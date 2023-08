Kommentar

Politikerne skader økonomien

DYPT SPLITTET: Den amerikanske kongressen sår tvil om USAs vilje til å betale regninger.

USAs giftige politiske klima skader økonomien. Nå minker troen på at supermakten kan betale regningene sine.

Den ferske og siste tiltalen mot USAs tidligere (og muligens kommende) er den desidert mest alvorlige. Donald Trump anklages blant annet for en sammensvergelse for å bedra USA.

Trumps desperate forsøk på å klamre seg til makten etter Joe Bidens valgseier, skal øyensynlig nå også ha bidratt til at USA betalingsevne er nedgradert. Nedgraderingen har ledet til børsfall i Asia og Europa onsdag.

Det er kredittratingbyrået Fitch som nå har nedgradert USAs evne til å betale sine regninger. Dette byrået er det minste av de tre gigantene som vurderer hvor gode betalere en bedrift, et fylke eller et land er.

Om betalingsevnen ikke vurderes som tipp topp, blir det normalt dyrere å ta opp nye lån. Da blir det over tid mindre til forsvar, skoler og skattekutt.

Nedgraderingen kommer ikke fordi USAs økonomi i seg selv sliter. Dette er et selvpåført politisk vådeskudd. Stadig går landet med dundrende budsjettunderskudd. Og det giftige politiske klimaet i USA har flere ganger ført landet til randen av gjeldsmislighold.

Senest så vi det i juni, da det lenge var fare for gjeldstaket ikke ville heves.

Kilder i Biden-administrasjonen hevder samtidig at stormingen av Kongressen 6. januar 2021 også spiller inn i nedgraderingen, skriver New York Times og CNN. Det har foreløpig ikke Fitch selv kommentert offentlig.

De siste timene har likevel mange rast mot kredittanalytikerne. USAs finansminister peker blant annet på at økonomien har styrket seg gjennom sommeren. Janet Yellen kaller Fitch-vurderingen vilkårlig og utdatert. Flere stjerneøkonomer bruker også begreper som «forvirrende» og «absurd».

Men egentlig burde de færreste være så overrasket. Som tidligere påpekt, kunne en forsinket nedgradering ligge i kortene. Det aller største kredittratingbyrået, S&P Global, nedgraderte USA alt i 2011. Også den gang kom vurderingen først etter at en giftig politisk strid om gjeldstaket var løst.

Den nedgraderingen er aldri blitt hevet igjen.

Poenget er at byråene må se stort og langsiktig på hvert land. Og de ser nå at den politiske stabiliteten og forutsigbarheten i USA har svekket seg kraftig. Over tiår. Det inngir mindre tillit til at landet vil håndtere gjeldsbetalinger som i forrige århundre.

Norge tilhører stadig den aller mest eksklusive klubben av betalingsverdige land. Hos alle byråer. Men ellers tynnes det kraftig i rekkene. Og USA er ikke verst stilt. Mange har sunket dypt ned i luksusfellen.

Samtidig stiger rentene. Det siste året har det gitt flere akutte gjeldskriser i en rekke land. Mer er i vente. Stater flest bør ta Fitch’ nedgradering alvorlig.

Men «over there» er neppe så mange skremt. USA er bare jekket ned ett lite hakk så langt. Landet har også verdensvalutaen, og kan tåle mer gjeld enn de fleste. Mange investorer ønsker å putte penger i verdens største gjeldsmarked. Amerikanernes lånekostnader vil ikke nødvendigvis stige påfallende nå heller.

Stadig er også USAs vekst sprekere enn de fleste andres. Supermakten er et fyrtårn for verdens gründere. En drøm for mange utenlandske studenter. Dominansen innen felt som finans og teknologi er sterk.

Fitchs nedgradering bør likevel tas som en advarsel og langfinger til USAs politikere.

For et giftig politisk klima når stadig nye høyder. Nærmest i takt med nye tiltalepunkter mot Trump. Vi bør ikke undervurdere hvor mye skade politikere kan påføre et lands økonomi – uansett hvor sterk den i utgangspunktet ser ut.

Og det holder ikke å ha evnen til å betale regningene sine, om det skorter på viljen.