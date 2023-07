Kommentar

Konsert eller syklubb?

Tegning: Morten Mørland

Konsert- og festivalsommeren har rammet landet, og dermed muligheten til å oppleve ditt favorittband. Hvis du kan høre noe over all pratinga, da.

Det å prate under konserter har blitt pekt på som et særnorsk fenomen og har irritert både artister, musikkanmeldere og annet publikum.

Led Zeppelin- vokalist Robert Plant kjeftet i 2019 på et snakkesalig publikum i Bodø. Andre artister har garantert vurdert det samme.

Du har sikkert opplevd det selv: noen foran deg i mengden prater. Mye. Her er det ikke bare noen lavmælte spørsmål om konserten, men livshistorier og sladder. Det er en god mulighet til å få med seg intime detaljer om fremmede mennesker, om noe.

SPILTE FOR 100 000: Bruce Springsteen spilte to konserter i Oslo i helgen. Om det var mye prating i publikum? Det spørs kanskje hvem du spør.

Pratingen foregår selvsagt høylytt, gjerne i store grupper. Ved store hits kan stillhet oppstå i et par minutter, før et eller annet må diskuteres igjen. Ofte følger generelt irriterende oppførsel med, som unødvendig dytting og knuffing.

Hvis du ikke har møtt disse personene, er det en god mulighet for at du selv befinner deg i kategorien «prater høylytt under konsert». Eller at du aldri har vært på en konsert før.

Det vil selvsagt være forskjeller i toleranse for prat avhengig av tid og sted: om det er en hel festivaldag, en enkeltkonsert, scene ute eller innendørs.

Hva slags type musikk som blir spilt er også viktig. Det kan være lettere å prate under rolige ballader enn tung rock, av rent praktiske hensyn. Uansett vil du bestandig finne den sosiale gruppa i mengden.

Synes du det er for mye prating under konserter? Ja, det er plagsomt! Nei, prating bør være greit Noen ganger er det for mye

Det er mulig at du ikke synes pratingen er et problem. Her er Norge splittet. Konsertoppførsel er en stor konflikt i den norske festivalsommeren, i både by og bygd.

På den ene sida har du de som mener at man skal kose seg under konserter og festivaler. Det gjøres best ved å oppdatere gamle venner og drikke øl. Konserten er da i bakgrunnen.

Musikken er fin den, men det er jo tross alt de største hitsene som er viktigst. Denne gruppa har ikke noe behov for stillhet fra publikum; det er jo nettopp folkelivet de er kommet ut for. En konsert er ikke bare en musikalsk opplevelse, men like mye en sosial.

Så har du de som mener at musikken er selve kosen. Venner kan vente til etterpå: å være på konsert innebærer å nyte musikk med kropp og sjel. Dette vil si at enhver form for unødvendig lyd fra publikum, spesielt høylytt prating, vil ødelegge opplevelsen.

Å plassere «praterne» et helt annet sted, gjerne et par hundre meter utenfor lokalet, ville vært passende. Man har jo betalt i dyre dommer for å være på konsert (prisene på kulturopplevelser har jo økt), og skal få valuta for pengene.

To uforenelige sider, altså, forent foran samme scene. Noen mener at kulturelle koder blir brutt, andre vil si at prating er en del av pakken.

Felles konsertvettregler har blitt laget, hvor det å «begrense høylytt plapring» inngår under respekt og hensyn til andre. Dette ville kanskje ikke alle være enig i.

KONSERT: OverOslo i 2018, da Stargate spilte.

Hvordan har vi havna her? Her er det flere mulige forklaringer. Kanskje har vi som konsertdeltagere endret oss.

Onde tunger vil ha det til at oppmerksomheten vår er under stort press. Vi greier ikke lenger å lese sammenhengende, langt nær holde oppmerksomheten samlet rundt et band i en times tid. Dermed må flere aktiviteter gjøres samtidig: lytte, klappe, sjekke mobilen, sladre om kolleger og dele dype hemmeligheter.

Musikkindustrien har også gjennomgått endringer, hvor hitlåtene har blitt kortere og strømmetjenestene setter premissene. Det pågår en stadig kamp om vår oppmerksomhet.

Kanskje har dette også endret vårt forhold til musikk, hvor vi i større grad kjenner til noen få hits. Det er mulig at showet og stemningen - selve pakken - en artist kommer med, er blitt viktigere enn de rolige og litt ukjente låtene.

Det finnes ingen fullgod løsning, så lenge sidene ikke er enige om premisset - er prating under konserter et problem eller ikke? Men noe tilnærming kan gjøres.

Ulike soner i konsertlokalet har vært forsøkt, hvor «praterne» og «lytterne» blir atskilt. Da må du faktisk ta et valg, og stå for det resten av konserten. Ved å skille de to gruppene kan de forenes i en god konsertopplevelse, på sin egen måte.

Uansett vil festivalsommeren gå sin gang. Noen vil bli irriterte, enten det er publikum, artister eller musikkanmeldere. Andre vil kose seg og fortelle livshistorier rett foran artister som har øvd til dette øyeblikket i månedsvis.

Til tider kan det sikkert bli vanskelig å faktisk høre artisten over praten i publikum. Det er jo tross alt en del av festivalstemninga.

