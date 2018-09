KRAFTIG FORSINKET OG FORDYRET: Justisminister Tor Mikkel Wara har overtatt ansvaret for det kriserammede ID-kortprosjektet. Foto: Line Møller / VG

Vi må være trygge på hvem folk er

– Det er for lett å jukse med falsk ID i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte til VG. Det må vi ta på alvor.

I Norge kan kriminelle operere med ett navn hos skatteetaten, et annet hos vegvesenet og et tredje i banken, ifølge politiet. Det er også blitt påvist at mange asylsøkere jukser med ID, men at jukset sjelden blir avslørt.

Og dette er faktisk et av de største problemene Hans Christian Holte sier han ser som skattedirektør. Nå advarer han mot om at det allerede tungt kriserammende prosjektet med nasjonalt ID-kort ikke er nok for å få bukt med svindlingen.

Etter planen skulle de nasjonale ID-kortene ha kommet i 2016, men det er blitt utsatt fire ganger.

Nå er det anslått å kunne erstatte førerkort og pass som identifikasjonspapir i 2020. Men blir det sikkert nok? Holte mener at vi i forbindelse med de nye kortene, også må ha fått opp et register som er søkbart på fingeravtrykk og som tar ibruk ansiktsgjenkjenning.

Og det er klart av vi må være sikre på at alle som får et nytt ID-kort, faktisk er dem de hevder å være.

Holte påpeker at det er planlagt å bruke biometrisk teknologi, men presser på for å få dette koblet til det kommende registret for nasjonale ID-kort.

Og det er selvsagt en bekymring om det kan stilles spørsmål ved sikkerheten til de nye ID-kortene. I dag går det an å skaffe seg flere norske pass og jukse med identiteter. Mange godtar bankkort med til dels gamle, små fotografi som identifikasjon. Vi vet at det av og til går helt galt.

De nye ID-kortene må være noe helt annet, noe vi er trygge på. Det er vi helt enig med skattedirektøren i.

Justisdepartementet på sin side svarer til VG at nye biometrimaskiner er under utrulling, men ikke på om dette kommer før kortene utstedes.

Det er en stats fremste oppgave å ivareta borgernes sikkerhet. Da må vi vite hvem vi har med å gjøre.

Hele poenget med det sterkt forsinkede prosjektet med nye ID-kort var å gi økt sikkerhet og hindre misbruk.

Ifølge politiet har ID-kriminaliteten økt kraftig de siste årene, blant annen innen økonomisk kriminalitet. Dette koster oss mye. Når de nye kortene kommer, må de være til å stole på.