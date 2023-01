Leder

Nå trenger vi ikke mer utredning

Lakselobbyen fortsetter å kjempe for lavest mulig skatt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Fristen for å levere inn høringssvar om den nye lakseskatten gikk ut onsdag. I den forbindelse fortalte LO og NHO til VG at de sier ja til lakseskatt og at de har landet et kompromiss som de ber regjeringen ta imot.

Det hørtes bra ut.

Men ser man nærmere på det de foreslår, er dette ren trenering. Det er ikke noe kompromiss her. De sier heller ikke ja til lakseskatt.

Som vi husker har Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre holdt seg harde, og igjen og igjen sagt at lakseskatten kommer uansett.

De kan ikke snu på det, uten å tape ansikt.

Det næringen kløktig nok prøver på, er å gi regjeringen en mulighet til retrett med æren i behold.

SKAL INNFØRE LAKSESKATT: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har fått mye kritikk etter at de i fjor sa de ville ha grunnrenteskatt på havbruk.

«Kompromisset» mellom parter som i virkeligheten har vært skeptisk til lakseskatten, går ut på å be regjeringen utrede to ulike modeller.

Det dreier seg om regjeringens forslag, og det forslaget som sjømatnæringen vil ha, er en færøysk modell, altså en produksjonsavgift.

Dette er slett ikke noe «ja» til det regjeringen mente med lakseskatt.

Det er snarere næringen som prøver å fremstille sporenden på laksen som den fineste lakesloin ved å kalle også dette for en grunnrenteskatt.

Det de er for, er minst mulig skatt.

Disse modellene ble uansett utredet alt i 2019, og i Havbruksskatteutvalget kan du lese om hvorfor produksjonsavgift er en dårlig idé.

Vi trenger ikke en ny utredning av dette, noe som i virkeligheten bare er en uthaling av tid.

KOMPROMISS: Leder Anne Berit Aker Hansen i NNN (LO)), leder Jørn Prangerød i Biomarint forum og leder Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ber regjeringen lytte til deres råd. Her på Youngstorget.

I kampen mot lakseskatten har angrepene vært rettet både mot prosessen og mot substansen i skatteforslaget.

Og det fortsetter.

Krav om at et bredt politisk flertall må stille seg bak lakseskatten og at regjeringen nå ikke må dumme seg ut og handle for raskt, er bare mer av det samme.

Lakselobbyen har innsett at de må betale mer i skatt.

Det de prøver på nå, er fascinerende nok å omdefinere hva som egentlig var ment med en grunnrenteskatt. Og å utsette alt lengst mulig.

Når NHO og LO slår seg sammen, kan det være vanskelig for en regjering å stå imot.

Men det som fremstilles som et fornuftig kompromiss mellom ansvarlige parter, er i virkeligheten ingenting.

Partene tilbyr ingen løsning på uenighetene. Det eneste de i realiteten har å by på, er en utsettelse.

Og det er et «kompromiss» regjeringen kan si nei til. Vi har holdt på altfor lenge allerede.