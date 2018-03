Samlet front mot Russland

Publisert: 27.03.18 16:55

MENINGER 2018-03-27T14:55:02Z

Putin forsøker seg på splitt og hersk i Vesten. Men nervegiftangrepet i Storbritannia har hatt motsatt effekt.

Forsøket på å drepe den russiske avhopperen Sergej Skripal med nervegiften Novichok har utløst en omfattende diplomatisk krise mellom Russland og Vesten. Ikke siden Russland tok Krim fra Ukraina med militærmakt i 2014 har en enkelt hendelse utløst så kraftige reaksjoner. Russiske diplomater, som med stor sannsynlighet egentlig er etterretningsoffiserer, kastes ut fra en rekke land i en koordinert respons. I flere land er det første gang man tyr til så dramatiske reaksjoner.

USA utviser hele 60 russiske diplomater. Så massive utvisninger har ikke skjedd siden Ronald Reagan var president, og vår nabo i øst het Sovjetunionen. Også Norge har stilt seg bak Storbritannia og utvist en russisk diplomat som NRK skriver er etterretningsagent.

Selv NATO reduserer antallet russiske diplomater til alliansen med en tredel, fra 30 til 20. En slik reaksjon krever tilslutning fra alle alliansens medlemsland. Giftangrepet i den engelske byen Salisbury har sendt Russland rett i fryseboksen i de fleste vestlige hovedsteder.

Reaksjonen fra vest er samlet. Midt i forhandlingene om Brexit har Storbritannias statsminister Theresa May fått med seg EU. Det er en triumf for britisk diplomati, selv om det selvfølgelig er et paradoks at britene akkurat nå ser verdien av å være med i noe som er større enn seg selv.

Mange som analyserer russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk mener Putin jobber systematisk for å slå kiler inn i de tunge alliansene og forpliktende samarbeidsavtalene som har preget Vesten i moderne tid. NATO og EU pekes ut som hovedfiender, og alt som kan utløse konflikter i alliansene forsøker man å dyrke frem. Men det som skjer nå viser at Russland ikke lykkes med det. Giftangrepet i Salisbury kan ha vært en gedigen russisk feilbedømming.

Grunnlaget for den samordnede reaksjonen ser ut til å være at Storbritannia har klart å fjerne all tvil hos sine allierte om at det virkelig var Russland som sto bak angrepet med den farlige nervegiften. Alle forsøk fra russisk side på å spinne og manipulere fakta har slått feil. Putin og hans apparat har ikke klart å så den tvilen som kunne splittet Europa. I det Storbritannia fikk overbevist de andre om at Russland i 2018 faktisk kan gå så langt som å bruke et kjemisk våpen mot noen som befinner seg i et NATO-land, var responsen på mange måter gitt. Slikt kan og skal ikke aksepteres.

Giftangrepet viser hvor krevende det er blitt å forholde seg til Russland. Utvisningen av en rekke diplomater vil sannsynligvis bli møtt med sammenlignbare reaksjoner fra Moskva. Jo færre diplomatiske møtepunkter mellom øst og vest, jo mindre sjanser for å komme i gang med dialog og samtaler som kan redusere spenningen og gjøre den nye kalde krigen litt mer temperert. Det ser ut til at verden er i en fase der forholdet mellom Russland og Vesten må enda lenger ned mot frysepunktet før Russland forstår at det de gjør kun er destruktivt for dem selv og verden.

Angrepet på Skripal er skummelt fordi det viser at russiske etterretningstjenester tilsynelatende har få hemninger for tiden. Lyspunktet er den samlede responsen. Det er slik det ser ut nå den eneste farbare vei for å vise Putin at man ikke aksepterer at han krysser nye grenser. Hadde ikke NATO og EU klart å samle seg bak en felles linje mot angrep med kjemiske våpen, hadde det vært et stort svakhetstegn for vår del av verden. Den omforente oppfatningen nå, fire år etter Krim, ser ut til å være at Russland må møtes med styrke og besluttsomhet. Og ikke minst fellesskap.

