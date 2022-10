Kommentar

Lederkampen er ikke avblåst i MDG

UNES EFTF.: Arild Hermstad og Lan Marie Berg foreslås som ny leder og nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Men én av utfordrerne har ikke tenkt å gi opp kampen om lederklubben.

Miljøpartiet De Grønnes nye leder må forene teknologene og hippiene – og overvinne skepsisen til partiet i de brede massene. Kan denne svært krevende oppgaven løses av den samme gamle gjengen?

Valgkomiteen har altså innstilt Arild Hermstad og Lan Marie Berg som henholdsvis leder og nestleder i MDG. Valget er like opplagt som det er en smule kjedelig.

Er det noe våre hjemlige grønnpartister trenger etter et par års stagnasjon og vanntråing, så er det fornyelse. Hermstad/Berg er kjente skikkelser for de innvidde, men de representerer begge en videreføring av linjen under Une Bastholm.

Har partiet råd til det?

Miljøpartiet er nede i en nokså tung og blaut myr for tiden. Den oppsiktsvekkende oppturen i lokalvalget 2019, der MDG fikk 7,6 prosent i fylkestingsvalget, innvarslet en ny grønn bølge i norsk politikk.

Men partiet krasjlandet i fjorårets stortingsvalg og havnet under sperregrensen, og siden har ingen sett så mye til dem.

SVØMMER INN TIL SEIER? Arild Hermstad (56) vil bli Miljøpartiet De Grønnes neste leder, og har en samlet valgkomité bak seg.

Bortsett fra da Bastholm tidligere i høst trakk seg, helt uventet de aller fleste. Nærmest på sekundet lanserte Hermstad seg som ny leder.

Den tidligere bankmannen og lederen i Framtiden i Våre Hender har vært en sentral figur i den norske miljøbevegelsen i mange år, og delte tidligere rollen som partiets talsperson med Une Bastholm. Ved resolutt å ta roret da lederen gikk av, forsøkte han å fremstå som den selvskrevne lederkandidaten.

Men Hermstad har tross sin lange fartstid og betydelige medieerfaring aldri helt kommet gjennom ruten, som det het den gangen folket så på lineær-TV.

Det gjør Lan Marie Berg til de grader. Men som lederskikkelse – etter hvert detronisert sådan – i Oslo, MDGs klart viktigste utstillingsvindu, har hun både vært Bastholms forlengede arm, og prygelknabe for alle som ser på MDG som virkelighetsfjerne idealister, omtrent med like stor masseappell som den siste utgivelsen på LAWO Classics.

Berg er utvilsomt dyktig, og MDG må holde skansen i storbyene om de skal oppleve fremganger i nærheten av det deres tyske forbundsfeller (og forbilder) i regjeringspartiet Die Grünen har klart.

Men likevel representerer valgkomiteens foretrukne lederduo, bergenseren Hermstad og Oslo-politikeren Berg, status quo for et parti som sliter voldsomt med profileringen nå som krigen, inflasjonen og strømprisene gjør at klimakrisen på absurd vis føles som et underordnet problem.

MDG er ikke lenger et «veldig ungt parti», som Berg sa på NRKs Politisk Kvarter da valgkomiteens innstilling ble kjent. De har holdt det gående i 33 år, og som for alle 33-åringer er det sært å skylde på ung alder når det kladder.

Men partiet er fortsatt preget av interne motsetninger. Selv om motsetningene i MDG går litt på kryss og tvers av de vanlige konfliktlinjene, kan man for enkelthets skyld dele partiet inn i to fløyer.

På den ene fløyen dominerer «teknologene og ingeniørene», som en kilde kaller dem, mens de mer ideologisk bevisste «hippiene» fortsatt er aktive, i den grad det å være aktiv står øverst på hippienes repertoar.

Det er lett å karikere denne delen av MDG og deres økoideologiske idealisme, men en ny ledelse må både bygge bro mellom to nokså motstridende tendenser internt – og gjøre partiet mindre rart for de bredere masser.

Partiet må dessuten klare å holde trykket oppe på klimasaken og det grønne skiftet uten å fremstå som hyperurbanister som ikke skjønner hva som rører seg utenfor hovedstadens ringveier. Kort sagt: Bli et såkalt «bredere» parti med en troverdig politikk også bortenfor bilfrie gater og kjøttfrie mandager på eldresentrene. Et parti som kun appellerer til kjernelandet kan som kjent aldri krysse dets grenser.

Derfor er det kanskje rart at MDG ikke benytter denne uventede anledningen til å vurdere personellmessige alternativer til det kjente og opplagte.

Én er iallfall klar til å representere fornyelse.

UTFORDRER: Kristoffer Robin Haug (38) mener han er best egnet til å lede MDG opp fra myrhullet.

For den for mange nokså ukjente Kristoffer Robin Haug har med atskillig fynd og klem meddelt de interesserte at han fortsatt er veldig interessert i å bekle frontrollen.

Haug, som er vara på Stortinget for Oslo MDG, representerer det som litt forenklet kan kalles «teknologifløyen», og ønsker å bygge MDG som et grønt folkeparti med appell også utover i landet.

Men Haug er samtidig også en opponent mot den pragmatiske og styringsorienterte delen av partiet, representert ved avtroppende partileder Une Bastholm og de som valgkomiteen vil skal være partiets frontfigurer i årene som kommer.

Ifølge de jeg har pratet med i MDG, er det ikke gitt at Arild Hermstad blir valgt, selv om han er klar favoritt. I vår, da Hermstad og Haug sto opp mot hverandre i kampen om å være partiets nestleder, vant Hermstad med grei margin.

Internt ses Haug som kanskje i overkant ambisiøs, mens andre i MDG lot seg irritere en smule da Hermstad nærmest «kuppet» ledervervet da Une Bastholm tok en hel medie- og politikerstand på sengen under Arendalsuka i august.

De andre som tidligere i høst meldte seg som lederkandidater, deriblant den energiske nestlederen Ingrid Liland, er ute av kampen, mens Haug akter å holde ut helt til neste leder blir klubbet inn på partiets ekstraordinære landsmøte 26. november.

Og enten om lederen blir bergenseren Hermstad eller mannen fra Gjøvik med det Ole Brumm-inspirerte fornavnet, blir oppgaven med å gjenreise partiet stupbratt.

For tre år siden var mange sikre på at MDG var det neste store.

Nå er det ikke stort igjen.