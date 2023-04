«LAKSESKATTEN»: – Vi er klare for å gå i møter med alle partiene, men forslaget som er lagt frem kan ikke vi støtte, skriver Henrik Asheim (H).

Et bredt forlik er mulig hvis regjeringen vil

Vi har egentlig et godt utgangspunkt for å bli enige om et bredt forlik om grunnrenteskatt på havbruket .

HENRIK ASHEIM, nestleder i Høyre

Suksessen med å temme vannkraften og med å hente opp olje og gass fra dypt under havbunnen har mye til felles. Kloke politiske beslutninger, et risikovillig næringsliv og nok folk med riktig kompetanse.

Vi bygget en enorm rikdom på ryggen av naturressursene våre som de fleste andre land bare kan drømme om.

Fremveksten av havbruksnæringen har trolig vært noe av det beste som har skjedd kystsamfunnene våre. Det har tiltrukket seg folk, kompetanse og kapital. Et sterkt privat næringsliv med spennende jobber er vår aller beste distriktspolitikk.

Lønnsomme jobber er forutsetningen for at vi har råd til å finansiere et velferdssamfunn som stiller opp. Men ting som også er fint med Norge og verdt å ta vare på er at vi ved skiftende regjeringer har vært forutsigbare. Når vi endrer rammevilkårene, skjer det etter skikkelige politiske prosesser.

Det er endret med dagens regjering. I september la statsministeren og finansministeren frem nye skatter, økte skatter, midlertidige skatter og uavklarte midlertidige skatter uten å ville si hva pengene skulle brukes til.

Statsministerens faglige argument i Stortinget i oktober for å øke arbeidsgiveravgiften på de kompetansejobbene vi trenger flere av, var at staten trengte penger.

Vi er alle enige om at kraftbransjen må bidra mer i den situasjonen vi er i. Flesteparten er uansett offentlig eid og tjener store penger på dyr strøm. Da må de også bidra til at vi kan betale for ulike støtteordninger.

Det som skiller den nye grunnrenteskatten på havbruk fra de andre skattene, er at den foreslås av to partier som gikk til valg på det stikk motsatte.

Politikere som lover mer enn de kan holde skaper politikerforakt, men politikere som sier en ting om viktige rammevilkår for en av Norges største næringer for så å gjøre det stikk motsatte når de kommer til makten skaper politisk risiko.

I 2019 sa nåværende finanspolitisk talsperson i Sp, Geir Pollestad: «På landsmøtet vedtok vi et næringspolitisk dokument der Senterpartiet avviser enhver form for grunnrentebeskatning på fiskeri og havbruk. Klarere går det ikke an å si det.»

Det er jeg helt enig i. Klarere går det faktisk ikke an å si det.

Hadde Ap og Sp gått til valg på å innføre en grunnrenteskatt på havbruket så hadde ikke skatten vært sjokkerende. Men også Aps Cecilie Myrseth sa så sent som i 2021 at «vi har jobbet for produksjonsavgiften og er glad det endelig er blitt flertall for den».

De legger skatten frem, den sendes på høring, men fristen for å gi innspill er flere dager etter at skatten allerede har begynt å virke.

Med det som bakteppe må gjerne statsministeren og finansministeren ta oss med på en romantiserende reise tilbake til da vi helt riktig temmet fosser og utviklet en næring som henter opp olje og gass fra norsk sokkel.

Helt riktig fant vi også gode måter å la fellesskapet beholde deler av overskuddet.

Men den politiske prosessen de har kjørt på grunnrenteskatt på havbruk er verken romantisk eller tradisjonsbærende.

Vi har egentlig et godt utgangspunkt for å bli enige om et bredt forlik om dette, selv om Aps partisekretær Kjersti Stenseng i 2019 tordnet at forlikenes tid er forbi. Regjeringspartiene mener næringen kan bidra mer. Høyre mener næringen kan bidra mer. Selv næringen har sagt at de kan bidra mer. Da er spørsmålet hvordan vi gjør det på klokest mulig måte.

Siden 2015 har staten gjennomført auksjoner for å tildele havbrukstillatelser. I 2021 ble det lagt en avgift på produksjonen. Det var da Aps Myrseth sa at hun var glad for at det ble flertall for en produksjonsavgift.

Nå står vi i en situasjon hvor regjeringen bare har flikket litt på modellen de fikk tusenvis av innspill på. Vi har ment at vi i det minste bør utrede noen andre modeller som for eksempel bygger videre på produksjonsavgiften som kom for to år siden.

Da gjenstår det å se om partiene på Stortinget kan være interessert i å bruke litt mer tid og få utredet litt flere måter å gjøre dette på før vi endelig konkluderer.

Flere leverandører til havbruksnæringen varsler om at ordrebøkene er i ferd med å gå tomme. Jeg er bekymret for at det kan bety permitteringer og oppsigelser i tiden fremover.

Vi trenger at denne verdensledende norske næringen investerer, vokser og utvikler seg. Da må vi skattlegge på en måte som legger til rette for det. Det håper jeg vi kan enes om på Stortinget.

Vi er klare for å gå i møter med alle partiene, men forslaget som er lagt frem kan ikke vi støtte. Det er lov å håpe at Ap og Sp på Stortinget er åpne for å få kunnskap om andre modeller.