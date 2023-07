Kommentar

Sinnet mot Sverige kan spre seg

Tilhengere av den paramilitære gruppen Hashd al-Shaabi setter fyr på Sveriges flagg under en demonstrasjon på Tahrir-plassen i Bagdad torsdag.

Sverige risikerer at konflikten med Irak kan bli en brikke i spillet om NATO-medlemskap. Det kan også komme til å spre seg til andre muslimske land.

Natt til torsdag stormet irakiske demonstranter den svenske ambassaden i Bagdad og satte fyr på bygningen. Det var en reaksjon på den annonserte koran-brenningen i Stockholm senere på dagen.

Koranen ble riktig nok ikke satt fyr på - men ble trampet på og brukt som fotball, utenfor Iraks ambassade i den svenske hovedstaden.

Irak svarte med å kreve at Sveriges ambassadør forlater landet og forbyr all handel med svenske selskaper.

Svenske politikere står i en skvis. Det er dumt, intolerant og krenkende å skjende det som andre mennesker holder for hellig. Det vekker sterke følelser.

Men det er ille om svenske myndigheter skulle gi etter for protestene og innskrenke ytringsfriheten, som for eksempel forby det å brenne hellige skrifter og andre religiøse symboler.

Samtidig må Stockholm forberede seg på at konflikten med Irak kan spre seg til andre muslimske stater. Det kan påvirke Sverige forhold til hele den islamske verden. Det kan utvikle seg til en diplomatisk katastrofe for Sverige.

Tilhengere av shia-lederen Moqtada al-Sadr klatrer over gjerdet til den svenske ambassaden i Bagdad torsdag.

Viktige muslimske land som Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene, samt den sjiamuslimske militante organisasjonen Hizbollah har alle fordømt det som de mener er hatefulle ytringer mot muslimer. Sveriges ambassadører er innkalt på teppet av myndighetene i Iran og flere andre land.

Det er nok av politiske og religiøse grupperinger som kan utnytte det sinnet som er til å mobilisere folk ut i gatene, på samme måte som vi har sett i Irak.

Salwan Momika brukte koranen som fotball da han protesterte utenfor den irakiske ambassaden i Stockholm torsdag. Momika, som selv er iraker, brente en koran utenfor den store moskeen i Stockholm for en snau måned siden.

Men det finnes også dem som mener at de kan reagere på en helt annen, og kanskje mer effektiv måte, for eksempel ved å innføre en handelsboikott mot Sverige. Om arabiske land skulle gå sammen om dette, kan svensk økonomi rammes hardt.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sammen med Tyrkias president Erdoğan under toppmøtet i Vilnius nylig.

Vi kan heller ikke se bort fra at saken kommer til å få betydning for ratifiseringen av Sveriges NATO-medlemskap. Riktig nok har det ikke kommet noen reaksjon fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan, men vi kan ikke utelukke at han kommer til å bruke denne saken ut over sommeren og høsten. Koran-brenningene har vært en tilbakevennende sak på agendaen i forhandlingene med Tyrkia om Sveriges NATO-søknad.

NATO-sjef Jens Stoltenberg klarte å forhandle fram et tyrkisk «ja» under toppmøtet i Vilnius nylig, men saken skal behandles i det tyrkiske parlamentet før det er et endelig ja. Trolig kommer det i oktober, men vi kan ikke utelukke at uberegnelige Erdoğan kommer til å bruke anledningen til å presse svenskene ytterligere.

En demonstrant brenner et bilde av den svenske kongen på Tahrir-plassen i Bagdad torsdag.

Torsdagens angrep mot den svenske ambassaden i Irak kan likevel i stor grad forklares ut fra innenrikspolitiske årsaker. Innbyrdes konkurrerende islamistiske bevegelser prøver å overgå hverandre i å være de mest rettroende muslimene, som står opp mot brenning av islams hellige skrift. Nå rettes skytset mot Sverige.

Det var den mektige Muqtada al-Sadr som sørget for å samle sine tilhengere og storme den svenske ambassaden. Han ville nok plukke politiske poeng mot den irakiske regjeringen. Senere torsdag protesterte også andre grupper på Tahrir-plassen i Bagdad.

De brente det svenske flagget og bilder av den svenske kongen og statsministeren.

Det kan vi dessverre komme til å se i flere muslimske land i tiden som kommer.

