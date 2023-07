Kommentar

Machomannen er ikke lenger barskest i byen

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

I LUFTEN: Vladimir Putin om bord på et fly som tok ham til Murmansk fylke, ved grensen til Norge, nylig.

Vladimir Putin (70) var machomannen som elsket å vise seg i «baris» og være den sterke lederen. Wagner-gruppens kuppforsøk avslørte at presidenten vakler ved makten.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nå driver Putin en utrenskning av folk som han ikke stoler på lengre.

Det er i og for seg ikke noe nytt at han gjør det, men etter Wagner-dramaet i St. Hans-helgen har skruen blitt skrudd atskillig til.

På kort sikt kan vi tenke oss at det gir Putin økt makt.

På lengre sikt kan vi tenke oss at det gir ham enda flere fiender – og økt mulighet for at noen av disse kan ønske å kaste presidenten ut av det største kontoret i Kreml.

Minst 13 høyere offiserer skal ha blitt pågrepet og 15 andre sparket eller i det minste utestengt inntil videre, melder Wall Street Journal. Den kjente generalen Sergej Surovikin, som har vært nestkommanderende for krigen, har ikke vist seg offentlig etter opprøret og alt tyder på at han er pågrepet.

Selv om det ikke er direkte sammenlignbart, får det oss til å tenke litt på det som skjedde i Tyskland sommeren 1944 da en gruppe offiserer, anført av Graf von Stauffenberg, prøvde å fjerne Hitler. Du har kanskje sett filmen «Valkyrie» med Tom Cruise i hovedrollen?

Vi vet ikke om det var personer høyt oppe i det militære som var klare til å gå på Wagner-gruppens side om de hadde fortsatt til Moskva. Men når rundt 30 offiserer nå er borte, tyder det på at det var folk som i hvert fall ikke var veldig ivrige etter å forsvare det nåværende regimet.

ULTRANASJONALIST: Igor Girkin, også kjent som Strelkov, er dømt til livsvarig fengsel i en nederlandsk rett for å ha stått bak nedskytingen av et passasjerfly over Ukraina i 2014. 298 mennesker mistet livet. Nå er han pågrepet av russisk politi.

Også den høyst omstridte Igor Girkin er pågrepet, anklaget for å oppfordre til ekstremisme. Det er mannen som i nederlandsk rett er dømt in absentia in absentiaInnen jus betyr in absentia uten at den det gjelder er til stede. I fravær av. til livsvarig fengsel for å ha stått bak nedskytingen av passasjerflyet over Ukraina i 2014, da 298 mennesker døde.

Fra før har Putin fjernet alle sine kritikere innen opposisjonen. De har for lengst forlatt landet eller er puttet bak lås og slå.

Vladimir Putin har lenge vist at han har paranoide tendenser. Som for eksempel at han har sittet på enden av et veldig langt bord i Kreml og snakket med en person i motsatt ende – trolig for å unngå å bli smittet av corona.

Noen vil mene at et kuppforsøk er verre enn corona, og alt tyder på at Putin nå vil være enda mer på vakt, lete etter utro tjenere, teste lojalitet – og innføre strengere kontroll.

Samtidig er det selvfølgelig også en fare med dette. For Putin vil i stadig større grad miste oversikten over det som skjer utenfor hans lille sirkel. Etter som mediene er fullstendig kontrollert og bare melder og skriver det som Putin ønsker, får han heller ingen viktig informasjon derfra. Det betyr at mer kontroll kan bety mindre kontroll for presidenten.

Det er kanskje fristende å sammenligne litt med Josef Stalin, diktatoren som Putin har fordømt for sine forbrytelser, men som han samtidig har hyllet for å ha beseiret Adolf Hitler.

Det har blitt stadig klarere at Putin bruker historien for å legitimere sitt eget regime. Budskapet fra Putin er det samme som fra Stalin: Russland er omringet av fiender. Og landet trenger derfor en sterk leder.

Vladimir Putin snakker med sin rådgiver Maksim Oresjkin i et møte i Severomorsk i Murmansk fylke torsdag.

Putin har til nå vært mest opptatt av å fengsle opposisjonelle og styre mediene med jernhånd. Men nå ser vi altså også at han rensker ut i det militære. Hva gjør han videre?

Flere eksperter har pekt på at under Stalin, så var det en viss kontroll gjennom kommunistpartiets politbyrå. Nå, under Putin, er det ingen som vet hvem som påvirker presidenten. I teorien er Russland et demokrati, men i praksis styres alt av sjefen i Kreml. Og vi vet lite om hvem som har tilgang til ham. I praksis er det trolig stort sett folk fra de hemmelige tjenestene, som Putin selv har sin bakgrunn fra. Og de er ikke mange.

Det som er helt sikkert, er at Kremls PR-folk har jobbet på høygir siden St. Hans-helgen, da Wagner-gruppens 24-timers opprør fant sted. De har gjort alt for å skjule svakhetene til regimet og prøvd å vise at alt er under kontroll.

Trolig har Kreml lyktes godt med å gjenopprette denne oppfatningen. En spørreundersøkelse fra Levada-senteret (med alle de svakheter som meningsmålinger i Russland har) tyder på det.

I flere tiår har Putin dyrket personligheten til den erketypiske russiske mannen: tøff og hensynsløs, gjerne med bar overkropp. Men dette bildet har slått sprekker. Det har det egentlig gjort helt fra starten av krigen, for Putin har ikke oppnådd det han hadde til hensikt da hans tropper satte full fart mot Kyiv.

Putin under sitt besøk til en bedrift i landsbyen Belokamenka i Murmansk-området sist torsdag.

Og bildet har slått ytterligere sprekker med Wagner-gruppens opprør. Et opprør som Putin måtte ta på høyeste alvor, der han anklaget Wagner-sjefen Prigozjin og hans folk for å være «forrædere» – men der han i ettertid ikke har gjort noe for å straffe dem for det de gjorde. Det har i stedet vært snakk om et oppklaringsmøte i Kreml. Og foreløpig vet vi ikke hva hverken Wagner-soldatene eller Prigozjin skal bedrive i tiden fremover.

Om bildet av machomannen Putin ryker, kan også regimet ryke.

Vi skal huske på at en 70-åring regnes som langt eldre i Russland enn i Vesten – rett og slett fordi gjennomsnittlig levealder er så mye lavere. Riktig nok er Putin i atskillig bedre form enn mannlige russiske 70-åringer flest, først og fremst fordi han er så forsiktig med alkohol. Men hans jevnaldrende har vært pensjonister i ti år, og eldre russere husker tilbake til gamlingene som styrte Sovjetunionen og som ikke gjorde det særlig bra.

Wagner-gruppens kuppforsøk, eller hva vi skal kalle det, er den største trusselen som har vært mot Putins styre på de 23 årene som han har vært Russlands sterke mann.

Putin har selv skapt et system der det er de sterke menn som skal styre. Derfor er det dårlig nytt for presidenten om han oppfattes som svak – om vi snakker om folk flest eller den nærmeste kretsen i Kreml.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post