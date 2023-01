UTFORDRER ERNA: – Alle partier på Stortinget, bortsett fra ditt eget parti Høyre, har bedt om å få se rapporten i sin helhet. Uansett hva sittende regjering gjør er du hovedperson i denne saken enten du vil det eller ei, skriver Rødt Seher Aydar.

Hvorfor så stille, Erna Solberg?

Folk ble straffeforfulgt, nektet og krevd tilbakebetalt livsviktige ytelser på feilaktig grunnlag. Etter at skandalen som senere fikk betegnelsen Nav-skandalen ble avslørt som et omfattende justismord ble det sagt at hver stein skal snus, men det er én person vi ikke hører noe fra, og det er hovedpersonen selv.

SEHER AYDAR, stortingsrepresentant (R)

Erna Solberg, din regjering gikk til valg mot det dere kalte «trygdeeksport», dvs. at arbeidere fra Øst-Europa fikk med seg opptjente rettigheter når de reiste hjem og at nordmenn fikk sykepenger selv om de dro til Spania. For å kartlegge handlingsrommet dere hadde til å stramme skruen, fikk regjeringen din laget en rapport i 2014. Rapporten ble bestilt av din stabssjef og din arbeidsminister, og fem av departementene var involvert i å skrive den.

Denne rapporten holdt din regjering hemmelig. Stortinget visste ikke at den eksisterte før fem år senere, da trygdeskandalen var et faktum og det ble offentlig kjent at staten ikke kunne kreve at folk oppholdt seg i Norge. I mellomtiden hadde mennesker blitt urettmessig straffedømt og fått livene sine lagt i grus, og mange tusen mistet ytelser som de rettmessig hadde krav på.

I kontrollhøringen på Stortinget hevdet du at «det er ingenting på det tidspunktet som indikerer at dette har noe med en EØS-praksis eller noe annet å gjøre, og at det skulle ringe noen alarmbjeller i det hele tatt.»

Ofrene i trygdeskandalen har saksøkt staten og har fått innsyn i deler av rapporten fra Regjeringsadvokaten. Alle partier på Stortinget, bortsett fra ditt eget parti Høyre, har bedt om å få se rapporten i sin helhet. Uansett hva sittende regjering gjør er du hovedperson i denne saken enten du vil det eller ei. Den handler om hva din regjering visste og foretok seg. Derfor spør jeg deg direkte.

1. Hvorfor sa du ikke med én gang at oppholdskrav ikke holdt vann?

Rapporten går gjennom ytelser regulert av barnetrygdloven, kontantstøtteloven, utdanningsstøtteloven og folketrygdloven. Den beskriver kravene som stilles i EØS-avtalen, og referer til kjennelser i EU-domstolen og EFTA-domstolen. Rapporten kommer fram til at:

«Forordningen forbyr altså som den klare hovedregel at det stilles vilkår om «bosted» i Norge slik forordningen selv definerer dette begrepet.» Rapporten skyter også ned mulighet til å stille krav om faktisk opphold i Norge: «Dette gjelder både krav om forutgående opphold og krav om løpende opphold i vedkommende land for å få en ytelse der.»

Burde ikke alarmbjellene ringt her? Jusprofessorene Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl har uttalt at dersom konklusjonene i rapporten hadde vært kjent for rettsapparatet i 2014, «kunne flere tusen mennesker sluppet uberettig stans i ytelser som de skulle leve av, feilaktige krav om tilbakebetaling av til dels svært store beløp og flere titalls mennesker kunne sluppet dom og soning i fengsel». Føler ikke Erna Solberg et ansvar for å rette opp nå?

2. Hvorfor innførte din regjering strengere krav om å være i Norge for å få arbeidsavklaringspenger, uten å fortelle at din regjering 3 år tidligere hadde identifisert slike krav som et mulig brudd på EØS-avtalen?

Din regjering la i 2017 fram enda tøffere krav om å være i Norge for å få arbeidsavklaringspenger. Dere satte en grense på 4 uker i utlandet og at man måtte søke Nav om godkjenning før man kunne reise. Det borgerlige stortingsflertallet vedtok lovendringa.

Alle regjeringer har en opplysningsplikt til Stortinget. Kåre Willoch oppsummerte plikten godt: At Stortinget kan stole på det regjeringen sier og at regjeringen ikke skjuler noe som kan være av betydning for Stortingets arbeid. Men i lovendringen dere la fram, ble ikke innvendingene som rapporten kartla nevnt med ett ord. Hvorfor fikk din regjering Stortinget til å stemme over en lov på feilaktig grunnlag?

3. Du kan helt på egenhånd bestemme at Nav-rapporten skal offentliggjøres i sin helhet, eller oversendes til Stortinget. Vil du gjøre det?

En løsning for framtida innebærer et oppgjør med fortida. Det er ingen vei utenom at vi faktisk får se rapporten som blir holdt hemmelig. Ellers blir hele saken lukket inne i en skuff og en viktig brikke i urettferdigheten aldri oppklart.

Som sittende statsminister da rapporten ble laget har du myndighet til å åpne den for innsyn. Den sladdede versjonen forteller ikke alt vi trenger å vite. Vil du på bakgrunn av dette overlevere rapporten i sin helhet til Stortinget?

Eller er omdømmet ditt viktigere for deg enn sannheten om Norges mest omfattende justismord, et justismord som pågikk mens du var statsminister?