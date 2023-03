Kommentar

Kulturkrig og hevnlyst

Donald Trump går til valg med å love hevn. Nikki Haley sier woke er langt verre enn noen pandemi. Ron DeSantis er i kamp med Mikke Mus.

Trump og Haley har startet valgkampen for å bli republikanernes presidentkandidat. En tredje kandidat er gründer og forfatter Vivek Ramaswamy som reiser landet rundt for å avsløre det «woke industrielle kompleks».

Florida-guvernør Ron DeSantis har ennå ikke erklært sitt kandidatur, men alt tyder på at det er nært forestående. DeSantis må bare først rense Florida for woke, og sette et eksempel for hele nasjonen.

Kampen om nominasjonen i det republikanske parti står mellom kandidater som enten er besatt av hevnlyst eller av kulturkrig. Eller begge deler. Slik er tilstanden i det som en gang var et konservativt parti med optimistiske visjoner for landet. Men det er lenge siden Ronald Reagan snakket om Morgen i Amerika.

KAMPKLAR: På CPAC-konferansen sist helg lovet Trump gjengjeldelse hvis han blir valgt til president.

Woke kommer fra det engelske ordet wake, å våkne. Opprinnelig var betydningen av wake å være årvåken og bevisst i møte med rasisme og annen urettferdighet i samfunnet. I dag står striden om kjønn, minoriteter, pensum i skolene, landets historie, monumenter, kunst og mye mer.

Begreper som woke og anti-woke fått en videre betydning, som markører for skyttergravene i den amerikanske kulturkrigen.

Republikanere setter woke som merkelapp på alt de ikke liker i samfunnsutviklingen. Nikki Haley omtalte nylig woke som «et virus langt farligere enn noen pandemi». Covid-19 har tatt over en million liv i USA. Woke-viruset kan riktignok gi forbigående symptomer på krenkelse og mulig tap av plattform. Mer alvorligere lidelser er uvanlige.

ANTI-WOKE: fFlorida-guvernør Ron DeSantis svarer på spørsmål fra pressen i delstatsforsamlingen i Tallahassee på tirsdag.

Republikanerne har erklært krig mot «woke kapitalisme», som angivelig er en særlig farlig variant av politisk korrekthet. Ron DeSantis har utpekt Disney, Floridas største arbeidsgiver, som et woke-selskap. DeSantis har lovet sine velgere at Florida er stedet der woke går for å dø. Det magiske kongedømmet i Orlando er ikke fritatt i jakten på woke.

Disney kom på kant med guvernøren fordi selskapets styreleder kritiserte innholdet i en nylig vedtatt lov for offentlige skoler i Florida. Heretter skal det være forbudt å snakke om seksuell orientering eller kjønnsidentitet før 4. klasse. Det samme gjelder også for eldre elever, hvis undervisningen bryter med det som kalles delstatens standard. Dette er dette kritikere kaller for «Ikke si skeiv-loven».

Seksuell orientering er et brennhett tema i den amerikanske kulturkrigen. Men anti-wokere skal også blitt krenket over at Disney har foretatt «politisk korrekte» endringer i fornøyelsesparken. En av endringene er at man på «Pirates of the Caribbean» turen ikke lenger kan se pirater selge kvinner på auksjon.

MØTER VELGERE: Nikki Haley på valgkamp i Iowa på torsdag.

Ron DeSantis ser ut til å kunne bli Donald Trumps eneste seriøse utfordrer. Foreløpig har Trump den store scenen for seg selv. Sist helg talte Trump på CPAC-konferansen i Maryland. Han hadde et mørkt og skjebnetungt budskap. Nå vil han lede trumpistene i «det siste slaget». Det handler om Amerikas overlevelse, intet mindre.

–Jeg er din kriger. Jeg er din rettferdighet. Og for alle dere som det er gjort urett mot eller er blitt forrådt: Jeg er din gjengjeldelse, sa Trump.

Det er verdt å huske at i Trumps øyne har ingen har lidd like større urett enn han selv. Han påstår stadig at han er utsatt for tidenes verste heksejakt. Den sterke mann går lett inn i rollen som forurettet offer.

Fienden er «mennesker som hater landet og som fullstendig ønsker å ødelegge det». The bad guys er som vanlig «den dype staten», kommunistene, demokratene og «falske nyhetsmedier». Trump lover å frigjøre Amerika fra «skurkene», en gang for alle.

Han går til valg med trusler om gjengjeldelse. Men det holder ikke å ta opposisjonen og journalistene. Trump varslet også et oppgjør med sine egne partifeller. Han lover å «avdekke og håndtere» såkalte RINOS. Det er Trumps forkortelse for republikanere bare i navnet. Det betyr bare at de har våget å opponere mot Trump.

–Vi hadde et republikansk parti som ble styrt av frikere, neokonservative, globalister, entusiaster for åpne grenser og idioter. Men vi skal aldri gå tilbake til partiet for Paul Ryan, Karl Rove og Jeb Bush.

GOD STEMNING: Paul Ryan i møte med Donald Trump i Det hvite hus i september 2018. Ryan var da flertallsleder i Kongressen og Trump var president.

Republikaneren Paul Ryan var leder for Representantenes hus fra 2015 til 2019. Han hadde derfor mye å gjøre med Trump i hans to første år i Det hvite hus. Ryan har forlatt Washington, D.C., men i et lengre intervju i New York Times reflekterer han over tilstanden i sitt gamle parti.

–De som gjør det godt på min side av politikken i disse dager er de som driver med kulturkrig, sier Ryan.

Han vedgår at en politikk basert på kulturkrig kan mobilisere velgere. Men det forutsetter at man spiller på identitetspolitikk, noe Ryan karakteriserer som umoralsk. Ryan mener Trump ikke er valgbar og tror ikke at han vil bli nominert. Han mener at selv de fleste i Trumps Make America Great (MAGA)-bevegelse innser det.

–Vi tapte Representantenes hus på grunn av Trump i 2018. Vi tapte Det hvite his i 2020 på grunn av Trump. Vi tapte Senatet på grunn av Trump i 2020 og 2022, sier Ryan.

Og han legger til:

–La oss slutte å bære Donald Trumps bagasje. Han er ikke skikket for jobben og hvis vi nominerer han igjen vil vi garantert tape.

Kanskje har han rett. Jeg er langt fra sikker. Foreløpig er det ingen over og ingen ved siden av Trump i nominasjonskampen.