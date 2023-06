BLIR FOR KORREKTE: Det at vi kan le av hverandre og ikke ta alt så personlig, er noe av det fine vi har som samfunn, skriver Milan Aran om woke-debatten.

Woke er sin egen verste fiende

Simen Bondevik skriver i VG at han synes at det er vanskelig å forstå at noen kan mene at woke har gått for langt. La meg forklare problemet med bevegelsen.

MILAN ARAN, Høyre.

Problemet med woke er at man føler seg krenket på vegne av andre. Det oppleves som en grenseløs moralsk jakt etter å være «snillest» mulig og alle som står i veien må bøye seg for woke-bevegelsens moraler fordi de frykter for å bli kansellert.

Konsekvensen av dette er at hele 52 prosent av unge mener de ikke lenger kan si hva de mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt.

Da har det gått for langt.

Det er ingen som synes det er dumt å være mot diskriminering. For flertallet er det selvsagt at man unngår diskriminering og undertrykkelse, uten at man trenger å være «woke» for å representere slike verdier.

Når noen mener at woke-bevegelsen går for langt, betyr det ikke at de aksepterer diskriminering og undertrykkelse. Det flertallet derimot opplever, er at woke-bevegelsen prøver å kvele ytringsfriheten.

Baksiden av woke er polarisering, unge som ikke tør å engasjere seg politisk og et samfunn hvor ingen lenger tør å si den ene vitsen eller meningen.

I jakten på et perfekt samfunn har woke klart å blomstre frem som sin egen verste fiende.

Woke kan for eksempel ende opp med å dytte de som har meninger som kanskje er «på grensen til rasistisk» over grensen. For i stedet for å ytre sine meninger i det offentlige, samles denne gruppen av mennesker i lukkete rom, i frykt for å bli kansellert, hvor frustrasjonen bare vokser blant dem.

Vi bør verdsette alle meninger i det offentlige rom. Ikke fordi man er enig i alt. Men fordi den viktigste arenaen for å bekjempe rasisme og diskriminering er gjennom dialog og debatt.



Humor er blant annet med på å inkludere og bidrar til mer dialog om forskjeller.

Til all overraskelse så er ikke jeg 100 prosent norsk. Jeg synes likevel det er morsomt når andre tør å tråkke i nærheten av streken når de vitser om folk fra Midt-Østen.

Det at vi kan le av hverandre og ikke ta alt så personlig, er noe av det fine vi har som samfunn, men det krever at man tror godt om hverandres intensjoner.

Når vi deler humor om ulikhetene i andre kulturer, så anerkjenner vi kulturen. Det er synd om dette forsvinner på grunn av en overivrig woke-bevegelse.

Problemet med woke er ikke hva det representerer. Problemet med woke er at det jobber mot sin hensikt.

Det er på tide at de våkner.