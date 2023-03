UNGT PUBLIKUM: De som har brukt internett til mer enn e-post, vet at mange unge ikke oppgir riktig alder på sosiale medier, skriver Benjamin Foss.

Støvsuger du pølser for å nå voksne, Oskar?

Oskar Westerlin er en av Norges største influensere, men fremstår likegyldig til hva slags ansvar det bringer med seg.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Jo, mange av følgerne dine er barn, Oskar Innholdet består av roping, skriking, leking med mat og oppmøte på skolene til de unge følgerne hans, skriver «Tappelino». Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

BENJAMIN «TAPPELINO» FOSS, Streamer og Youtuber.

Oskar Westerlin, som har over en halv million følgere på Tiktok, har blitt kritisert for å promoterte alkohol til et ungt publikum.

Til det svarte han at publikummet hans ikke er så ungt. Han viser til Google Analytics, som tar for seg den oppgitte alderen til målgruppen hans på YouTube.

Aldersgruppen «barn under 18 år» blir listet opp til å være rundt fem prosent.

Det skal ikke mye research til for å skjønne at noe som skurrer med disse tallene.

Innholdet til Oskar består i stor grad av roping, skriking, leking med mat og ikke minst oppmøte på skolene til de unge følgerne hans.

Likevel påstår Oskar at innholdet hans primært er rettet mot aldersgruppen 18-30 og at «alle som følger han på flere plattformer vil se at det er åpenbart at innholdet hans ikke er rettet mot barn».

Disse påstandene står i sterk kontrast til hva hans eget management omtaler han som, nemlig «en helt for unge gutter».

De samme unge guttene som han møter når han drar rundt i landet for å promotere de famøse sjokoladebollene sine.

Med mindre Oskar tror at voksne finner støvsuging av pølser og kyllingdans underholdende, og at personene som møter han på stand er kortvokste, stemmer ikke påstandene hans.

Statistikken han baserer seg på er også svært upålitelig.

De som har brukt internett til mer enn e-post, vet at mange unge ikke oppgir riktig alder på sosiale medier, ettersom det kan begrense innholdet de får tilgang på.

I tillegg til det, er det mange unge som benytter seg av sine foresattes kontoer.

Et annet argument Oskar presenterer er at podkasten hans, hvor det forekommer et enormt alkoholkonsum (10 av de siste 12 episodene), er aldersmerket med «18 +».

Det kunne vært et overbevisende argument, hadde det ikke vært for at aldersmerkingen er gjemt bort i beskrivelsen. Dermed må en hypotetisk 11-åring aktivt trykke seg inn på beskrivelsen for å se aldersmerkningen.

Det er helt legitimt fra Oskars side at han ønsker å nå et eldre publikum, men innholdet hans er fremdeles så preget av barne-innhold at han ikke kan fraskrive seg ansvaret han har overfor de unge følgerne sine.

Han kunne for eksempel informert de unge følgerne sine om risikoen og skadene ved alkohol, spesielt med et så voldsomt alkoholkonsum som han selv fremmer.

Dessverre får vi det stikk motsatte fra Westerlin både på Tiktok, Snapchat og Youtube.

I et nyere innslag på podkasten hans forteller gjesten, Tiktoker Henrik Viken, om hvordan han utviklet en revmatologisk sykdom på grunn av svært overdrevet alkoholkonsum.

Legene fryktet at han skulle dø.

Responsen til Oskar var at det hørtes «sjukt ut», «at det var et nytt nivå», og at «det nesten var motiverende».

Så jo, Oskar har et et særskilt ansvar når han henvender seg så direkte til unge.

Det er litt som serien «Exit». Innafor når den går på NRK. Ikke helt heldig hvis NRK Super skulle slengt seg med.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.