AVGJØRENDE TID: – Når foreldre er overveldet av problemer og bekymringer, stress, angst og fortvilelse, deprimerte og ute av stand til å reagere godt på babyenes signaler, så får det en enorm effekt, skriver kronikkforfatteren.

Kjære tidligere stortingskolleger. Bruk makten deres!

Er det én sak utover klimasaken dere bør gå sammen om på vegne av neste generasjon, så er det å skaffe barn en best mulig start i livet. Dere har sjansen nå.

INGA MARTE THORKILDSEN, tidligere barne- og familieminister (SV), aktiv i Landsforeningen 1001 dager og pårørende

Akkurat nå ligger det et representantforslag i Stortinget som venter på at dere skal gripe muligheten, tverrpolitisk. Forslaget er fremmet av Venstre, på initiativ fra noen av dem som har jobbet lenge for at politikerne skal forstå hvor avgjørende viktig det er å satse på den første kritiske perioden i barns liv.

I England har de skjønt det. Der har alle partier gått sammen om et manifest: «The Critical 1001 Days», heter det, og resultatet er en folkehelsepolitisk oppvåkning som har ført til at England satser store beløp på helsestasjoner, fødsels- og barselomsorgen, i en tid der det meste annet kuttes.

Og hvorfor gjør de det? Fordi det koster svimlende beløp å la være.

I 2021 kom en artikkel i The Lancet som viste at for Norges del koster konsekvensene av ikke å ivareta og beskytte barn 3,9 prosent av BNP hvert år. Det tilsvarer 120 milliarder kroner. For en brøkdel av dette beløpet kan dere utgjøre en forskjell som varer i generasjoner fremover.

Rapport på rapport har vist at hvis vi ønsker å unngå en hel rekke folkehelseproblemer som belaster helse- og sosialbudsjetter, så MÅ vi inn tidlig. Vi må se hele familien.

I forordet til det engelske manifestet skriver landets øverste helserådsgiver, Dr. Sally Davies, blant annet:

«De tidlige leveårene er kritiske for forandring; sammen med ungdomstiden er dette en avgjørende periode for hjernens utvikling. Ettersom vår forståelse av utviklingsforskningen forbedres, blir det stadig tydeligere hvordan det som skjer med barn og babyer fører til strukturelle endringer som har livslang effekt.»

At foreldre kan gi barna sine god nok omsorg er det viktigste folkehelsetiltaket et land kan sørge for. Gjør vi det, forebygger vi en lang rekke problemer siden, problemer som dere baler med i Stortinget hver eneste dag. Foreldre må få støtte og hjelp før problemene utvikler seg. Når barnet ligger i magen eller nettopp er født, er de aller fleste mottagelige for hjelp.

Før trodde vi at det ikke var så viktig med babyene. I dag vet vi at babyene er i tett samspill med sine omsorgspersoner helt fra de ligger i magen. Babyer er helt prisgitt sine foreldre, derfor knytter de seg til dem uansett hvordan de blir behandlet. Det må de for å overleve. Dette skjer samtidig som hjernen er i sin mest rivende utvikling, og hjernen bygges av erfaringer.

Når foreldre er overveldet av problemer og bekymringer, stress, angst og fortvilelse, deprimerte og ute av stand til å reagere godt på babyenes signaler, så får det en enorm effekt. Svangerskapsdepresjoner påvirker barns helse allerede fra fosterstadiet. Men hvis vi gir tidlig hjelp, kan mange av konsekvensene forhindres. I dag er det mange som ikke får denne hjelpen.

Etter pandemien haster det enda mer å gjøre noe med det. Hele 1 av 3 spedbarnsmødre har depressive symptomer, dobbelt så mange som før krisen inntraff. Ikke alle utvikler depresjoner, men mange har det dårlig.

De økonomiske problemene folk har er økende. Mange lever med et vedvarende stress som kan bli svært belastende i et svangerskap og etter en fødsel, som er særlig sårbare perioder. Mange kvinner har volds- og overgrepserfaringer, dette spiller også sterkt inn.

En høy andel voksne i Norge har opplevd veldig mye vondt i sin oppvekst, erfaringer som kan bli ekstra smertefulle når en baby skal settes til verden. Men mange blir ikke engang spurt om hvordan de har det psykisk. Heller ikke fedre, selv om vi vet at deres psykiske helse også påvirker familien.

Mediene er nå fulle av historier om kvinner som opplever noe av det samme. De blir ikke godt nok ivaretatt. Noen blir til og med traumatiserte under fødsel. Mange mødre føler skam for at de ikke føler seg lykkelige, skam for at de er engstelige, deprimerte og stresset, fordi de vet at det påvirker barnet. Men det som egentlig er skammelig, er at vi i så stor grad overlater dem til seg selv.

Jeg skriver dette som tidligere politiker og barneminister, men også som politisk leder i Landsforeningen 1001 dager. Samtidig er jeg pårørende til en mor med fødselsdepresjon som ikke ble ivaretatt hverken før eller etter fødsel.

Prislappen kommer i form av månedslange sykemeldinger, legebesøk og lange og kostbare innleggelser. Alt dette er smertefullt, svindyrt, og – ærlig talt – helt unødvendig.

Kjære tidligere kolleger, det er på tide at vi forholder oss aktivt til denne kunnskapen nå. Noen saker krever at partiene går sammen på tvers, og dette er en sånn. Ved å samle kunnskapen vi har, og styrke de arenaene som er viktigst for foreldre og barn helt fra de er i magen, kan dere utgjøre en forskjell som varer i generasjoner.