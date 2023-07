HVORFOR VENTE: Kroppen endrer seg uansett ikke til i morgen, så hvorfor vente med å nyte sommeren?, skriver Wilde Siem.

Hvorfor vente med å nyte sommeren?

Uansett hvordan kroppen din ser ut er det fantastisk å gå med mindre klær, være på stranda og bade og spise en is i den varme sommersola.

WILDE SIEM, @happykropp

I mange år tenkte jeg at neste sommer, da! Da skal jeg bade, gå i bikini og kose meg uten å holde inn magen.

Men årene gikk og kroppen ble aldri «bra nok».

Til slutt innså jeg at det var tankesettet mitt som ikke var bra nok.

Tallet på vekta er det minst spennende med deg. Og ingen på stranda bryr seg egentlig om hvordan du ser ut. De har nok med seg selv.

Og skulle noen mene noe om ditt utseende sier det mye mer om de enn om deg.

Normene i samfunnet treffer oss hardt, og med tusenvis av bilder og inntrykk å sammenligne seg med hver dag er det ikke rart man blir usikker.

Det er jo ikke mulig å se photoshoppet ut. Men det er mulig å være snill, til å stole på, morsom, og føle seg fri.

Da jeg innså at disse tingene var viktigere for meg enn hvordan jeg så ut, forstod jeg også at det er her min verdi ligger. For meg er det mye viktigere å være snill enn hvordan jeg ser ut.

Og ved å legge det stygge tankekjøret på hylla, fikk jeg mye mer rom og tid til å kose meg. Det er selvsagt ikke gjort på en dag, men ved små endringer i livet har jeg kommet dit.

Blant annet ved å ikke snakke stygt om meg selv til venner, si fra til de rundt meg at jeg ikke vil ha kommentarer på kroppen min og ikke minst kjøpe nytt badetøy istedenfor å gå rundt med en gammel lefse.

Jeg begynte også å trene for min mentale helse istedenfor straff for hvordan jeg ser ut. Det gjorde at jeg fikk det gøy på trening og økt livskvalitet.

I så mange år trodde jeg at jeg skulle bli lykkelig ved å få «drømmekroppen», men det viste seg at jeg ble lykkelig ved å ha drømmelivet.

OPPFORDRING: Wilde Siem, også kjent som @happykropp, oppfordrer til å nyte sommeren og fokusere på å være snillere mot seg selv.

Hver sommer bader jeg naken så mye jeg kan, spiser god mat med venner, danser i magetopp og sykler i bikini hvis det er tropenatt.

Slike innlegg får ofte masse kritikk og «tips» til hvordan jeg skal slanke meg. Men det trenger jeg ikke. Utrolig nok er det lov å være tjukk. Og det er selvsagt lov å ville gå ned i vekt.

Men kroppen endrer seg uansett ikke til i morgen, så hvorfor vente med å nyte sommeren?

Ditt liv og din kropp er for deg, ikke for de som dømmer folk etter utseende.