En plass rundt bordet

Publisert: 08.04.18 11:02

Det finnes ingen gratis lunsj. Så Tor Mikkel Wara måtte nå middagshøyden før han fikk ta plass ved Kongens bord.

I februar 1981, et halvt år før Høyre vant makten fra Arbeiderpartiet og startet arbeidet med å avskaffe statens kringkastingsmonopol, gikk NRK fjernsynet til det dristige skritt å vise tv-serien «Retten til å velge», bygget på og med den amerikanske nobelprisvinneren i økonomi Milton Friedmans liberalistiske ideer.

Dette var på samme tid som Statens filmkontroll hadde forbudt Monty Pythons «Life of Brian» (på grunn av blasfemi) og Stefan Jarls «Et anstendig liv» (på grunn av «instruktive» sprøytescener). Og statens frislipp av Friedmans ansvarsløse teorier, skjedde ikke uten protester eller sikkerhetsforanstaltninger.

Friedman var kontroversiell for å ha gitt råd til så vel militærjuntaen i Chile som Margaret Thatcher og påtroppende president Ronald Reagan i økonomiske spørsmål.

Men verst var det at han ville slippe markedskreftene fullstendig løs. Den slags radikale tanker kunne ikke et folk preget av 35 år med sosialdemokratisk planøkonomi eksponeres for sånn helt uten videre. Så NRK droppet de fire mest kjetterske episodene. Og lot hvert program i serien bli etterfulgt av studiodebatt hvor ansvarlige økonomer og politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet beroliget en skremt befolkning med at dette var overforenklinger og overhodet ikke aktuelt i Norge.

Men sikkerhetsopplegget var likevel ikke godt nok, viste det seg. I Finnmark satt den 15 år gamle ungdomskoleeleven Tor Mikkel Wara fjetret foran skjermen. Etter å ha lest boken «Enkeltmenneskets siste skanse», skrevet av legen og den tidligere formannen i Anders Langes Parti, Arve Lønnum sr., meldte unggutten seg inn i partiet som nå hadde skiftet navn til Fremskrittspartiet.

Den nye formannen, Carl I. Hagen , hadde selv økonomisk utdannelse fra England, hadde vært norsk direktør i sukkerfirmaet Tate & Lyle, og var ikke fremmed for liberalistiske ideer. Wara gjorde kometkarriere i partiet , samtidig som han skapte et miljø av unge, skarpe liberalister rundt seg.

24 år gammel ble han i 1989 valgt inn på Stortinget som en del av partiets rekordstore gruppe på 22, hvor han ble finanspolitisk talsmann.

Norge var gjennom en fredelig kulturrevolusjon på 1980-tallet. Om ikke Willoch-regjeringen hadde gått i fullt Milton Friedman-modus da den tiltrådte i 1981, så hadde de opphevet en rekke monopoler, reguleringer og forordninger, fra NRKs stilling i eteren til loven om oppløsning av borettslag.

Men rett etter at Kongen hadde åpnet det 134. storting høsten 1989, skjedde enda større fredelige omveltninger ute i verden. Jernteppet som hadde delt Europa i to siden andre verdenskrig, forsvant i løpet av noen utrolige høstmåneder. Sovjetkommunismen var rett og slett slått konkurs, utkonkurrert av den vestlige markedsøkonomien.

Knapt noen politisk gruppe har fått servert sine muligheter på et mer skinnende sølvfat enn Fremskrittspartiets unge «åttiniere».

Men det gikk ikke slik. Liberalistene tapte sine muligheter i klassisk politisk spill med populistene i stortingsgruppa, som var dem tallmessig overlegne. EØS- og etterhvert EU-forhandlingene splittet partiet. Wara kastet kortene før gjenvalg i 1993. Liberalistene som ble igjen i partiet ble ofre for de Lange Knivers Natt under landsmøtet på «Dolkesjø» i 1994.

Noen av dem søkte overgang til Høyre og til og med Venstre. Andre la politikken bak seg og begynte i det private næringsliv, først og fremst PR-bransjen.

All historie om krig er seierherrenes historie. Blant seierherrene blir liberalistene fremdeles omtalt som en gjeng med livsfjerne teoretikere. «De bare satt og diskuterte eiendomsretten til månen», sier eldre partimedlemmer med dårlig skjult forakt. Og med en henvisning til et gammelt intervju med Wara i Aftenposten, hvor han fortalte at det var den slags diskusjoner man kunne kaste seg inn i på nachspiel i Fremskrittspartiets ungdom mens han var leder.

Men ser man på hvordan det norske samfunn har utviklet seg fra 1989 og til i dag har Milton Friedmans frie marked seiret, om ikke på alle fronter, så i hvert fall på store og vesentlige områder av norsk og internasjonal samfunnsøkonomi.

Og Wara selv har endt opp i en av de jobbene han engang så ut til å være eslet for. Det tok bare litt lenger tid enn alle trodde. Som Milton Friedman sa: Det finnes ikke noe sånt som som en gratis lunsj.