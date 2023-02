Kommentar

Giskopens partikamp

Trond Giskes personlige og politiske fall er blitt hans fremste politiske kapital. Men samtidig som stadig flere medlemmer strømmer til Giske-forumet, skrumper venneflokken hans internt i Arbeiderpartiet.

Mulig det er godt kjent fra før, men det er uansett alltid artig for en trønder å minne om at bergensernes nasjonalhymne «Nystemten» (opprinnelig «Udsigter fra Ulrikken») ble skrevet av den liflige trondhjemmeren, biskop Johan Nordahl Brun (1745–1816).

Nå er det enda mer trøndersk påvirkning på gang på Vestlandet.

Bergen er nemlig utsatt for Giske-smitte.

Arbeiderpartiets trønder-Lazarus har skapt presedens med sitt oppsiktsvekkende hurtigvoksende «forum» i Trondheim, og nå dukker det opp avleggere både her og der.

Blant annet i Bergen, der «Bjørgvin sosialdemokratisk forum» oppstår som en ren kopi av Giskes Nidaros. Blant initiativtagerne er Ap- og SV-veteranen Ågot Himle (81), og begrunnelsen hun gir er sannelig ikke snau:

«Ap preges av stalinisme.»

De nye retningslinjene for delegatfordeling i Ap er visst så udemokratiske i formen at det minner om prosessene i det sovjetiske kommunistpartiet på 20- og 30-årene, da den paranoide diktatoren Josef Stalin terroriserte land og folk – og parti.

Det er så man må himle med øynene.

Et enstemmig vedtak i Arbeiderpartiets landsstyre – som sist jeg sjekket var et demokratisk organ i et demokratisk parti – var altså det som skulle til for å slå regjeringspartiet i hartkorn med de verste tradisjonene i den russisk-totalitære kommunismen.

Til Vårt Land kaller hun Trond Giske for «en slags frontkjemper» for den politiske linjen som Bjørgvin Sosialdemokratisk Forum skal legge seg på.

Akkurat det ordvalget får gå på kontoen for utilsiktede språkblundere.

Også på Sørlandet er det aktivitet på forum-fronten. Giske-supporteren Johan Alfred Frigstad (78) fra Arendal har ambisjon om å starte Nedenes sosialdemokratisk forum, etter modell fra Nidaros. Røster i Oslo Ap flørter med ideen om et «Giske-forum» også i hovedstaden.

På den Giske-heiende Facebook-siden til den mildt sagt fargerike Høyremannen Trygve Bauge er det også frisk aktivitet om dagen. Støtten til Nidaros- «giskopen» er så visst ikke begrenset til sosialdemokratiske debattanter. Som en skriver: «Jeg er ingen Ap'er (har meldt meg inn i Industri- og næringspartiet i protest mot den sittende regjering, og politiker-eliten for øvrig, inkl. H, Frp, S etc.) men støtter Trond Giske for alt det er verdt!»

For partiledelsen sentralt og rundt om i landet møtes det løpske Trond-toget på Dovrebanen med forsøksvis ro. Det er ikke måte på hvor glade de er for at folk engasjerer seg i politikk og i Arbeiderpartiet, eller som lederen i Bergen Ap, Henrik Jorem, sa i NRKs Dagsnytt 18: «Vi er et stort telt.»

Trond Giske var lenge selve definisjonen på en innsider og et partipolitisk dyr. Ingen kjente like mange journalister som ham, og ingen var mer aktiv i de politisk-mediale salongene.

Men det spektakulære metoo-fallet hans beredte grunnen for en ny Giske, en Giske 2.0. Den skjeggete og slitne eks-nestlederen ble rett som det var en slags representant for grupper som har følt seg oversett, litt som med de nye velgergruppene som gjorde seg gjeldende i USA i 2015–2016. Giskes tragedie ble slik sett hans fremste politiske kapital.

Det er godt mulig at den forbausende medlemsveksten i Nidaros Sosialdemokratisk Forum kom like bardus på Trond Giske som på alle andre. Slike bevegelser oppstår gjerne brått og overraskende, og er nær sagt umulig å planlegge.

Men når dette først har Giske brukt momentumet godt.

I Aps vedtekter står det klart og tydelig at det ikke er «tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak». Videre: «Det er uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater».

I streng forstand er nok ikke Giskes forum eller dets eventuelle avleggere organisert fraksjonisme. Medlemsmøtene er åpne, politikken transparent og Giske selv avviser alle påstander om at han har tenkt å bryte med Ap eller bli et «parti i partiet».

Samtidig, og sett fra utsiden, er «Forum Trondanum» i ferd med å utvikle seg til et alternativt maktsentrum på siden av det etablerte partidemokratiet, noe som har fått mange i Ap til å reagere i friske ordelag.

En av disse er partiveteranen Thorbjørn Berntsen (87), som selv tilhører Aps venstrefløy og aldri helt ble tatt inn i det helligste på Youngstorget i løpet av sitt livslange Ap-virke.

På Facebook beskylder «Leppa fra Grorud» Giske for å undergrave partiet: «Kan ikke du nå Trond sette dette hevnprosjektet ditt litt på vent. Du skryter jo av at du har vært medlem av partiet i mer enn 40 år og er et lojalt medlem. Det du gjør med å opprette Nidaros avdelinger er å skape ytterligere problemer i ei vanskelig tid.»

Berntsens protest har slik jeg forstår det sterk klangbunn i store deler av Arbeiderpartiet.

Giske selv vil neppe abonnere på denne forståelsen av hans egen rolle i dramaet som nå utspiller seg. Selv vil han stå hardt på at det dreier seg om sosialdemokratiets sjel og konkrete politiske saker, som strømprisene og de økende sosiale forskjellene.

Men en dreven aktør som Giske skjønner også at det som skjer gjør vondt for et parti som sliter tungt på meningsmålingene.

Mandag slapp Giske nyheten om at laget hans sist uke fikk 1000 nye medlemmer fra hele landet.

Dette markerte hovedpersonen etter sigende med å sende en bløtkake til partikontoret, pyntet med tallet 1000.

Ågot Himle og hennes Bjørgvin Sosialdemokratisk Forum må vente et helt år før de kan bli godkjent som partilag. Laget kan stiftes, men må godkjennes av neste årsmøte i Bergen Ap. Det spørs om det er samme oppdrift i forum-bevegelsen når vi skriver februar 2024.

Landsstyrets enstemmige vedtak om å endre vedtektene slik at utenbys medlemmer i Giskes forum ikke skal regnes med når delegater fra Trøndelag skal velges til Ap-landsmøtet, kom etter det jeg kjenner til overraskende på hovedpersonen selv.

Forslaget blir oversendt landsmøtet i mai, der det kan bankes gjennom allerede på første dag.

Det betyr at Giske-utfordringen fra partiets side oppleves som noenlunde under kontroll.

For selv om stadig flere strømmer til Forum Trondanum – og Giske selv er tilbake, som det heter – blir vennene internt i rekkene stadig færre.

Uansett hvor mange medlemmer – eller kake – han byr på.