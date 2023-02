VIPPEPUNKT: – Slik det ser ut nå vil du huskes som helseministeren som hadde vakt da det offentlige helsevesenet vaklet, snublet og falt, skiver Thorbjørn Brook Steen til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det skjer på din vakt, Kjerkol!

Det er fremdeles trygt å føde i Norge i dag i 2023, men hvor lenge vil det vare? Helseminister Ingvild Kjerkol – hvem skal ta i mot mine og dine barnebarn?

THORBJØRN BROOK STEEN, fødselslege ved C medical fra august 2023

Helseminister Ingvild Kjerkol, du har på lik linje med oss helsearbeidere tatt i mot en stafettpinne. Vi får den overlevert på vaktrapporten og du fikk et nøkkelkort, noen blomster og en embetstittel oktober 2021.

Etter min vakt blir jeg husket av noen foreldre som sitter med sitt nyfødte barn i armene.

Og du Kjerkol, hva blir du husket for når embete og vakten din er over? Slik det ser ut nå vil du huskes som helseministeren som hadde vakt da det offentlige helsevesenet vaklet, snublet og falt.

Med et offentlig helsevesen med brukket rygg vokser det private helsevesenet frem i full fart. Et underlig skue da du faktisk også representerer partiet som soler seg i glansen av å ha bygd opp det offentlige Norge, Arbeiderpartiet.

Jordmødre fra ABC og jeg går privat, fordi det er ikke til å holde ut der vi har vært frem til nå. Og kvinnene? De følger etter.

– Et dolkestøt

Vi har forsøkt å si i fra. Jeg har skrevet kronikker og etterlyst svar, men ingen ting skjer. Ansatte fra fødeavdelingen og barselsopprøret har stått skulder ved skulder foran Stortinget med paroler og ropt av full hals.

Du møtte faktisk selv opp en gang, men ingen ting skjedde da heller. Før nå. Og hva kommer du med da? Medisinen du gir oss er å stramme inn livreima. Nærmest som et dolkestøt.

«Slutt og kutt» ble ropt så høyt at Løvebakken ristet fredag 27 januar. Og påfølgende uke tar du leder av Helsepersonellkomisjonen, Gunnar Bovim i hånden med et stort smil. Det må bli færre helsepersonell per pasient i fremtiden. Du burde ha grått.

Vi kaller det fødselsomsorg, og omsorg, det tar tid. En fødsel som ikke skal skje med en skalpell som ved keisersnitt eller en pille som ved igangsettelse kan ikke planlegges.

Vi må stå der klare for å ta i mot kvinnen, hennes partner og ikke minst deres barn. Uthvilte jordmødre og leger med varmt hjerte, beroligende blikk og erfarende hender. Du vil vi skal løpe fortere, og direktøren for OUS Bjørn Atle Bjørnbeth vil vi skal være middelmådige.

Tenker du at det er måten å rekruttere til jordmor- og legeyrket eller enda viktigere rekruttere kvinner til å føde flere barn?

Fikk konsekvenser

Ser du ikke at vi er slitne? Det å løpe fortere og jobbe hardere tar på. Når jordmødrene ikke rekker å tisse på jobb, øker ikke motivasjonen til å fortsette når de nå blir færre på jobb. Stress over lang tid ender med utbrenthet.

Egen helse må være god, for å passe på andres. Da fastlegen påpekte at blodtrykket mitt hadde blitt høyt og at øresuset og uroen min handlet om utbrenthet fra jobben jeg elsker, må jeg også ta konsekvensen.

Jeg går.

På min nye arbeidsplass på en privat klinikk er det plass og tid til å drive med omsorg. Kvinnene kommer, og for mange vil den kostnaden være verdt det. Jeg vil fortsette å gi alt, men nå uten å miste meg selv.

Det er fremdeles trygt å føde i Norge i dag i 2023, men hvor lenge vil det vare? Kjerkol, hvem skal ta i mot mine og dine barnebarn? Jeg har fire barn, du har tre.

Det er det som er det store spørsmålet. Det er det som er ditt mandat.