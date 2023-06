BOIKOTT: – Det er når politikkens avmakt kommer fram at selskaper mer enn gjerne overtar rollen som ansvarlige. Så lenge det ikke koster noe, skriver Karl-Fredrik Tangen.

Sjokoladekrigen

Hvilken makt er det som er i spill nå når boikottstormen raserer Freia i Norge?

KARL-FREDRIK TANGEN, førstelektor Høyskolen Kristiania

Sjokolade smaker bittert, og det var da bitterheten ble skjult av sukker det ble mulig å utvikle sjokoladeindustrien utover 1800-tallet. Sjokolade er den mest kompliserte og den mektigste av søtsakene, og den de fleste av oss sist vil gi opp, skriver Tim Richardson i sin bok om søtsakenes historie.

Selv nasjoner blir så hekta at sjokolademerker kan være en del av den nasjonale selvforståelsen. Hvilken makt er det som er i spill nå når boikottstormen raserer Freia i Norge?

Sjokolade er en mektig vare fordi merkene tar tak i folk og kultur, og den er en mektig vare fordi den er innvevd i den globale økonomien. Merkevarene skjuler den bitterheten som ligger i sjokoladens rolle i forholdet mellom fattige og rike land.

I 2004 skrev Simen Sætre «Den lille stygge sjokoladeboken», som starter med å ta for seg de slavelignende arbeidsforholdene på kakaomarkene i Elfenbenskysten. Og på tidlig 1990-tall, da eierskapet til Freia ble global storkapital, var kjøperen, Kraft Foods Inc, eid av tobakksselskapet Philip Morris. Ikke noe av dette har resultert i boikott fra norsk næringsliv.

Når giganten Mondelez nå står mot av SAS og Strawberry, er det institusjoner med «psykopatiske egenskaper» som står mot hverandre, ville den kanadiske juristen og forfatteren Joel Bakan sagt.

I boken «The Corporation» tar han for seg hvordan selskaper som juridisk enhet har fått en slags menneskelig kvalitet ved at de kan etableres (fødes) og avvikles (dø), og de kan inngå kontrakter. Samtidig er de uten følelser og har ett motiv – profitten.

Dermed blir alt det andre de gjør; å fremstille seg som moralske, å vise samfunnsansvar, å snakke om at de bryr seg – bare midler for å oppnå profitten. Som en psykopat som spiller på følelser.

Et selskap har altså ingen moral. Det har en logikk. Underlegg dere mer og mer, det er læren til virksomheter, skriver Karl Marx. Et selskap må ha profitt over gjennomsnittet, messer strategiguru Michael Porter.

Giganten Mondelez er et over gjennomsnittet godt eksempel på et selskap som får disse tingene til. Når norske selskaper nå boikotter eller truer Freia er det kanskje fordi de ser sitt snitt til å styrke seg selv med moralske argumenter som blir akseptert.

Merkevarer har sett sitt snitt under krig før. Det var den andre verdenskrig som både knesatte Coca-Cola som den store nasjonale varen i USA, ikke en kokainbefengt trussel mot de unge. Og den andre verdenskrig bidro til at mennesker verden rundt fikk Coca-Cola så nær at begjæret alltid kunne dekkes om du strakk ut armen, som Coca-Cola uttrykte det.

Soldatenes tilgang til Coca-Cola var en del av arbeidet med å holde kampmoralen oppe, så når amerikanske soldater flyttet seg rundt i verden, hadde flyene ikke bare med seg våpen og soldater, men også Coca-Cola-ingeniører og tapperier. Og da troppene trakk seg tilbake, ble Coca-Cola igjen.

Under den kalde krigen var det Pepsi-jurist, president in spe Richard Nixon, som åpnet markeder for Pepsi i Sovjet mens Coca-Cola holdt seg unna kommunister.

Redsel for de omveltende effektene i markedstilgang er nok en sentral grunn for Mondelez til å ikke gi opp Russland. Trekker de seg ut derfra, står både lokale og globale ikke-vestlige merker klare for å overta markedet. Det tok for eksempel ikke lang tid før Starbucks og Ikea fikk nye varianter i Russland etter at de la ned aktivitetene sine.

I Norge er Freia en sterkere merkevare enn Ikea. Det er derfor Freia kan kreve å få sin del av profitten fra salg på SAS-fly og i minibaren hos Strawberry.

Sterke merkevarer er en utfordring for kjedenes strategiske skvising av leverandørene og endelig har det oppstått en situasjon som stiller Freia i en svakere forhandlingsposisjon.

Ideen om at merkevarer og fred har noe med hverandre å gjøre har et slags teoretisk fundament. På tampen av globaliseringens glanstid, i 1999, skrev New York Times-kommentator Thomas L. Friedman boken «The Lexus and the Olive Three».

Der hevdet han, riktignok på litt tynn grunn, at to land hvor begge hadde McDonalds ikke hadde vært i krig med hverandre. Globale merkevarer var altså fredsskapende. Samme logikk underbygger det er et vesentlig bidrag i internasjonal politikk å boikotte bestemte merkevarer for å få dem inn i folden.

Stormen mot Freia gir en krasjkurs i forholdet mellom merkevarer som fasade og næringslivets komplekse organisering. Mondelez eier Freia, men Oljefondet eier over 1 % av Mondelez, og på toppet av det har oljefondet lånt penger til selskapet i form av bærekraftige «bonds». Altså samfunnsansvarlige såkalte ESG-investeringer.

Disse «gode» investeringene i «onde» selskaper er verken gode eller onde, men forsøk på å drive profitabelt.

Det eneste som er mindre realistisk enn å tro at globale merkevarer skaper fred, er å tro at det er beslutninger folk gjør individuelt som forbrukere som gjør det.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener nok ikke det, men sier det indirekte likevel når hans bidrag i boikottdebatten er å si at det må være «opp til folks egne beslutninger» om de vil boikotte Freia.

Det er når politikkens avmakt kommer fram at selskaper mer enn gjerne overtar rollen som ansvarlige.

Så lenge det ikke koster noe.