! Nei!

Om man vil dra hjem for å skifte bukse går vi glipp av undervisning, og i verste fall kan man få ugyldig fravær fordi man ikke vil gå med blodig bukse resten av skoledagen.

På mange ungdomsskoler og barneskoler har man verken lov til å dra hjem, eller på butikken, noe som begrenser mulighetene man har for å løse problemet.

Nordland, Vestland, Viken og Trøndelag fylkeskommuner vedtok i 2022 at elever på videregående skoler skal få gratis bind og tamponger.

Universitet i Bergen er det første universitet i Norge som har gjort det samme. Og alle elevene sier det samme: dette er noe alle trenger!

Men hva med resten av landets barne- og ungdomsskoler?

De fleste får mensen mellom alderen 9 og 18 år, og hvert år får 30 000 jenter i Norge mensen for første gang.

Det er ikke usannsynlig at flere får sin første menstruasjon i skoletiden på barne- eller ungdomsskolen.

"Følelsen av å sitte i timen og kjenne at man har fått mensen, og ikke vite hva man skal gjøre er forferdelig" skriver en anonym person til Skolekravet.

Noen kommuner har fulgt etter, og har gjort bind og tamponger tilgjengelig for sine elever. Det er bra!

Men jeg gir meg ikke før alle skoler – barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter har det gratis og tilgjengelig.

Snakk om mensen, så vi får slutt på skammen. Start en underskriftskampanje på skolen eller heng opp plakater og spre ordet om dette. Foreslå gratis bind og tamponger for elevrådet, skoleledelsen eller ungdomsrådet i kommunen du bor i.

Alle skal føle seg trygge på skolen, og ingen skal føle på skam eller mangle bind og tamponger når de har mensen.

Red. anm: Michelle Eibakk Ogunde jobber som butikkmedarbeider på Kiwi, som står bak «Skolekravet».