Kommentar

Trump faller ned fra tronen

Donald Trump langer ut mot førstesiden i New York Post. Fotomontasje med avisen redigert inn i bildet.

Den lysende stjernen i det republikanske partiet for øyeblikket er Floridas nylig gjenvalgte guvernør Ron DeSantis. Donald Trump står igjen som en dårlig taper.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Solen skinner på DeSantis, men skyggen faller på Trump.

DeSantis vant i et valgskred. Men i andre valg denne uken gikk det langt dårligere enn forventet for republikanerne.

Nå tør flere i partiet å legge ansvaret på Trump. Også konservative medier tar bladet fra munnen.

Ron DeSantis har ikke sagt hvilke planer han har for 2024. Spørsmålet er om han våger å utfordre Trump? Her er de to fotografert sammen i 2018.

Trumps favorittavis, New York Post, har denne uken hatt to førstesider som har vakt ekspresidentens vrede. Først et bilde av en jublende DeSantis med tittelen DeFuture.

Med andre ord: DeSantis er fremtidens mann, Trump er historie.

Vondt gikk til verre for Trump dagen etter, da avisen brakte en lite flatterende fotomontasje av Trump med et ordspill fra et barnerim om Humpty Dumpty (Lille Trille): «Lille Trille satt på hylle, lille Trille falt ned». Eller som Post skriver om «Trumpty Dumpty: Don (som ikke kunne bygge en stor mur) hadde et stort fall.

Mediemogulen Rupert Murdoch, som blant annet eier New York Post, Wall Street Journal og Fox News, har fungert som en viktig støttespiller for Donald Trump. Men det har vært, som Financial Times beskriver det, et fornuftsekteskap. I blant har forholdet vært stormfullt og nå er det slutt.

– Trumps hint om at han vil kunngjøre sin tredje presidentvalgkamp viser at han ikke forstår at selv om velgere liker ham og elsker hans politikk ser de nå mot fremtiden og ikke fortiden, skriver Salena Zito i New York Post.

En valgstrateg som har drevet kampanje for Trump i Ohio i 2016 og 2020, Dave Myhal, sier rett ut at Trumps æra er over:

– Det er på tide at han trekker seg tilbake. Jeg ser golfbaner og en gyngestol for ham i tiden som kommer.

Wall Street Journal skriver på lederplass at Trump floppet i 2018, 2020, 2021 og 2022: – Han har ført det republikanske parti inn i den ene politiske fiasko etter den andre.

Angrepene har selvsagt ikke gått upåaktet hen i Trumps palass, Mar-a-Lago.

– NewsCorp, som består at Fox, Wall Street Journal og det nå ikke lenger storartede New York Post er alle for guvernør Ron DeSanctimonious, en middelmådig REPUBLIKANSK guvernør med et godt PR-apparat, skriver Trump i et tilsvar.

Han har begynt å kalle DeSantis for DeSanctimonious (den skinnhellige), slik han har for vane å gi kallenavn til rivaler og motstandere.

Trump mener DeSantis bør være takknemlig. Trump har skapt hans suksess. Trump som fikk orden på DeSantis’ hpåløse guvernørvalgkamp i 2018, ifølge Trump selv.

Nå hevder endog Trump at han som president grep direkte inn i guvernørvalget i Florida. Slik tar han æren for at DeSantis vant.

– Jeg sendte inn FBI og statsadvokater og tyveriet av stemmesedler ble stanset umiddelbart, skriver han på Truth Social.

Ingen har tidligere påstått at det var juks under guvernørvalget. DeSantis vant valget med ørliten margin, 0,4 prosent. Tirsdag fikk han nesten 60 prosent av stemmene i Florida.

VAR VENNER: Mediemogul Ruport Murdoch og Donald Trump i lykkeligere tider.

En av Trumps rådgivere, David Urban, sier at republikanerne har fulgt Donald Trump over kanten av stupet. Republikaneren Peter King, tidligere var kongressrepresentant fra Long Island, har alltid støttet Trump. Nå sier han til New York Times at den tidligere presidenten ikke lenger kan være det republikanske partiets ansikt. Partiet kan ikke utarte til å bli en personkult.

Denne uken har Trump også gjort noe som sjeldent som å be om unnskyldning.

Ikke for noe han selv har sagt eller gjort, selvsagt. Men fordi «Fake News Media» har skrevet at Trump dagen etter valget var rasende og la noe av skylden for dårlige resultater på kona Melania og Sean Hannity i Fox News. Dette er falske nyheter, tatt ut av luften, skriver Trump. Som altså likevel ber om unnskyldning for noe som ikke skal ha skjedd.

Tirsdag kveld har Trump annonsert om at han skal komme med en viktig kunngjøring. Det må være at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Flere i det republikanske partiet mener at Trump bør vente med kunngjøringen. Men alt tyder på at pressemøte går som planlagt, og i beste sendetid.

MISFORNØYD: Dette bildet fra natt til onsdag viser øyeblikket der Donald Trump ankommer sin egen valgfest i Mar-a-Lago, Florida. På det tidspunktet hadde tallene begynt å snu for republikanerne.

Ron DeSantis har ikke sagt hvilke planer han har for 2024. Spørsmålet er om han våger å utfordre Trump?

Den tidligere presidenten har en solid base av lojale tilhengere som ønsker ham tilbake. Men det er ikke sikkert at veien ligger åpen for at Trump blir nominert for tredje gang. Og hvis DeSantis melder seg på kan flere gjøre det.

Mange har avskrevet Trump som politiker tidligere, både i valgkampen før 2016-valget og etter stormingen av Kongressen i januar i fjor. Han har gjort alle slike spådommer til skamme.

Trump bruker fortsatt mye av sin taletid på å snakke om valget for to år siden. Han er fortapt i minnene om det han hevder var et stjålet valg. Det er neppe såre minner og falske forestillinger velgere vil høre om når de skal velge president om to år.

Men for Donald Trump er det å bli regnet som gammelt nytt langt verre enn å bli tatt i å spre falske nyheter. Trump har alltid vært opptatt av å dominere nyhetsbildet. Nå står han i fare for å bli like like utdatert som gårsdagens nyheter.

Politisk står DeSantis for mye av det samme som den tidligere presidenten. Men 44-åringen representerer en yngre generasjon. Ikke minst fremstår De Santis i dag som en vinner. I motsetning til ham som uten grunn påberoper seg store seire.