Kommentar

Elizabeth II (1926 — 2022): Hun var den som holdt alt sammen

Dronning Elizabeth er gått bort. Hun ble 96 år gammel.

Dronning Elizabeth var den siste levende forbindelse mellom Det britiske imperiet og den moderne nasjonen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Verden har mange monarker. Også vestlige republikker har innslag av fyrstefamilier som gjerne lar seg tiltale med nedarvede titler.

Men verden har bare hatt én kongelig som med største selvfølgelighet ble omtalt i bestemt form entall:

Elizabeth II var Dronningen.

Selv i det britiske monarkiets tusenårige tradisjon fremstår Elizabeth II som en ruvende majestet, og vil bli nevnt i samme åndedrag som hennes historiske navnesøster, Englands første dronning (1533-1603) og tippoldemoren, Victoria av Storbritannia (1819-1901).

Begge forgjengerne ga navn til hver sin epoke.

Den elisabethanske tid betraktes gjerne som Englands gullalder, et høydepunkt i den engelske renessansen hvor engelsk litteratur og poesi blomstret. Dette var også Shakespeares levetid, og en ekspansiv periode for riket.

Tilsvarende er viktoriatiden Storbritannias historiske høydepunkt, med den industrielle revolusjon og det britiske imperiets mest storslagne periode.

Dronning Elizabeth II tiltrådte i 1952 og fikk regjere i en tid som på et knippe tiår opplevde flere teknologiske, vitenskapelige, kulturelle og humanistiske fremskritt enn hele epoken fra Elizabeth I til og med Victorias bortgang.

BRYLLUP: Den 20. november 1947 giftet prinsesse Elizabeth seg med hertugen av Edinburgh. Her er de fotografert på Buckingham Palace etter vielsen.

I 70 år satt Elizabeth Regina på Storbritannias trone.

Et storslagent platinajubileum på forsommeren i år markerte at hun var nasjonens lengstregjerende majestet.

Hun rakk også å bli den nåværende monark i verden med lengst fartstid.

Historisk bare forbigått av Ludvik XIV – Solkongen – som regjerte Frankrike i 72 år.

Dronning Elizabeths kontrafei er verdens mest reproduserte portrett: tre hundre milliarder frimerker; mynter og sedler i opplag på hundrevis av millioner.

Ikke bare i ett land. Men i 56 samveldestater.

Fortsatt er den britiske monarken offisielt statsoverhode i 15 av dem.

Det britiske imperium – hvor solen aldri gikk ned – ble gradvis mindre i hennes regjeringstid. Men Dronningen vokste. Den vevre kvinnen med håndvesken var den som holdt alt sammen.

Hun var den stabiliserende faktor når det røynet på. En konsoliderende styrke i et stadig mer fragmentert samfunn.

Dronning Elizabeth, prins Philip og barna Charles og Anne den 1. januar 1952.

Folk flest på det rojale øyriket er ikke monarkister, de er elizabethanere, har kongehusets kritikere lenge hevdet.

Det lå ingenlunde i noen kort at det skulle bli slik.

Tvert imot. Da hertugparet av York, prins Albert (30) og hans 25 år gamle hustru i 1926 fikk sin førstefødte, forventet alle at den vesle jenta skulle få et normalt liv.

I den grad det å være født inn i en kongefamilie kan forventes å ha noe snev av normalitet.

Foreldrene oppkalte henne etter moren og bestemødrene, Elizabeth Alexandra Mary. Et navn prinsessen selv endret til Lillibet – det var enklere å uttale for en treåring.

Som den tredje i arverekken inntok hun en nokså teoretisk posisjon – selv i et dynasti hvor man på ingen måte var ukjent med å stokke om på tronpretendentene i fall blodlinjen slo krøll på seg.

Men i april 1926 var Lillibets bestefar, kong Georg V bare 60 år. Arveprinsen av Wales, onkel David, var 31, ugift, og ville etter alle solemerker stifte familie og supplere tronfølgen med egne barn. Pappa «Bertie» var marineoffiser.

Familien fotografert i 1979: Dronningen sammen med hennes mann Philip og deres tre sønner Edward, Charles og Andrew.

Så kom onkelens tur.

I januar 1936 ble han Edvard VIII. Og innen året var omme hadde den motvillige kongen abdisert og flyttet til Frankrike, etter å ha utløst konstitusjonell krise fordi han ønsket å gifte seg med en fraskilt kvinne, Wallis Simpson.

Følgelig måtte broren, den enda mer motvillige «Bertie», til pers. Tynget av ansvaret tok han tok farens kongsnavn, Georg. Den sjette i rekken.

Ti år gammel var Lillibet tronarving.

Med privilegiet kom plikten. Den har siden styrt henne. I alt.

SJÅFØR OG MEKANIKER: Prinsesse Elizabeth foran en såkalt ATS-truck under annen verdenskrig.

Under krigen meldte prinsessen seg som frivillig i et transportkompani, og tok utdannelse som mekaniker og lastebilsjåfør. Hun dimitterte i 1945 med kapteins grad.

Da prinsesse Elizabeth fylte 21 år i 1947, på myndighetsdagen, holdt hun en radiotale fra Cape Town i Sør-Afrika. Ord som skulle definere hennes gjerning:

«Jeg erklærer for dere alle å vie hele mitt liv, enten det blir langt eller kort, til å tjene dere».

Det løftet har hun holdt. Også gjennom ett og annet «annus horribilis». Hun har aldri veket fra løpet som ble lagt for henne.

