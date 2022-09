Kommentar

Velment, men ikke så smart

JYPLING: MDG-nestleder Ingrid Liland vil ha større politikerutskifting i nasjonalforsamlingen. Men er egentlig det så lurt?

MDG-nestlederens høyttenkning om makstid for stortingsrepresentanter er en artig idé som bør skrotes først som sist.

Ingrid Liland heter nestlederen, og jo da, hun har på et vis et poeng. Det liberale demokratiets kanskje aller fremste fortrinn er maktsirkulasjonen – noe som forhindrer, iallfall i teorien, at én eller flere personer får for stor makt på egne hender, over tid.

Vi ser en slik utfolde seg i all sin gru for tiden. Han heter Vladimir Putin, og har vært Russlands sterke mann i 22 år.

Russland er hverken liberalt eller demokratisk, snarere et autoritært diktatur, der nesten all makt ligger hos én person. Det er dårlig, for landet, for samfunnet, for utviklingen, og for den enkelte. Ingen har godt av å sitte så lenge, med stadig mindre motstand fra omgivelsene.

Som en keiser med stadig færre klær på kroppen.

I Norge kan man i prinsippet inneha politiske toppverv så lenge som man selv vil – så lenge velgerne gir vedkommende nødvendige high fives i valg.

Einar Gerhardsens, landsfaderen, satt som statsminister i til sammen 17 år, mens hans svenske parallellfigur Tage Erlander, regjerte i 23 år.

EVIGHETSMASKINER: Landsfedrene Tage Erlander og Einar Gerhardsen.

Det var andre tider. I dag regnes det nærmest som et politisk mesterstykke om en statsminister klarer å bli gjenvalgt for en tredje periode, altså etter åtte år i sjefsstolen. Jens Stoltenberg fikk drøye ni og et halvt år, fordelt på tre perioder, og hvis meningsmålingene holder seg frem til neste stortingsvalg, i 2025, kan fort Erna Solberg komme tilbake, og gå på sitt niende år på toppen.

Ingen vil beskylde noen av disse for å tviholde på makten. Tvert imot, så har de alle gitt stafettpinnen videre når velgerne har gitt dem fyken – man er fristet til å si på verdig vis. De sedvanlige maktovertakelsesseremoniene på Statsministerens kontor, og i de enkelte statsrådskontorer, har av og til et småkleinhetens skjær over seg, men de er også ganske fine.

For på kirkegården ligger mange uerstattelige menn, som tidligere Ap-nestleder og senere kringkastingssjef Einar Førde pleide å si med sedvanlig ironisk snert.

MDG-Lilands forslag gjelder stortingsrepresentanter, og jo da, det finnes noen slike som har hatt sete på Løvebakken i både fem og seks perioder uten at de har gjort så altfor mye av seg utad.

Selvsagt er det noen som klamrer seg til taburettene, ikke minst ved å spille et snedig maktspill innad i sine egne respektive partier.

I Norge er det partiene som rekrutterer politikere og ikke alle prosesser om hvem som skal få stå på partienes valglister er like vakre. Noen partier kjører åpne prosesser nå, der medlemmene gis all makt, mens andre holder på partiinterne opplegg. Det er fordeler og bakdeler med begge disse modellene.

SUPERVETERAN: Erna Solberg ble stortingsrepresentant i 1989, og er fortsatt going strong.

Partiene er stadig på leting etter nye talenter, og noen ledere er dyktigere enn andre til å hente opp talenter og gi dem viktige roller. Både for å hindre forgubbing, men også for å gi folk erfaring. Under Erna Solberg har det kommet opp en ny generasjon Høyre-politikere som besitter en vital miks av ungt pågangsmot og nødvendig fartstid.

Jens Stoltenberg var ikke like flink til å slippe frem yngre og potensielle arvtagere – og pekte heller på sin jevnaldrende Jonas Gahr Støre da han ble kalt til Nato, og forlot norsk politikk.

Det er krevende å være politiker på toppnivå. En tidligere kollega – en av landets mest erfarne politiske reportere – hevder at det å være partileder er den mest krevende jobben i landet. Spesielt i de største partiene, selvsagt, men også i de mindre. At dyktige Une Bastholm trakk seg fra toppvervet i MDG tidligere i sommer, skyldtes rett og slett at hun følte at tiden ikke strakk til.

MDG har selv en regel om at en leder kun kan sitte i ti år. Nå vil de altså at dette skal allmenngjøres til hele det politiske Norge.

Det er en dårlig idé.

Ikke fordi det i seg selv er så smart å sitte så lenge. Noen sitter åpenbart for lenge. Men ikke kimse av erfaring. Den eneste statsministeren i moderne tid uten stortingserfaring, var Thorbjørn Jagland. Det gikk sånn passe. Han forsøkte dessuten å hente inn andre uten erfaring for å bekle viktige statsrådsposisjoner. Det gikk ikke særlig bra.

Erna Solberg har hatt sete på Stortinget i, hold fast, 33 år, men er fortsatt landets mest populære politiker. Solbergs erfaring er gull verdt i en urolig tid der ting virkelig står på spill, kanskje mer enn noensinne på denne siden av murens fall.

I hennes tilfelle er velgerne – de som faktisk avgjør dette – åpenbart ikke gått lei. At formelle regler for lengst skulle ha tvunget henne ut av norsk politikk, virker bare sært.

FRISKT BLOD? Donald Trump kom fra utsiden, og burde kanskje ha forblitt der.

Det vet nok også en markeringslysten Liland, som «reiser debatten», som det heter, vel vitende om at forslaget knapt har noen som helst realitetsforankring. Man får ikke bukt med (den svakt økende) mistilliten mot det politiske systemet ved å innføre korttidspolitikere som må ut så å si i det man begynner å forstå det man driver med.

Tvert imot: Utspillskåte politikere på lånt tid vil trolig føre til mer uhemmet populisme og ugjennomførbare forslag.

Men samtidig: Mange sitter åpenbart for lenge. Det er heller ingen fordel at flere blir såkalte «yrkespolitikere» uten erfaring fra det virkelige livet, som det heter.

Men før man slakter «broilere», som er en så populær øvelse blant mange med sterke og ofte særdeles negative meninger om våre politiske myndigheter, ikke minst i sosiale medier – Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og Erna Solberg var alle – på hver sine vis – erfarne politikere da de inntok statsministeriet.

Og én vestlig politiker som kom til makten, helt fra utsiden, uten noe som helst politisk erfaring? Donald Trump.

Det er lett å foretrekke de ovennevnte.