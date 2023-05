SUPPORTERKULTUR: – Å redusere utagerende supporterskap til pøbelskap er en form for kulturell ignoranse, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser HamKam-supportere som kaster pyro på banen under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og HamKam på Intility Arena i Oslo i mai.

Bluss til besvær

Pyro og bluss er i dag en så viktig uttrykksform for supportere at klubber, politi og brannvesen ikke kommer unna dialog.

MADS SKAUGE, idrettssosiolog, Nord universitet

ARVE HJELSETH, idrettssosiolog, NTNU

Debatten om såkalt pyro i norsk fotball blusser stadig opp. Nå sist var det Leif Welhaven som satte fyr på den. Han mener supporterne graver denne praksisens egen grad ved stadig å sabotere regelverket.

Regelbrudd kan naturligvis tas til inntekt for ytterligere innstramming, og for strengere sanksjoner.

Hvorfor blusser supportere til tross for dette? Hvorfor er det så vanskelig å følge reglene?

Jus er et dårlig utgangspunkt for å forstå kultur. Slik cannabisbruk ikke eliminerer cannabisbruk – og trolig ikke reduserer forbruket stort heller – vil ikke forbud eliminere pyro.

Det motsatte skjer: Jo strengere håndheving, jo mer bruk av bluss, rett som det er i protest. Da øker sjansen for ulykker.

Som Klanen skriver: En kommer lenger med et regelverk som åpner for bruk av pyro på tribunekulturens premisser. Supportere er gode på indre justis, men de setter sin egen autonomi høyt. Dialog er derfor bedre enn konfrontasjon.

KRONIKKFORFATTERE: Mads Skauge og Arve Hjelseth.

Hva er så tribunekulturens premisser? I de fleste klubbene vokste det gradvis frem en selvbevisst supporterkultur rundt 1990. Den var i hovedsak inspirert av England, som mange hadde besøkt og som enda flere var blitt familiære med gjennom Tippekampen.

Etter årtusenskiftet skiftet inspirasjonskildene, noe som også endret de supporterkulturelle praksisene. De fleste supportermiljøene ser i dag mer til latinske og kontinentale forbilder enn til engelske.

Den nye kulturen kjennetegnes av lengre sanger, sunget mer uavhengig av situasjonen på banen. Bruk av capo – en forsanger som ledsager supporterne, og som står med ryggen mot banen – er vanlig.

Et tredje element er bruken av tromme.

Et fjerde er tifo (bannere, flagg, plakater, kasteruller etc.) og – mer kontroversielt – pyrotekniske virkemidler (ofte brukes samlebetegnelsen bluss om bengalske lys, røyk og raketter) for å skape et visuelt show. Mye av dette har utspring i italiensk ultrakultur på 60-tallet.

Denne kulturen kan man mene mye om, men den er dedikert og lojal. Supportere ser seg selv som et kritisk korrektiv til den moderne, kommersielle fotballen og investerer stor emosjonell energi i lidenskapen sin. De ser seg selv som de sentrale forvalterne av fotballens ritualer.

Såkalte «stående og syngende» supportere er noe annet og mer enn tilskuere. De er deltagere, som rammer inn kampen. De fleste i denne kulturen mener i dag at blussing gir ekstra farge til kampritualet.

Det kan brukes både som ledd i en planlagt koreografi og som mer eller mindre spontane uttrykk for feiring av for eksempel scoringer. Det kan også forstås som en slags signatur – her er vi, og vi gjør som vi vil!

Den jevne tribunesliter er ofte også lojal, men med et helt annet utgangspunkt. De følger kampen tettere enn mange supportere, og ønsker ikke at sikten skal blokkeres av flagg, plakater eller røyk fra pyro.

Men så lenge tribunesliterne befinner seg andre steder på tribunen enn de stående og syngende, vil de fleste – innen rimelighetens grenser – sette pris på den innrammingen supporterne skaper.

TRØNDERSK BLUSS: RBK-supporterne i Kjernen under kampen mot Bodø/Glimt i fjor høst.

Som Klanen skriver: Når norsk fotball promoterer seg selv i bilder og film, brukes pyroarrangementer svært ofte som blikkfang. Den rebelske supporterkulturen er nemlig også attraktiv for de som ikke produserer den.

Svært mye av det som kan få folk til stadion når TV er et alternativ, handler om atmosfære. Atmosfæren er tilleggsproduktet – for å bruke et begrep supportere flest misliker – som gir stadionopplevelsen merverdi.

Når pyro er blitt en så integrert del av supporteridentiteten, er det kontraproduktivt å prøve å true det i knestående gjennom lovgivning.

Pyro er i dag en så viktig uttrykksform for supportere at klubber, politi og brannvesen ikke kommer unna dialog. De blir ikke kvitt bluss før supportermiljøene selv går lei av det.

Stridens kjerne er selvsagt at bluss, når det anvendes i folkemasser, har skadepotensial. Derfor må blussing planlegges med arrangøren.

Planlagt pyrobruk kan være like virkningsfullt visuelt som det spontane og uorganiserte, men det bryter med supporterkulturens premiss om at atmosfære skal være «kaotisk» og uplanlagt.

Den beste atmosfæren er den supporterne selv skaper, ikke den som forsøkes initiert av andre.

PYRO: Bluss fra Lillestrøm-supporterne under cupfinalen i fotball mellom Brann og LSK på Ullevaal i mai.

Veien videre i denne diskusjonen befinner seg derfor innenfor rammen av supporterkultur som organisert kaos. Et handlingsrom mellom trygge rammer (opplæring og sikkerhetstiltak) og autonomi (supporterne må stå mest mulig fritt i bruken og anerkjennes som kulturbærere).

Regelverket håndheves veldig forskjellig av klubbene, som også opptrer dobbeltmoralsk: Både klubber og NFF bruker som nevnt pyro flittig i markedsføring, samtidig som mange sanksjonerer bruk.

Mens noen klubber gir både langvarige utestengelser og saftige bøter, ser andre helt bort fra det eller fremelsker det.

Det er betydelig prestisje i supportermiljøer når det gjelder å sette best preg på kampen. For en del er det like viktig å vinne tribunekampen som fotballkampen.

Et håndhevet pyroforbud blir vanskelig å svelge når supporterne på andre siden av tribunen bokstavelig talt slipper billigere unna. At ikke klubbene klarer å enes om en felles tilnærming, gjør supportene mer innbitte.

Man kan ha ulike meninger om det å ignorere regler og ta seg til rette, men det er viktig å forstå hvorfor supporterne agerer på denne måten. gjelder det å forstå hvorfor supporterne gjør som de gjør.

Å redusere utagerende supporterskap til pøbelskap er en form for kulturell ignoranse.

