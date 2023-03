Kommentar

Det gikk som det måtte gå

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

Sophie Elise og NRK var som et dårlig forhold - en mismatch fra start.

Der kom det: Sophie Elise og NRK er forbi.

Til manges overraskelse kom det fra pod-programlederne Sophie Elise Steen Isachsen og Fetisha Williams selv.

I en pressemelding torsdag kveld forteller de at de fikk strenge restriksjoner fra NRK om videre samarbeid, som ville rammet de andre kommersielle virksomhetene deres. Og at de derfor, ifølge dem selv, så seg nødt til å avslutte samarbeidet.

NRK burde ha forstått at Norges største influenser ikke ville vrake andre samarbeid. Men nå slipper de kanskje å fortelle hvor mye penger de har brukt på podkasten, og hvorfor de tenkte det var en god idé i utgangspunktet.

Likevel: Dette ser ikke helt bra ut for NRK. Sophie Elise sier i pressemeldingen at hun opplever at de plutselig har snudd i støtten til prosjektet. For et kaos.

Kjernen i dette er likevel at NRK aldri burde hentet henne inn.

Og nå gikk det som det måtte gå.

Programleder Fredrik Solvang og Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen møttes i Debatten i forrige uke.

Før noen får diskusjonen til å handle om moralisme eller kansellering:

Det er ingen menneskerett å være NRK-profil.

Ikke når du er hentet inn for å nå unge kvinner. Ikke når du har enorme kommersielle bindinger.

Ikke når du snakker ukritisk om at kondombruk «er fette nørd», legger ut og sletter et bilde med noe som ser ut som kokain og velger å ikke svare på hvorfor.

Kun på egen Instagram. Klassisk.

Dette blåses ikke ut av proporsjoner. Det er ikke en ikke-sak. Hva vi serverer ungdom som forbilder, er en viktig samtale.

Og nei, for hundrede, tusende gang: man kan ikke bare velge bort influensere, skru av mobilen og flytte i en hytte i skogen.

Ikke når du er 15 år og prøver å finne ut av hvem du er. Ikke når filtere på sosiale medier ikke ser ut som filter lenger, og du bombarderes fra alle kanter om hvordan du burde se ut.

De unge sliter. Da kan vi i det minste forvente at selveste NRK ikke blir klikk-kåte og bruker skattepengene våre på å gi dem, ifølge dem selv: De frekke venninnene du ikke visste du trengte, for å så stå på «Debatten» og late som om de ikke var klar over hvor stor hun var.

At jeg har valgt å kritisere Sophie Elise i forbindelse med denne saken, handler om hennes gjentagende ansvarsfraskrivelse rundt egen rolle.

Gjør gjerne feil, skap gjerne diskusjoner, vær gjerne kontroversiell.

Men ikke sitt i egen podcast og kall deg selv kansellert. Jeg forstår ikke hvilken influenser med NRK-avtale som hadde overlevd denne stormen.

Jeg er imot demoniseringen av Sophie Elise. Et godt forbilde kan være mange ting. Men det fritar henne ikke fra å være bevisst sin egen rolle, svare på kritikk og faktisk vise at hun evner å ta den til seg - i stedet for å ta henda i været og si: Alt jeg gjør blir feil uansett.

Det hadde ikke trengt å bli det. Ta ansvar. Gjør hva som helst annet, enn å prøve å dysse ned situasjonen.

Det hadde vært forbilledlig, det.

Info Dette er saken: Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med 581.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag 22. februar passerte antall klager til Kringkastingsrådet 3600.

Torsdag 23. februar kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og i tale. Hun har ikke besvart VGs henvendelser.

Fra podkastepisoden deres fra torsdag 2. mars sier Sophie Elise at duoen ikke vet noe om fremtiden ennå. Vis mer