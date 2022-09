Kommentar

Meloni vant – Salvini og Berlusconi tapte

Italias nye statsminister, etter alt å dømme - Giorgia Meloni

Giorgia Meloni blir etter alt å dømme italienernes nye statsminister. Men som vanlig i Italia er spørsmålet: For hvor lenge?

Et rekordlavt oppmøte i valglokalene og en klar geografisk skjevdeling mellom nord og sør, gir Melonis vinnerlag svak legitimitet.

For det var hun som seiret. Giorgia Meloni. Koalisjonskameratene Matteo Salvini og Silvio Berlusconi er to av de største taperne.

Det blir krevende.

Er det noe denne regjeringen trenger, er det bred oppslutning.

Før Italia får utbetalt de mange hundre milliarder euro som EU har satt av i sitt gjenreisningsfond, må det gjennomføres mange reformer. Flere vil kreve to tredjedels flertall i parlamentet.

Melonifalanksen får god majoritet i begge kamre, men ikke kvalifisert flertall.

For det post-fascistiske ytre høyrepartiet Italias Brødre (Fratelli d’Italia) venter nå forhandlinger om taburetter og posisjoner. Normalt har partene inntil 25 dager på seg på å forme og søke flertall for en regjering.

Silvio Berlusconi ledet Italia gjennom flere perioder. Nå er det Giorgia Meloni som er lederfiguren på Italias ytre høyreside.

Men i likhet med valget i 2018, da Femstjernersbevegelsen (M5S) ble største parti med en tredjedel av stemmene, er det såpass mange X-faktorer i omløp at forhandlingene kan trekke i langdrag.

Sist tok det nesten tre måneder før Giuseppe Conte kunne danne en regjering som også fikk nasjonalforsamlingens bifall.

De sentrale aktørene er stort sett de samme nå som da, men to premisser er endret:

For det første har Italia gjennomført et valg etter en ny valglov. Den innebærer nye måter å beregne mandater på, og det får også følger for parlamentets sammensetning at både Deputertkammeret (underhuset) og Senatet har fått 345 færre representanter.

For det andre er maktforholdet mellom de største partiene på høyresiden snudd på hodet siden sist.

Silvio Berlusconis Forza Italia er ikke lenger dominerende. Partiet er tvert imot blant Italias minste, mens Matteo Salvinis Lega er halvert i forhold til sin gamle juniorpartner, Fratelli d’Italia (Italias Brødre), som er blitt landets største parti med hver fjerde velger i ryggen.

Også i italiensk politikk er det kjøttvekta som avgjør. De høyreradikales samlede oppslutning burde tilsi at FdI-leder Georgia Meloni får regjeringsoppdraget og at fellesmanifestet blokken gikk til valg på blir gjennomført.

Så enkelt blir det neppe.

Omtrent det eneste de tre partiene er helt enige om, er å redusere innvandringen sørfra og returnere migranter. De ønsker også å endre grunnloven, men ikke på samme vis, slik at Italia får en direktevalgt president med regjeringsmyndighet (som i USA). Og de vil ha flat skatt, men krangler om nivå.

I den økonomiske politikken har Giorgia Meloni og Matteo Salvini kolliderende virkelighetsoppfatinger. Mens sistnevnte har lovet å dekke folks økte energiregninger med statlige låneopptak, har Meloni minnet om at Italia er Europes mest gjeldstyngede land og ikke har rygg til å bære enda mer.

Utenlandsgjelden er nå på 150 prosent av BNP – og økende. I tillegg har finansmarkedene reagert negativt på Mario Draghis tvungne avgang. At Meloni medvirket til å felle Draghi midt i en ansvarlig omstillingsprosess, har gitt henne et verst tenkelig utganspunkt. Finansmarkedet stoler ikke på Meloni, og agerer allerede deretter.

Derfor er gapet på avkastningen mellom italienske og tyske statsobligasjoner – som gjerne har indikert utsiktene til finansiell risiko i eurosonen – nå på det høyeste nivået siden pandemien brøt ut.

Den som husker Silvio Berlusconis posisjon høsten 2011 vet hvordan det begynte - og endte.

Andre ting de potensielle regjeringskameratene er åpenlyst uenige om, er EU, euroen, Ukraina-krigen og sanksjonene mot Putin.

Meloni er tydelig i sin støtte til NATO og EU (i Ukraina-spørsmålet), og har fordømt russernes aggresjonskrig fra dag én. Koalisjonspartner Salvini, derimot, beundrer Putin, synes sanksjoner er en uting, og har i likhet med Berlusconi et personlig nært forhold til diktatoren i Kreml.

Italienske kommentatorer tror at leflingen med Putin er den enkeltfaktor som har kostet begge flest velgere.

De tre er heller ikke enige om minsteinntekt, sosialstønad eller sivile rettigheter, men det som virkelig kan sette samarbeidet på en prøve, er noe så kjedelig som en strukturreform.

Mens Giorgia Meloni mener det er viktigst å få til en overordnet institusjonell reform med et reelt presidentstyre, er Salvini under sterkt påtrykk fra egne kjernevelgere om å prioritere regional autonomi – altså selvstyre i nord – slik partiets opprinnelige misjon var.

Det dårlige valgresultatet vil øke grasrot-presset på Salvini, men separatisme passer dårlig med Melonis plan om å innføre et presidentstyre, med sterkere og mer effektiv stat.

I tillegg må den nye regjeringen finne måter å videreføre det påbegynte reformarbeidet slik at Italia får utbetalt gjenreisningsmidlene fra EU. Det totale tilsagnet er på 700 milliarder kr. i rene overføringer og ca. 1300 milliarder kr. i lån.

Så langt er 20 prosent av reformmålene nådd, og ca 30 prosent av midlene overført. For å kunne motta de neste 200 millioner kr. fra EU må Meloni innen nyttår levere på resterende reformer.

Italienske statsministre har siden krigen sittet i gjennomsnitt 14 måneder. For Giorgia Meloni kan det bli krevende nok. Som leder for et protestparti som har vokst fort og mye, har hun historiske tendenser mot seg.

Velgere som går til slike partier er sjelden ideologisk drevet, og de har liten lojalitet. Det samme gjelder disse partienes politikere.

I siste parlamentsperiode byttet 214 representanter parti til sammen 304 ganger. Verst gikk det ut over Femstjernersbevegelsen og Forza Italia.

Begge partier har nå implodert.