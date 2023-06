KRITIKK: Innskrenkningen av offentlighetsloven vil etterlate et inntrykk av et pseudo-demokratisk Norge, mener kronikkforfatteren.

Kritisk innskrenking av innsynsretten

Innskrenket mulighet for dokumentinnsyn kan skade muligheten for allsidig og kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Dette burde bekymre de politiske partiene.

ODD PETTER MAGNUSSEN, siviløkonom og far til Martine Vik Magnussen

I Pressens Hus onsdag 7. juni diskuterte media og representanter for Arbeiderpartiet og de mindre partiene på Stortinget - Høyre og de øvrige store partiene uteble - regjeringens forslag om å innskrenke retten til eksternt innsyn i organisasjonsinterne dokumenter.

Stortinget vedtok i 2006 en plikt til journalføring av organisasjonsinterne dokumenter for å sikre mer åpenhet, folkelig engasjement og først og fremst et velfungerende offentlighetsprinsipp.

Arbeiderpartiets representant forsvarte regjeringens nye forslag med behovet for redusert ressursbruk og forbedret saksbehandling ved innføring av nytt saksbehandling- og arkivsystem i forvaltningen.

Argumentet om å begrense innsynsretten som en følge av manglende forvaltningsmessig kapasitet og behovet for effektivisering virker mildest talt søkt.

Når vi vet at vi i Norge har en offentlig sektor og en forvaltning som er nesten dobbelt så stor som gjennomsnittet i OECD blir dette selvfølgelig et skinnargument fra de to regjeringsbærende partier, Arbeiderpartiet og Høyre, for å snevre inn offentlighetsloven og begrense innsynsretten mest mulig.

At åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati synes ikke å bekymre verken Høyre eller Arbeiderpartiet. Innskrenket mulighet for dokumentinnsyn vil selvsagt innskrenke muligheten for allsidig og kunnskapsbasert samfunnsdebatt tilsvarende.

Mer alvorlig er det at det vil føre til innskrenkede muligheter til å avsløre brudd på habilitetsreglene, eventuell korrupsjon eller andre forhold som regjeringen ikke ser seg tjent med at offentligheten får innsyn i.

I en tid hvor demokratier utfordres og hevdvunne demokratiske verdier som 'åpenhet’ er under stadig større press, er det i det hele tatt underlig at denne diskusjonen kommer opp.

Jeg har selv erfaring med hvordan forvaltningen allerede i dagens system misbruker offentlighetsloven for å unndra seg fra kritikk. Av i alt 352 dokumenter i Martine-saken holdt Utenriksdepartementet, ifølge Aftenposten, tilbake 143 dokumenter.

Ad omveier har jeg skaffet meg mye av fasiten om dokumentenes innhold. Få, om knapt noen, av disse dreide seg om «forholdet til andre stater eller rikets sikkerhet» som UD brukte som standardbegrunnelse for å avslå innsyn. Majoriteten var heller ikke organisasjonsinterne, men mine egne innspill med kritikk av Utenriksdepartementet.

Når avslaget på innsynsbegjæringen ble anket til Sivilombudet, fikk heller ikke ombudet tilgang til de aktuelle dokumentene - av samme grunn. Klagen kunne dermed ikke behandles av klageinstansen. Dette er bare ett av mange illevarslende tegn på at offentlighetsloven og dens hensikt allerede er sterkt undergravd under dagens system.

Regjeringens nye forslag vil undergrave offentlighetsloven ytterligere. De største partiene på Stortinget ser seg selvfølgelig også tjent med at offentligheten får redusert mulighet til å se dem i kortene når de måtte befinne seg i regjeringsposisjon.

Med NAV-skandalen, pendlerboligsaken og de mange andre ulykksalige forvaltningssakene, rettsskandalene og menneskerettsbruddene media har avdekket de siste årene, tåler vi knapt et ytterligere forvaltningsmessige forfall og undergraving av de demokratiske spilleregler.

Mindre åpenhet og mindre mulighet til innsyn vil føre til redusert forvaltningsmessig selvdisiplin, større uaktsomhet og flere overtramp, som igjen vil resultere i redusert tillit til politikerne generelt og til regjeringen spesielt.

Innskrenkningen av offentlighetsloven vil etterlate et inntrykk av et pseudo-demokratisk Norge.

Dette vil trolig også påføre landet ytterligere omdømmetap sammen med en kronekurs som stuper, gründere og investorer som rømmer landet og barnevernssaker som Norge taper i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

At forslaget fremmes nå, rett før ferien, er lagt opp slik for at lovforslaget skal skape minst mulig oppmerksomhet i media og skli gjennom Stortinget med minst mulig friksjon.

Kommunikasjonsstrategene i Arbeiderpartiet og Høyre er effektive, og korte høringsfrister og lansering like før ferier er blitt metode når kontroversielle vedtak i Stortinget skal behandles.

Fristen for regjeringens høringsforslag må derfor kreves utsatt til etter ferien, eller fortrinnsvis ikke vedtas 7. juli. Det er en skam hvordan de driver på.