Firmaet først. Alltid først! Familien må innordne seg. De står ikke i dette for moro skyld. Oppdraget er Storbritannia. Da kommer private hensyn i tredje rekke. Etter land og folk.

Diana og Charles giftet seg i 1981.

I 1992 gikk prins Charles og prinsesse Diana fra hverandre. Og prinsesse Anne og Mark Philips. Og en mann slikket tærne til den toppløse hertuginnen av York på en million tabloidforsider. Slikkepotten var ikke hertugen av York. Så da gikk Fergie og prins Andrew også fra hverandre.

Og så brant Windsor castle.

Sensommeren 1997 døde Diana, folkets prinsesse, i en bilulykke. I februar 2002 gikk Dronningens yngre søster, Margaret, bort. En måned etter avled dronningmoren, Elizabeth, den siste keisergemalinne av India.

Hun ble nesten 102 år – ifølge seg selv fordi hun holdt forkjølelse og influensa unna med en daglig gin og tonic. Uten tonic. Resepten var 30 % gin og 70 % Dubonnet.

I 2021 mistet Dronningen ektemannen gjennom nesten trekvart århundre, Philip, hertugen av Edinburgh. De giftet seg i 1947.

De siste par årene har hun også fått bryne seg på et barnebarn og en sønn.

Både prins Harry og prins Andrew har i så måte fått en bratt innføring i dronning Elizabeths syn på hvordan man som medlem av verdens mest privilegerte familie forvalter sitt pund.

Dronning Elizabeth og prins Philip på tur i Skotland.

Dronningen tilhører den gamle skole. Den som dronning Victorias mann, prins Albert, ville sette som standard da han tok mål av seg til å gjøre Kronen til en modell for moralsk oppbyggelighet og uselvisk tjeneste.

Kongehuset skulle være en institusjon å se opp til. Å lede med eksemplets makt gir autoritet og troverdighet, mente prinsgemalen.

Noblesse oblige – adelskap forplikter – er en grunnleggende idé om at privilegier ikke bare innebærer forpliktelser. Det pålegger forpliktelser.

Det er et ansvar man ikke løper fra.

Ingen behøvde forklare Dronningen dette.

I sin første tale til den unge monarken for 70 år siden, trakk statsminister Winston Churchill opp lange linjer, og minnet om at «noen av de største perioder i vår historie har funnet sted under scepteret til våre dronninger».

Hva statsministeren sa, hva han mente og hva Dronningen hørte, var innforstått.

Tiårene som gikk beviste at hun hadde oppfattet hvert ord.

Dronningen sammen med fire av sine hunder, dette er Willow, Vulcan, Holly og Candy.

Både den første Elizabeth, som levde i annen halvdel av 1500-tallet, og dronning Victoria som regjerte sammenhengende fra 1837 til sin død i 1901, har gitt navn til retninger i rikets liv. Man snakker om den elisabethanske epoke og viktoriatiden som progressive perioder.

Når fremtidens historieverk skal skrives vil forfatterne måtte finne et dekkende navn for den andre elisabetanske tid.

Oppdagelsene, nyvinningene, høyrenessansen, opplysningstiden og etter hvert den industrielle revolusjon bidro til Englands og Storbritannias vekst under sterke matriarkater.

Samtidig er den andre elisabetanske æra også preget av en nasjonal nedskalering. En reduksjon av så vel areal som global innflytelse. På mange områder. På andre har den eksplodert. La den populærkulturelle dimensjon være nevnt.

En av årsakene til at «The Crown» er en så formidabel suksess – ved siden av produksjonsbudsjetter og fremragende skuespillere – er nettopp historien, i dobbel forstand, og hvordan samfunnsendringene gjenspeiles i de endringer vi også ser speilet i dronningen.

Vel er «The Crown» biografisk fiksjon, og dramaturgisk tilpasset mediet, men vi forstår at dronning Elizabeth anno 1953 ikke ville tillatt Queen-gitarist Brian May å spille nasjonalsangen fra taket av Buckingham Palace, som han gjorde under hennes gulljubileum i 2002.

Og Dronningen anno 2002 ville neppe medvirket i en James Bond-sketsj med Daniel Craig, som hun vitterlig gjorde ved OL-åpningen i 2012.

Det er likevel samme dronning.

Dronning Elizabeth og prins Philip på vei fra Westminster Abbey til Buckingham Palace, i anledning bryllupet til William og Kate.

Politikere som møtte henne ofte har fremholdt Dronningens åpenbare intellekt, hennes sterke pliktfølelse, analytiske sinn og – på tomannshånd – skarpe tunge.

Da hun mottok sin tiende statsminister, Storbritannias yngste siden 1812, sørget hun for å nevne at sir Winston var hennes første.

«Det var før jeg var født, så jeg fikk en følelse av min relative overlegenhet, eller mangel på sådan, i et historisk perspektiv», erindret Blair – i forståelse for at dronningen med overlegg hadde satt ham på plass.

Det britiske monarkiet har overlevd systemkriser og personlige sammenbrudd som ville fått ethvert annet familieforetak til å klappe sammen. Ideen om konstitusjonell makt i arv, er dessuten absurd i et opplyst samfunn.

Den lengst regjerende av de mer enn 50 monarker som har sittet på den britiske tronen, ble like fullt et uttrykk for en stabilitet som selv republikanere har satt pris på.

Dronningen ble større enn monarkiet.