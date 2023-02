Leder

Hjelpen viser demokratiets styrke

Med president Volodymyr Zelenskyj til stede på storskjerm, la det brede flertall i Stortinget torsdag morgen frem sitt flerårige støtteprogram for Ukraina. Bare partiet Rødt er imot å bistå ukrainernes forsvarskamp overfor den russiske invasjonsmakten.

Tidligere har Rødt, som eneste parti på Stortinget, også stemt mot å ta Sverige og Finland inn i forsvarsalliansen NATO.

Det er urovekkende, men ikke overaskende – partiets forhistorie tatt i betraktning – at Rødt på denne måten stiller seg bak to av tidens mest blodstenkte autokrater: President Putin i Russland, og Tyrkias president Erdogan.

Både «tsaren» i Moskva og «sultanen» i Ankara har med sine overgrep vist at hensynsløsheten hverken er tilfeldig eller enkeltstående. Det er deres metode.

Hverken Putin eller Erdogan respekterer demokratiske kjøreregler. Menneskerettigheter er noe som kan tråkkes på.

Disse «verdier» er det Rødt står opp for, når lederduoen Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen, sammen med partiets øvrige seks representanter, nekter å være med på Stortingets brede oppslutning om regjeringens Ukraina-hjelp.

Det såkalte Nansen-programmet er en omforent pakke til en verdi av 75 milliarder kroner. Det har et femårig løp, og skal strekke seg inn i neste stortingsperiode, slik at det forplikter også en eventuell ny regjering og et nytt parlament.

De 15 milliardene som gis i 2023, vil fordeles 50 prosent til militær hjelp og 50 prosent til sivil, humanitær hjelp. I tillegg skal fem milliarder kr. gå til land i sør som er rammet av ringvirkninger fra Ukraina-krigen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Høyre-leder Erna Solberg og Stortingets øvrige partiledere kom alle inn på verdien av et bredt forlik når krise banker på døren. Styrken som ligger i et sant folkestyre når ideologiske motparter evner å debattere seg frem til konsensus og finne sammen i en større enighet.

Det viser demokratiets overlegenhet, men bør også tjene som påminnelse om viktigheten av å ha ansvarlige politikere på vakt. Beslutningstakere som forstår når det er på sin plass å parkere kjepphester for å oppnå løsninger til fellesskapets beste.

Selv Frp, som var dypt uenig i å bevilge bistandsmidler til andre land enn Ukraina i forbindelse med denne pakken, sluttet seg til de overordnede linjer for å sikre at Nansen-programmet kunne videreføres inn i neste stortingsperiode. Sånt fortjener honnør.

Det gjør ikke Rødts opptreden.

I det hele tatt bør de 141 000 velgerne som ga partiet en oppslutning på 4,7 prosent nå følge godt med på hva deres stortingsrepresentanter faktisk sier og hvordan de stemmer.

At Rødts stortingsgruppe har valgt å ignorere et kollektivt rop om hjelp fra Ukrainas folk, og dermed også gjort seg til Putins nyttige idioter, for å bruke et begrep fra Rødts historiske vokabular, er på alle måter opprørende.

Men det er først og fremst fryktelig trist. For Ukraina. Og for den store andelen av Rødts velgere som faktisk trodde partiet hadde brutt med sin horrible fortid.