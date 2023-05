Kommentar

Ingen seier for Putin

LEIESOLDATER: Wagner-gruppens soldater vifter med flagg på toppen av bygning på et kjent sted. Deres leder hevder at de har tatt full kontroll over Bakhmut.

Vladimir Putin har et stort behov for å vise frem noe som minner om en seier på slagmarken. Men Bakhmut er ingen triumf for Putin. Snarere det motsatte.

–En slik seier til, og jeg er fortapt, skal den greske hærføreren Pyrrhos av Epirus har sagt etter å ha vunnet to slag romerne i årene 230 og 279 f. Kr.

Tapene ble for store. Prisen for å vinne ble for høy. Det er dette som kalles en pyrrhosseier. Det er en god beskrivelse på slaget om Bakhmut.

For Russland er de negative konsekvensene så store at de kaller en seier ligner på et nederlag. For hva har Putin oppnådd? Kampene om en by med liten strategisk betydning har vart i nesten ett år og krevd flere tusen liv, kanskje titusener.

MEDALJESEREMONI: Vladimir Putin taler ved en seremoni i Kreml 23. mai.

De russiske styrkene kontrollerer det aller meste av en fullstendig ødelagt by, uten strøm og vann. Samtidig har de ukrainske styrkene rykket frem på flankene, i utkanten av byen.

Da Kreml ville feire det de kaller en seier på slagmarken, gikk væpnede grupper til aksjon på russisk land i grenseområdet. Angivelig skal det være pro-ukrainske russere som midlertidig tok kontroll over tettsteder i den russiske provinsen Belgorod.

Mye er uklart om det som skjedde i grenseområdet. Men om ikke annet var det en demonstrasjon på at krigen ikke bare pågår et annet sted, fjernt fra russernes daglige liv. Kamper i grenseområdene, droner over Kreml og forferdelig høye tapstall ved fronten viser russerne en annen virkelighet.

ØDELEGGELSEN AV EN BY: Slaget om Bakhmut har vart i nesten ett år, forårsaket enorme ødeleggelser og krevd flere tusen liv. Kreml kaller det en stor seier.

Ukraina frasier alt ansvar for angrepene i Belgorod. Kyiv benektet også å ha noe å gjøre med dronene over Kreml. Men slike hendelser kan skape usikkerhet og tvil blant russere om Putins “spesielle militæroperasjon”, som hverken sensur eller propaganda helt klarer å skjule.

Ben Barry ved Det internasjonale instituttet for strategiske studier kaller det Russland har oppnådd i Bakhmut for en pyrrhosseier. Han sier til New York Times at en seier med så store tap ikke hjelper russerne til å oppnå sine strategiske mål.

Det kan i stedet bli enda vanskeligere. Det amerikanske Institute for the Study of War mener den russiske leiesoldatgruppen Wagner er blitt så svekket av kampene i Bakhmut at de nesten er ute av stand til å gjennomføre nye offensive operasjoner. Wagner-gruppen led enorme tap i den langvarige offensiven.

EKSPLOSJON: Dette er et stillbilde fra et video-opptak 3. mai som viser et flyvende objekt som eksploderer over Kreml. Det er uklart hvem som sto bak det angivelige droneangrepet.

Ingen vet med sikkerhet hvor mange som falt i kampene om Bakhmut. For et par måneder siden hevdet det ukrainske forsvaret at over 20 000 russere var blitt drept og mer enn 100 000 såret. Nylig har amerikanske kilder kommet med lignende anslag. Russland oppgir ikke egne tapstall. Ukraina har utvilsomt også lidd store tap i Bakhmut.

Russerne får se bilder av soldater som heiser flagget i ruinene av det som var en by. I statskontrollerte medier blir russerne fortalt at dette er en stor og viktig seier av historiske proporsjoner, som Berlins fall i andre verdenskrig. Det er selvsagt absurd, som så mye annet i russisk propaganda.

Før krigen bodde det 70–80 000 mennesker i Bakhmut. Nesten alle er borte. Det som står igjen etter russernes angrepskrig er ødelagte og ubeboelige byer og landsbyer. Ruinene står som monumenter over Vladimir Putins katastrofale og meningsløse krig.