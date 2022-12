Kommentar

Svineinfluensa og spysyke, god jul!

HJEM TIL JUL: Eller kanskje ikke. I Storbritannia er det reisekaos etter at mange ulike yrkesgrupper har gått til streik. Ved Waterloo stasjon julaften prøver folk å komme seg hjem til jul.

Årets myke pakker er av det kjedelige slaget. Men det er ingen grunn til panikk.

Man kan få følelsen av å være om bord på cruiseskipet MS Norge for tiden. Infeksjon er brutt ut. Og man må bli på skipet.

– Forekomsten av influensa øker nå kraftig, skriver FHI i sin siste ukerapport. De har også fått de første meldingene om norovirus, i tillegg til RS, rhinovirus og en rekke andre viruspakker du ikke vil ha.

SESONG FOR SÅNT: I høst fikk vi influensa tidlig, og helsemyndighetene er bekymret for at alle virusene slår til samtidig og gjør det travelt i helsevesenet.

Fra barnehagen kom det før jul bønn om å levere ungene sent og hente tidlig på grunn av syke ansatte. Foreldre har også holdt barna hjemme for å unngå virus.

For det vi snakker om sprer seg særlig raskt blant barna: Spysyke og årets influensa som stort sett er svineinfluensa.

Helseinstitusjoner har innført munnbind igjen. Flere sykehus har hevet beredskapsnivået.

JULEFEIRING I HELE VERDEN: Julemesse i Jakarta i Indonesia på julaften 2022.

Ordet influensa kommer fra latin. Man mente at de syke var under påvirking (influenza) av stjernene. I gamle dager kjente de ikke til virus, men registrerte at man ble syk i de kalde vintermånedene når stjernehimmelen gjør mest ut av seg.

For influensa er et sesongvirus. Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag startet først med influensa i Norge i år. Og mest er det blant barn fem til 14 år.

Noro derimot, er et vanlig etternavn i Japan. Dessverre for den slekten, er det også navnet på et virus som gir spysyke. Danskene kaller det Roskilde-syge, etter at viruset ble oppdaget der for nesten hundre år siden. Men Norwalk i Ohio var opphavet til navnet noro etter et utbrudd på barneskolen der for 55 år siden.

VIRUS TIL JUL: Muligheten er god for å få tak i enten noro, corona eller influensa denne julen.

Disse virusenes triks er å få oss til å hoste eller spy, slik at de lander på overflater, mennesker eller blir hengende i luften. Dermed smittes andre.

Eller de kommer gjerne flygende fra begge ender. Ett gram avføring inneholder rundt fem milliarder norovirus. Det er ekstra lurt å ha lokket nede når du spyler ned i do, ellers kan du få skyer av noro på badet.

Spiser du i en restaurant hvor en gjest som ikke tilhører ditt selskap kaster opp, er det likevel stor mulighet for at du får noro.

Viruset er ekstremt smittsomt. Det kan overleve i uker, det tåler frost, alkohol og til og med klor, om du ikke bruker en sterk nok blanding. Såpe og vann, derimot, dreper det.

Influensa er ikke fullt så smittsomt, men snørrete barn er gode til å spre det.

VERRE I KINA: Kinesiske myndigheter har snudd helt i sin håndtering av pandemien, og ber nå folk med covid om å gå på jobb om de ikke er særlig syke. Bildet er fra en feberklinikk i Shanghai på julaften.

Men det er egentlig ingen grunn til panikk. Det ligger ikke an til inngripende tiltak, slik vi ble vant til i covidårene.

Corona er på vei ned. Norovirus gir sjeldnere innleggelser.

Influensa er det som fører til flest innleggelser akkurat nå. Det er travelt. Men dette skal helsevesenet tåle. Vi har snakket om dagens kombinertbølge av virus i hele høst.

Og i årene før pandemien ville det ikke vært en nyhet at flere sykehus øker beredskapen til grønt nivå. Det er helt vanlig på vinteren.

Ser vi på statistikken hadde vi flere innlagte med luftveisinfeksjoner for fem år siden enn nå.

ALLE BLE SMITTET AV SPANSKESYKEN: Influensasyke på sykehus i Kansas i 1918. Det spesielle var at viruset drepte unge, antagelig fordi de eldre hadde noe immunitet. I år har vi mye svineinfluensa, som er en variant av den hundre år gamle spanskesyken.

Dessuten kan spredningen roe seg noe fremover.

For i motsetning til corona, sprer disse virusene seg særlig i barnehager og skoler. Og barna tar det med seg hjem til familien.

I juleferien møter barna færre. Dermed skal det bli litt mindre noro og influensa.

KAN TOPPE ETTER NYTTÅR: Årets bølge av influensa ser ekspertene for seg topper etter nyttår i Norge. Dette bildet er fra Moldova lille julaften.

Ikke at det er over ennå.

Men vi kan registrere at influensabølgen i USA har toppet og vært på retur de siste tre ukene.

Bølgen som begynte så tidlig som i oktober, virker å være hardt, men innenfor normalen så langt.

I Norge vil det også toppe seg snart. Espen Nakstad ser for seg at det skjer etter nyttår.

Det kan altså bli et riktig frossent og kvalmt nyttår og.